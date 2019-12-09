MediaMarkt’ta tüm ürünlere %5 indirim fırsatı

2020 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde, birçok kişinin aklında sevdiklerine yılbaşı hediyesi olarak ne alacağı sorusu var. Tabii ki hediye seçerken erkeklere yılbaşı hediyeleri ve kadınlara yılbaşı hediyeleri olarak cinsiyete göre farklı ürün gruplarının öne çıktığını görüyoruz. MediaMarkt, yılbaşı kampanyaları ve farklı birçok ürünle tüketicilere en iyi yılbaşı hediyelerini sunuyor.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.

Popüler yılbaşı hediyeleri neler?

Teknoloji dünyasının ana odağı son yıllarda akıllı telefonlar. Doğal olarak en popüler hediyelerin başında da akıllı telefonlarla ilgili hediyeler geliyor. Son yıllarda tüketiciler powerbank modelleri, kablosuz şarj standları ve kulaklık gibi hediyelere yönelmiş durumda. Bu hediyeler, bir yandan önemli birer ihtiyaç olduğundan hediye edilen kişiyi fazlasıyla mutlu edebilecek ve uzun vadede işe yaramaya devam edebilecek ürünler.

Yeni yılla beraber yükselişte olan akıllı saat, drone ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi yeni teknolojilerin de hediye seçimlerinde popüler olması bekleniyor.

Hediye seçerken kişiselleştirmenin önemi

Seçim yaparken karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını veya isteklerini bilmek, onu daha çok mutlu edecek bir hediye seçmede kilit nokta taşıyor. O nedenle hediye alacağınız kişinin belki laf arasında söylediği bir isteği veya ihtiyacı olduysa bunu göz önünde bulundurmakta fayda var.

Kişiselleştirme yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer konu da hediye alacağınız kişinin zevkleri. Örneğin bilgisayar oyunlarından hoşlanan birine hediye alıyorsanız, oynadığı oyun türünde çıkmış yeni bir oyunu almak veya bir oyuncu aksesuarı almak onu mutlu edecektir.

HWP’den yeni yıl için hediye önerileri

Meizu X8 akıllı telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan modeliyle şu anda 1599 TL’lik bir satış fiyatına sahip. Ürün, özellikleri ve fiyatıyla bu yılın en iyi fiyat performans telefonlarından bir tanesi.

Özellikle fiyatına karşın Snapdragon 710 işlemcisiyle oldukça güçlü bir cihaz olan Meizu X8, telefonunda iyi bir oyun ve güçlü işlem performansı arayanlar için ideal bir seçenek.

Hediye alacağınız kişi müzik dinlemeyi seviyorsa ve henüz kablosuz kulaklıklara geçiş yapmadıysa JBL T460BT modeli güzel bir tercih olacaktır. Akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan ve kablosuz yapısıyla konforlu bir kullanım sağlayan kulaklık, katlanabilir yapısıyla taşırken de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Ürün tam 11 saate kadar kesintisiz pil süresi sunuyor. Ayrıca dahili mikrofon sayesinde sadece müzik dinlemek için değil, telefon görüşmelerini yapmak için de kullanılabiliyor.

Samsung’un hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunan powerbank modeli, 10.000 mAh kapasite ile geliyor. Kablosuz şarj destekleyen akıllı telefonlarla birlikte akıllı saat ve bileklik gibi modeller için de kullanılabilen ürün, kapasitesine göre oldukça ince .