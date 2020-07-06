MediaMarkt’tan mobil hayatı kolaylaştıracak ürünlerde indirim fırsatı!

MediaMarkt, “Teknoloji yanında fırsatlar MediaMarkt’ta” sloganıyla yeni kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında mobil yaşamda insanların hayatını kolaylaştıracak tablet ve dizüstü bilgisayar gibi pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Kampanya 6 – 9 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

Öne çıkan indirimler neler?

Acer Swift1

reklam

Acer’ın sadece 1.3 kg ağırlığı ve 14 inç ekran boyutuyla yanınızda taşırken hiç zorlanmayacağınız dizüstü bilgisayar modeli Swift1, kampanya kapsamında 3199 TL yerine 2999 TL fiyatla listeleniyor. Başta web ve ofis uygulamaları olmak üzere gündelik işleriniz için mobilitesi yüksek bir dizüstü bilgisayar olan Acer Swift1 modelinde, 14 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. Modelde Intel Pentium N5000 işlemcisiyle birlikte tümleşik UHD Graphics 600 grafik birim yer alıyor.

Lenovo Tab E10

Lenovo’nun 10.1 inç ekran boyutuyla gelen Android tableti Lenovo Tab E10, kampanya kapsamında 1299 TL yerine 999 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Android işletim sistemiyle beraber günümüzün popüler uygulamalarını destekleyen cihaz, IPS ekranıyla geniş görüş açısı sunuyor.

Hometech Alfa 7M

Uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için güzel bir seçenek olabilecek Hometech Alfa 7M tableti, kampanya kapsamında 499 TL yerine 449 TL fiyatla listeleniyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip tablet, 7 inç boyutlu IPS ekran sunuyor. Yine Android işletim sistemiyle gelen modelde, hem Google Play Store’da yer alan uygulamalardan hem de oyunlardan faydalanabiliyorsunuz.

Diğer indirime giren ürünler

9 Temmuz tarihine kadar sürecek kampanyada pek çok dizüstü bilgisayar, tablet, monitör ve yazıcı gibi farklı kategorilerde indirimler yer alıyor.

İndirime giren tüm ürünlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır