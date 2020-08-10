Akıllı TV
MediaMarkt’tan büyük ekran televizyon kampanyası!
MediaMarkt, hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde geçerli yeni bir televizyon kampanyası başlattı. “Eğlenceyi büyük ekranda sevenler MediaMarkt’ta” sloganı ile yürürlüğe giren kampanya, 10 – 13 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyada büyük ekran TV modellerinin yanı sıra, avantajlı fiyatlarla soundbar gibi ürünler de yer alıyor.
Kampanyada öne çıkan indirimler neler?
Samsung’un en popüler QLED TV modellerinden biri olan 55Q60RA, çarpıcı tasarımının yanı sıra QLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Quantum Dot teknolojisi ile beraber bir milyar renk tonu sunan ekranda ayrıca Quantum HDR 4X teknolojisi de kullanılıyor. Televizyonunda oyun oynamak isteyenlere de hitap eden modelde hem düşük gecikme süresi hem de oyun iyileştirici özelliği sunuluyor. Ayrıca tabii ki günümüzün olmazsa olmaz özelliklerinden Netflix, YouTube, Spotify ve diğer TV’ye uyumlu uygulama desteği de modelde yer alıyor.
65 inç ekran boyutu ile büyük ekran sevenlere hitap eden LG 65UM7100 modeli, neredeyse çerçevesiz tasarımı ve AI ThinQ özellikleriyle dikkat çekiyor. Modelde 4K UHD çözünürlükle beraber 4K Aktif HDR desteği, gerçek renk doğruluğu ve webOS Smart TV deneyimi sunuluyor. Yapay zeka destekli ürün, akıllı ses tanıma özelliğiyle birlikte sesle kontrol edilebiliyor. Bunun için kumanda üzerindeki tuşu kullanmanız ve televizyona komutlar vermeniz yeterli.
Alman teknoloji firması Peaq’in PTV 49Fo-ITR modeli, fiyat performans odaklı bir TV modeli isteyenler için birebir. Sıradışı ve oldukça güzel görünen bir tasarıma sahip modelde, Android işletim sistemi bulunuyor. Bu sayede akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerden aşina olduğumuz mobil uygulamaları, TV’ye uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca Google Play Store’da yer alan Android oyunlarının pek çoğu da, yine kullanılabilir durumda. Modelde 49 inçlik bir ekran boyutu ile birlikte Full HD çözünürlük sunuluyor.
LG SL5Y 2.1 Kanal 400W Soundbar
Sadece görüntüye değil sese de önem verenlere hitap eden LG SL5Y soundbar modeli, tam 400W’lık çıkış gücüyle doygun bir ses performansı vadediyor. DTS Virtual: X desteğiyle beraber yüksek çözünürlüklü ses desteği sunan model 2+1 yapıda karşımıza çıkıyor.
Kampanya dahilinde indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı TV
TP Vision ve Bowers & Wilkins arasındaki iş birliği yenilendi
Üstün kaliteye sahip televizyonları ve ses ürünleri ile tanıdığımız TP Vision, aynı zamanda Philips TV & Sound’un da lisanslı sahibi konumunda. Ek olarak, ses mühendisliği konusunda alanının en yetkin şirketlerinden olan Bowers & Wilkins de; TP Vision ile bir süredir iş birliği içerisinde idi. İki şirket de, bu başarılı iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda fikir birliğine vararak; ortaklıklarını uzatma kararı aldıklarını açıkladılar.
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TP Vision ve Bowers & Wilkins ortaklığını neler bekliyor
2018 yılının Haziran ayında başlayan ortaklık, 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni model OLED+ ve küçük ekranlı LCD modellerde de devam edecek. İki büyük markanın iş birliği kapsamında bugüne kadar satışa sunulan üç farklı Ambilight OLED+ TV ise, medyadan, sektörün önde gelenlerinden ve tüketicilerden aldığı pozitif bildirimlere ek olarak; son 18 ayda 95 adet ödül kazandı.
65” Philips OLED+ 984 modelinin, satışa sunulduğu dönem boyunca; tasarım ve performans yönünden pazardaki standartları belirlediğini de söyleyebiliriz. TP Vision ve Bowers & Wilkins, bu gibi cihazlarda, gelişime ve yeniliğe açık bir strateji izleyerek, ilerleyen zamanlarda da sektörün standartlarını belirleyen cihazlar üretebilmeyi hedefliyor. Ayrıca her iki markanın da Avrupa merkezli olması ve bundan mütevellit Avrupa’da üretim ve mühendislik tesislerinin bulunuyor olması; bu iş birliğini daha verimli ve etkin bir mertebeye taşıyor.
