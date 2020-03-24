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MediaMarkt’tan 3 Gün 3 Gece kampanyası
MediaMarkt, Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs sonrası ülke genelinde hizmet verdiği tüm mağazalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. Bu süre boyunca müşterilerine mediamarkt.com.tr ve Çağrı Merkezi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. MediaMarkt “İhtiyacınız olan tüm teknolojiler tek tıkla kapınızda“ mottosuyla teknolojiseverleri mutlu edecek kampanyalarına devam ediyor.
23 – 25 Mart tarihleri arasında geçerli olan 3 Gün 3 Gece kampanyasında akıllı telefondan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayarlara, beyaz eşyadan süpürgeye birçok ürün indirimde.
3 Gün 3 Gece kampanyasında öne çıkan ürünler neler?
Bütçesinin düşünen iPhone severlerin tercih ettiği iPhone 7 Plus modeli, kampanya kapsamında siyah, silver, altın ve rose gold renk seçenekleriyle 3989 TL’ye listeleniyor.
Philips’in 2800 W maksimum güç sunan Azur buharlı ütü modeli kampanya kapsamında kullanıcılara 469 TL fiyatla sunuluyor.
Yine Philips’in bu sefer torba kullanmayan elektrikli süpürgesi, kampanya kapsamında 949 TL’ye düşmüş durumda.
Dyson’ın şu anda pazarın en güçlü ve en gelişmiş elektrik süpürgelerinden biri olan Big Ball Absolute 2 modelini de 3 Gün 3 Gece kampanyasıyla indirimli satın alabilirsiniz.
Yukarıda belirttiğimiz öne çıkan ürünler haricinde, kampanya kapsamında olan tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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BenQ, yeni fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu!
BenQ AQCOLOR teknolojisine sahip profesyonel fotoğrafçı monitörlerini Türkiye’de satışa sundu. AQCOLOR teknolojisiyle birlikte grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post prodüksiyonunda profesyonel çalışmalar için üretildi.
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Şu anda SW240, SW2700PT, SW270c ve SW271 modelleri Türkiye’de satışa çıkan 24 ve 27 inçlik farklı modelleri bulunan SW serisi monitörlerin 2K ve 4K seçenekleri de mevcuttur.
AQCOLOR teknolojisiyle daha profesyonel yaşam!
AQCOLOR teknolojisi; grafik tasarım, fotoğrafçılık ve video post-prodüksiyonundaki profesyonel çalışmaların doğru şekilde yeniden üretilmesi için tasarlanmıştır. AQCOLOR özellikli PD, SW ve PV Serilerindeki BenQ DesignVue, PhotoVue ve VideoVue profesyonel monitörleri, endüstri standartlarını karşılayan renk gamlarını tutarlı hale getirir.
PhotoVue Serisi Monitörler – SW Serisi
Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) aktif olarak katılan BenQ renk uzmanları tarafından geliştirilen AQCOLOR teknolojisi, BenQ SW Serisi fotoğrafçı monitörlerinin sRGB, Adobe RGB, Rec.709 ve DCI-P3 gibi dünya çapında endüstri renk standartlarının tam olarak üretmesini sağlar.
AQCOLOR özellikli SW Serisi PhotoVue Fotoğrafçı Monitörleri, gelişmiş RGB bit renk tablosu (LUT) sunuyor. Hassas, Delta E ≤ 2 renk performansı ile Adobe RGB geniş renk gamı ve sRGB ile % 100’ü ile profesyonel görüntüler üretir.
Profesyoneller tarafından onaylı dizayn!
BenQ’nun PhotoVue serisindeki SW monitörler CalMAN Verified ve PANTONE Validated logolarına sahiptir.
Pantone Color Institute grafik, moda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan güvenilir bir renk sistemi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Profesyoneller, renk doğruluğunu ekranlarda veya çıkış cihazlarında kritik öneme sahip bir bileşen olarak görülüyor. Pantone tarafından değerlendirilen ve onaylanan “Pantone Validated” logosu ile tanımlanan modelleri ararlar.
CalMAN renk kalibrasyon yazılımı dünya genelinde profesyonellerin tercih ettiği ekran kalibrasyonu çözümüdür. Verified by CalMAN sertifikası, her BenQ ekranının kutudan çıktığı gibi doğru ve birden fazla endüstri standardı renk gamı için doğru olduğu anlamına gelir.
BenQ SW serisi ile 10 bit renk derinliği
SW serisi, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesiyle 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.
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MediaMarkt’ta indirim günleri başladı
MediaMarkt, 20 – 22 Mart arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasına başladı. MediaMarkt.com.tr ve mağazalarda geçerli olacak kampanyada birçok üründe indirimli fiyatlar görüyoruz.
Öne çıkan ürünler ve indirimler neler?
Apple’ın fiyat performans modeli iPhone XR, indirim günlerine özel 6399 TL fiyatla satılıyor. Birçok farklı renk seçeneğiyle gelen telefonda, şirketin geleneksel çentik yapısı ve Liquid LCD ekranı gibi öne çıkan özellikleri sıralanıyor.
Bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim
Bilgisayar kategorisinde KDV indirimi yapan MediaMarkt, tüm ürünlerde %18 KDV kadar indirimle uygun fiyatlı modeller sıralıyor.
Lenovo’nun Intel i5-9300H işlemcili ve GTX 1050 ekran kartlı oyuncu laptop’u, indirim günlerine özel 5199 TL’ye listeleniyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) ertelendi!
Oyun geliştiricilerin en büyük etkinliklerinden birisi olan Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) Ağustos ayına ertelendi.
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Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) neden ertelendi?
Game Developers Conference (GDC), San Francisco’da Koronavirüs sebebi ile, 2020 Mart ayından Ağustos ayına ertelendi. Ağustos’daki bu etkinliğe GDC Summer (GDC Yaz) adı verildi.
Etkinliğin organizatörleri “GDC Summer, oyun geliştirme adına her şeyin üç günlük bir kutlaması olacak.” dedi.
GDC, 16-20 Mart tarihinde San Francisco’da yayımcıların ve geliştiricilerin yeni oyun teknolojilerinin ön gösterimlerini yapmalarını planladığı ancak Şubat ayında yapılan açıklamaya göre; Blizzard, Microsoft, Amazon, Sony ve Epic Games gibi şirketlerin çalışanları ve katılımcılarının COVID-19 salgınından etkilenmeleri adına endişe duyması ve katılmayacaklarını söylemesi sonucu ertelendi.
Organizatörler Şubat ayında yaptıkları açıklamada: “Oyun geliştirme endüstrisinde ve dünya topluluklarındaki ortaklarımızla uzun süre konuştuktan sonra Mart ayındaki organizasyonumuzu ertelemek gibi zor bir karar verdik.” dedi.