MediaMarkt’tan büyük ekran televizyon kampanyası!

MediaMarkt, hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde geçerli yeni bir televizyon kampanyası başlattı. “Eğlenceyi büyük ekranda sevenler MediaMarkt’ta” sloganı ile yürürlüğe giren kampanya, 10 – 13 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyada büyük ekran TV modellerinin yanı sıra, avantajlı fiyatlarla soundbar gibi ürünler de yer alıyor.

Kampanyada öne çıkan indirimler neler?

SAMSUNG 55Q60RA

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Samsung’un en popüler QLED TV modellerinden biri olan 55Q60RA, çarpıcı tasarımının yanı sıra QLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Quantum Dot teknolojisi ile beraber bir milyar renk tonu sunan ekranda ayrıca Quantum HDR 4X teknolojisi de kullanılıyor. Televizyonunda oyun oynamak isteyenlere de hitap eden modelde hem düşük gecikme süresi hem de oyun iyileştirici özelliği sunuluyor. Ayrıca tabii ki günümüzün olmazsa olmaz özelliklerinden Netflix, YouTube, Spotify ve diğer TV’ye uyumlu uygulama desteği de modelde yer alıyor.

LG 65UM7100

65 inç ekran boyutu ile büyük ekran sevenlere hitap eden LG 65UM7100 modeli, neredeyse çerçevesiz tasarımı ve AI ThinQ özellikleriyle dikkat çekiyor. Modelde 4K UHD çözünürlükle beraber 4K Aktif HDR desteği, gerçek renk doğruluğu ve webOS Smart TV deneyimi sunuluyor. Yapay zeka destekli ürün, akıllı ses tanıma özelliğiyle birlikte sesle kontrol edilebiliyor. Bunun için kumanda üzerindeki tuşu kullanmanız ve televizyona komutlar vermeniz yeterli.

PEAQ PTV 49F0-ITR

Alman teknoloji firması Peaq’in PTV 49Fo-ITR modeli, fiyat performans odaklı bir TV modeli isteyenler için birebir. Sıradışı ve oldukça güzel görünen bir tasarıma sahip modelde, Android işletim sistemi bulunuyor. Bu sayede akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerden aşina olduğumuz mobil uygulamaları, TV’ye uyumlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca Google Play Store’da yer alan Android oyunlarının pek çoğu da, yine kullanılabilir durumda. Modelde 49 inçlik bir ekran boyutu ile birlikte Full HD çözünürlük sunuluyor.

LG SL5Y 2.1 Kanal 400W Soundbar

Sadece görüntüye değil sese de önem verenlere hitap eden LG SL5Y soundbar modeli, tam 400W’lık çıkış gücüyle doygun bir ses performansı vadediyor. DTS Virtual: X desteğiyle beraber yüksek çözünürlüklü ses desteği sunan model 2+1 yapıda karşımıza çıkıyor.

Kampanya dahilinde indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.