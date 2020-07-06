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MediaMarkt’tan mobil hayatı kolaylaştıracak ürünlerde indirim fırsatı!
MediaMarkt, “Teknoloji yanında fırsatlar MediaMarkt’ta” sloganıyla yeni kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında mobil yaşamda insanların hayatını kolaylaştıracak tablet ve dizüstü bilgisayar gibi pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Kampanya 6 – 9 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.
Öne çıkan indirimler neler?
Acer’ın sadece 1.3 kg ağırlığı ve 14 inç ekran boyutuyla yanınızda taşırken hiç zorlanmayacağınız dizüstü bilgisayar modeli Swift1, kampanya kapsamında 3199 TL yerine 2999 TL fiyatla listeleniyor. Başta web ve ofis uygulamaları olmak üzere gündelik işleriniz için mobilitesi yüksek bir dizüstü bilgisayar olan Acer Swift1 modelinde, 14 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. Modelde Intel Pentium N5000 işlemcisiyle birlikte tümleşik UHD Graphics 600 grafik birim yer alıyor.
Lenovo’nun 10.1 inç ekran boyutuyla gelen Android tableti Lenovo Tab E10, kampanya kapsamında 1299 TL yerine 999 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Android işletim sistemiyle beraber günümüzün popüler uygulamalarını destekleyen cihaz, IPS ekranıyla geniş görüş açısı sunuyor.
Uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olabilecek Hometech Alfa 7M tableti, kampanya kapsamında 499 TL yerine 449 TL fiyatla listeleniyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip tablet, 7 inç boyutlu IPS ekran sunuyor. Yine Android işletim sistemiyle gelen modelde, hem Google Play Store’da yer alan uygulamalardan hem de oyunlardan faydalanabiliyorsunuz.
Diğer indirime giren ürünler
9 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyada pek çok dizüstü bilgisayar, tablet, monitör ve yazıcı gibi farklı kategorilerde indirimler yer alıyor.
İndirime giren tüm ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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İngiltere, Huawei’nin 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor.
İngiltere, Huawei ile olan 5G anlaşmasında geri adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Çinli firma tarafından üretilen ekipmanlar kaldırılıyor.
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Bu ay içerisinde Huawei 5G ekipmanları kaldırılabilir!
ABD ile Huawei arasındaki gerginlik diğer ülkelere de sıçramaya başladı. İngiltere hükumetinin 5G altyapısı için anlaştığı firma müşterisinden olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddialar görünüşe göre doğru. İngiltere hükumetinin Huawei firmasının ülke genelinde 5G sorumluluğunu azaltma iddialarının ardından ortaya çıkan yeni gelişmelere göre yine İngiltere hükumeti bu ay içerisinde Huawei tarafından üretilen 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor. TheTelegraph’ın internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre hükumet, ABD‘nin yaptırımlarına benzer bir karar almayı planlıyor.
Hali hazırda anlaşma gereği üretimini sürdüren Huawei firması bu durum karşısında ne yapacak merak konusu. Özellikle Avrupa Birliği‘nden çıkış sürecinde zorluk yaşayan Boris Johnson hükumetinin, ABD ile yakınlaşmak için böyle bir karar verdiği konuşuluyor. Huawei cephesi ise İngiltere’nin kendilerine neden güvenmediğini tam olarak anlamadıklarını belirtti. Gerilen bu siyasi ortamda tarafların ne yapacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi gözüküyor. Öte yandan 2023 yılına kadar Huawei etkisini sıfıra indirmek isteyen İngiltere’nin bu eylemi 2020 yılı sonuna çektiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. 2019 yılı içerisinde ABD tarafından yapılan uyarıyı Japonya ve Avustralya dinlerken, Almanya ve İngiltere dinlememişti. Ancak görünen o ki İngiltere de ABD’nin sözünü dinleyerek önlemini alacağa benziyor.
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MediaMarkt’tan ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyası
Bugün itibarıyla fiziksel mağazalarını tekrar bir dizi önlemle açan MediaMarkt, ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyasını başlattı. 1 – 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşyadan akıllı telefona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve süpürgelere tüm kategorilerde indirimler var. İndirimler hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Kampanyada öne çıkan ürünler hangileri?
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 7 – 32GB
Apple’ın 32 GB depolama alanı sunan iPhone 7 akıllı telefonu, kampanya kapsamında 3499 TL yerine 3349 TL‘lik satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS BRE245/05
Philips’in kompakt epilasyon cihazı, MediaMarkt Teknolojiyle Yenilen kampanyasıyla 259 TL yerine 179 TL‘ye satılacak.
Oppo A5 2020
Oppo’nun uygun fiyatıyla en çok tercih edilen akıllı telefonlarından A5 2020 modeli, kampanya kapsamında 1949 TL‘ye satılıyor.
MediaMarkt mağazaları hangi saatler arasında çalışıyor?
Mağaza çalışma saatleri 12.00-20.00’dır. Sadece Ankara Kızılay mağazası 11.00-19.00 arası hizmet vermektedir. Kargo beklemek istemeyen müşteriler, internetten sipariş verip mağazadan teslimat seçeneğiyle sıra beklemeden ürünü mağazadan alıp aynı gün kullanmaya başlayabilirler.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!
Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.
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Google ırkçılığa karşı net tavır sergileme kararı aldı!
ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.
We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.
— YouTube (@YouTube) May 30, 2020
Tüm bu olanların yanı sıra, YouTube da ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleye destek verme kararı aldı. Google‘ın alt firmalarından olduğu için bu tarz bir hamlenin şaşırtıcı olmadığı görülmekte. Ayrıca firma ırkçılığa, şiddete ve sosyal adaletsizliğe karşı tam 1 milyon dolar bağışta bulunacaklarını belirtti ve Twitter profil resimlerini kararttı. Olayları yakından takip edip ciddi aksiyonlar alan Google, Android 11 için düzenlenecek etkinliğinin de ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için uygun zaman olmadığını belirten firma, etkinlik için yeni bir gün vermedi. Bakalım Google gibi başka firmalardan da destek gelecek mi bekleyip göreceğiz.