Samsung Galaxy S22 Serisinden Şaşırtan Ön Sipariş Başarısı!

Samsung’un 9 Şubat’ta düzenlediği Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde tanıtılan Galaxy S22 serisi, Samsung tarafının en çok dikkat çeken serilerinden biri olmayı başardı. Galaxy S22 serisi çok sevilmiş olacak ki, firmanın ana vatanı olan Güney Kore’deki ön sipariş rakamları oldukça şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmış durumda.

1 Milyon Barajı Aşıldı!

Güney Koreli ZDnet’in bildirdiği rakamlar, Samsung Galaxy S22 serisinin bir haftadır devam eden ön sipariş döneminde 1.02 milyon sipariş aldığını gösteriyor. Aynı raporda, bu sayının daha ilk günden 300.000 siparişe ulaştığı da yer alıyor.

Firmanın satış konusunda oldukça memnun olduğu katlanabilir telefon modelleri Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 ise Galaxy S22 serisinin 1 haftada aşmayı başardığı 1 milyon barajına yaklaşsalar da bu barajı geçememişlerdi.

Samsung tarihinde böylesi bir başarıyı elde eden tek seri ise Samsung’un 2017 yılında duyurduğu Galaxy S8 serisi olmuştu. Çerçevesiz ekranlara geçişin başlangıcı olarak kabul edilen Galaxy S8 ve S8+ modelleri, 11 günlük bir ön sipariş sürecinde 1.4 milyon sipariş alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Galaxy S8 serisinin 11 günde ulaştığı rakamlara sadece bir haftalık bir süreçte yaklaşmayı başaran Galaxy S22 serisi, bu başarısını devam ettirirse Galaxy S8 serisinin ön sipariş rakamlarını bile geride bırakabilir.

Bu başarıdaki en büyük pay ise Galaxy Note serisinin bitirilmesinin ardından dahili kalem desteği sunan ilk telefon olma özelliği ile Note serisinin devamı olarak anılan Galaxy S22 Ultra’nın olmuş. Zira 1.02 milyon siparişin %60’lık bir kısmı S22 Ultra’ya ait ve bunda Note serisine devam etmek isteyen kullanıcıların etkisinin oldukça büyük olduğu söyleniyor.

Ülkemizde resmi olarak satışa sunulma tarihi henüz bilinmeyen Galaxy S22 serisinin Güney Kore’deki satışları ise yarın başlayacak. Şimdiden birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başaran Galaxy S22 serisinin nasıl bir satış başarısı göstereceği merak ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S22 serisi yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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