TP Vision Avrupa CEO’su Kostas Vouzas, iş birliğinin uzatılmasıyla ilgili düşüncelerini ‘’Bowers & Wilkins’le olan iş birliğimiz kapsamında üretilen televizyonlarla pazardaki premium marka algısını yükselttiğimize inanıyorum. Hali hazırda TV pazarındaki performans standartlarını değiştirmenin yanı sıra, her yeni çıkan modelimizle standartları daha da yükseltiyoruz. Kendi alanının lideri olan iki bağımsız markanın ortaklığının devamı; tüketicilerimizi seçkin ürünlerimizle memnun etmeye odaklı olduğumuzun en iyi göstergesi. Bowers & Wilkins’le iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edecek olmasından dolayı oldukça mutluyum.’’ dedi. Bowers & Wilkins CEO’su Geoff Edwards ise konuyla ilgili düşüncelerini; ‘’ TP Vision ile ortaklığımız; sahip olduğumuz ses becerilerimizi üst seviyedeki muhteşem bir marka ile birleştirmemiz esasına dayanıyor. TV kategorisinde bugüne kadar kazandığımız başarılardan dolayı oldukça guruluyum. TP Vision’la ortaklığımızın devam etmesi bizi çok mutlu etti.’’ şeklinde açıkladı.
TP Vision hakkında kısa bir özet
Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor. Eğlence sektöründe küresel ölçekte üst sıralarda yer etmiş olan TP Vision, aynı zamanda yukarıda belirtilen ülkelerde Philips TV’nin de marka lisans sahibi konumunda bulunuyor. TPV Grubu, yıllar içindeki büyümesini ölçek ekonomisini ve AR-GE, üretim, lojistik verimlilik ve kalitesindeki temel yeterliliklerini güçlendirerek sürdürürken; dünya çapında çeşitli ülkelerde de yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlıyor.
Akıllı TV
Xiaomi Mi TV Stick, görsel ve özellikleri sızdırıldı!
Bugüne kadar pek çok kez sızdırılan Xiaomi Mi TV Stick akıllı Android TV çubuğunun tüm özellik ve görselleri ortaya çıktı. Kutu içeriği dahi sızdırılan modele haberimizde yakından bakalım.
muritzy.tistory.com adlı blog sitesi, bugün itibarıyla cihazın kutu içeriği ve kurulum adımlarını içeren videolar yayımladı. Günümüz için satışta olan Mi Box ve Mi Box S modellerinden farklı bir kutu içeriği sunmayan modelin kutusunda cihazın kendisi, güç kablosu, uzaktan kumanda ve kullanım kılavuzları yer alıyor.
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Xiaomi Mi TV Stick modelinin arabirimine ait video, cihazın Android 9 Pie işletim sistemi ile geldiğini ve 5 Mart güvenlik yamasına sahip olduğunu gösteriyor. En fazla 1080p 60 FPS video çıkışı sunabilen model, bu konuda 4K video oynatabilen Mi Box S modelinin gerisinde kalıyor. Yazılım tarafında ClearKey CDM 1.1 ve Widevine L1 desteği bulunan akıllı televizyon çubuğunun Netflix vb. servisler üzerinde sunulan Full HD çözünürlüklü videoları sorunsuz şekilde oynatması bekleniyor. Performans testi sonuçlarına baktığımızda Antutu v8 testinden 36.436 puan alan Mi TV Stick, aynı testten 31.669 puan alan Mi Box S modelini geride bırakıyor.
Yalnızca tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırılmayan cihazın yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Ülkemizde aynı boyutlara sahip bir rakibi bulunmayan modelin satılıp satılmayacağı da bilinmeyenler arasında.
Akıllı TV
Xiaomi Mi TV Master resmi olarak tanıtıldı!
Akıllı TV pazarı her geçen gün çeşitleniyor ve gelişiyor. Xiaomi geçtiğimiz gün Mi TV Master adlı 65 inçlik 4K çözünürlüklü OLED TV‘sini tanıttı. Şirket, cihazın premium segmentte yer alacağını belirtti.
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Xiaomi Mi TV Master hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi TV Master, 65 inçlik 120 Hz değişken ekran tazeleme hızına sahip 4K çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın, gecikme süresini 1 ms’ye düşüren Otomatik Düşük Gecikme Modu bulunuyor. Bu mod ile ses ve görüntü daha senkronize bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor. Ekranın diğer özellikleri, %98.5 DCI-P3 renk gamı bulunması, 1000 nite ulaşan ekran parlaklığı ve 178 derecelik görüş açısı olarak sıralanabilir. Cihazın ekranında Dolby Vision özelliği de bulunuyor.
Mi TV Master, gövdesinin her tarafında 4.6 mm inceliği korumasıyla oldukça estetik bir TV olarak karışmıza çıkıyor. Cihazın ekran gövde oranı ise %98.8 gibi oldukça iyi bir değere sahip. TV‘nin en çok öne çıkan özelliklerinden biri “piksel düzeyinde dinamik ekran kalitesi ayarı” bulunması. Mi TV Master, sağ ve sol tarafta 12.5W değerinde iki adet hoparlöre sahip olacak. Bunların haricinde iki adet de 10W değerinde “surround hoparlör” mevcut olacak. Hoparlörler Dolby Audio ve DTS Audio desteği ile geliyor.
Mi TV Master, dört çekirdekli CPU ve Mali-G52 MC1 GPU‘lu MediaTek MT9650 yonga setinden gücünü alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın 3 HDMI, iki USB, S/PDIF ve LAN girişleri mevcut. Ayrıca televizyon, Bluetooth 5.0 desteğine sahip.
Mi TV Master, fiyatlandırma tarafında 12,999 CNY(1840$) fiyat etiketiyle gelecek. Cihaz, 8 Temmuz tarihinde resmi satışlarına başlayacak.