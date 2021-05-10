MediaMarkt’ta Ramazan Fırsatları Başladı!

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Bayram haftasına girmişken bayram hediyelerini almayan kaldı mı? Eğer ben daha almadım diyenlerdenseniz bu haberimize göz atabilirsiniz. Sizler için bayram hediyesi olarak sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel ürünleri listeledik.

Sizin için oluşturduğumuz liste:

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Bayramın en bomba hediyelerinden biri olabilecek ürünlerin başında bir televizyon geliyor. PHILIPS Android Smart 4K UHD OLED TV, P5 Perfect Görüntü Motoru ile birlikte renkleri en iyi olduğu hale getirip, canlı görüntüler sunmasıyla önce çıkıyor. Siz de bu televizyona göz atmak ve 11999 TL’ ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Xiaomi’nin giriş seviyede konumlandırdığı telefonu Redmi 9C en iyi bayram hediyelerinden birisi olabilir. İçerisinde bulundurduğu MediaTek Helio G35 işlemcisi ile giriş seviyesi için yeterli bir performans sunan model ayrıca 13MP’lik bir ana kameraya sahip. Full HD çözünürlükte olan ekranıyla sizde bu telefona göz atmak ve 1849TL’ ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 11 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Apple’ın 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 Mini ailenin diğer üyeleri gibi OLED ekrana, A14 Bionic işlemciye ve arka tarafında 12MP’lik bir geniş açı ve ultra geniş kameraya sahip. Boyutuyla kullanım kolaylığı sağlayan modele göz atmak ve 7999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 14 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Mediamarkt’ta tüm ankastre ürünlerinde 3 ve üzeri alımlarda sepette %15 indirim mevcut. Evinizdeki ankastre ürünleri örünü tamamladıysa veya yeni bir ankastre seti almayı düşünüyorsanız buradaki ürünlere de bir göz atmanızda fayda var. Fırsatın 16 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!

Bir panel üreticisi olan Samsung’un televizyonlarının iyi olduğunu tüm teknoloji severler biliyorlardır. SAMSUNG 58TU7000 58″ 146 Ekran Dahili Uydu Alıcı Smart Ultra HD 4K LED TV, Samsung tarafında alınabilecek en iyi televizyonlardan biri dersek yanlış olmaz. Eğer sizde bu ürüne göz atmak ve 5999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Eğer 58” ekran bana çok büyük daha küçük bir ekranlı modeli yok mu diye sorarsanız size SAMSUNG 43TU7100 43″ 108 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart UHD 4K LED TV’yi önerebiliriz. Bu boyutta bir TV’ye göz atmak ve 3999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.