MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası!

Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine tabletlerden televizyonlara yüzlerce üründe fırsatı kaçırmayın! Son Gün 28 Şubat. Kampanya hakkındaki detaylar mediamarkt.com.tr’de.

Bakmakta fayda var: Samsung Galaxy S22 Serisinden Şaşırtan Ön Sipariş Başarısı!

Her zaman olduğu gibi bu hafta da sizlerle teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik listemiz ile beraberiz. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

Samsung Galaxy S20 FE geçtiğimiz senenin en sevilen Samsung akıllı telefonlarından birisi oldu ve bu sene de aynı popülerliğini sürdürüyor. 6,5 inç FHD+ 120Hz destekli ekranı sayesinde net ve keskin görüntüler sunuyorken, Snapdragon 865 işlemcisiyle amiral seviyesinde bir performans telefonu olduğunu kanıtlıyor. Bununla birlikte arka tarafta bulunan kameralarla 4K video çekimi de yapabilen model 4500 mAh boyutundaki bataryaya sahip. Eğer sizde Samsung Galaxy S20 FE’ye göz atmak ve 8099 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca Galaxy S20 FE alanlara yanında Galaxy Buds 2 bluetooth kulaklık hediye! Son günün 28 Şubat olduğunu unutmayın.

Evinizin salonunda veya odasında yeni bir televizyona ihtiyacınız varsa eğer bu modele bakmanızda fayda var. 55 inç büyüklüğünde 138 ekran olan bu Samsung TV, 4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme teknolojisi sayesinde her zamankinden daha keskin görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Quantum HDR 32X özelliği ile renkler daha canlı ve daha doygun. Yansıma Önleyici teknolojiyle beraber de hangi açıdan bakarsanız bakın sizlere net görüntüler verebiliyor. 20Hz’ye kadar yenileme hızı sayesinde akıcı görüntüler sağlayan Samsung TV’ye göz atmak ve 18399 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Şubat olduğunu unutmayın.

Yeni bir kulaklık arıyorum, kafa üstü olsun ve ses teknolojileri konusunda kendini kanıtamış bir marka olsun derseniz JBL TUNE 500 sizin aradığınız ürün olabilir. 32mm JBL sürücüleri ve çoğu akıllı telefonla uyumlu tek tuşlu evrensel bir kullanım ile donatılmış olan bu kulaklıklar, yastıklı kafa bandı sayesinde hafif ve rahatlar. 3,5mm kulaklık girişiyle ister bilgisayarınız ister telefonunuzda kolayca kullanabiliyorsunuz. Siz de JBL TUNE 500 modeline göz atmak ve 377 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Şubat olduğunu unutmayın.

Artık çoğu verilerimizi yanımızdan ayırmıyoruz ve bunları bir hard diskte taşıyoruz. Yüksek kapasiteli ve taşınabilir bir hard disk olması önemli bir kriter. Burada da WD Elements 1.5 TB hafızaya sahip hard disk bulunuyor. USB 3.0 destekli WD Elements™ taşınabilir sabit diskleri dosyalarınızı hızlı vegüvenli bir şekilde saklamanızı sağlıyor. Eğer sizde WD Elements 1.5 TB sabit diskine göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Şubat olduğunu unutmayın.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.