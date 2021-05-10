MediaMarkt’ta Ramazan Fırsatları Başladı!

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Bayram haftasına girmişken bayram hediyelerini almayan kaldı mı? Eğer ben daha almadım diyenlerdenseniz bu haberimize göz atabilirsiniz. Sizler için bayram hediyesi olarak sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel ürünleri listeledik.
İçindekiler
Sizin için oluşturduğumuz liste:
PHILIPS 55OLED705 55” 139 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart 4K UHD OLED TV
Bayramın en bomba hediyelerinden biri olabilecek ürünlerin başında bir televizyon geliyor. PHILIPS Android Smart 4K UHD OLED TV, P5 Perfect Görüntü Motoru ile birlikte renkleri en iyi olduğu hale getirip, canlı görüntüler sunmasıyla önce çıkıyor. Siz de bu televizyona göz atmak ve 11999 TL’ ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
XIAOMI Redmi 9C 32GB
Xiaomi’nin giriş seviyede konumlandırdığı telefonu Redmi 9C en iyi bayram hediyelerinden birisi olabilir. İçerisinde bulundurduğu MediaTek Helio G35 işlemcisi ile giriş seviyesi için yeterli bir performans sunan model ayrıca 13MP’lik bir ana kameraya sahip. Full HD çözünürlükte olan ekranıyla sizde bu telefona göz atmak ve 1849TL’ ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 11 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
APPLE iPhone 12 Mini 64GB
Apple’ın 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 Mini ailenin diğer üyeleri gibi OLED ekrana, A14 Bionic işlemciye ve arka tarafında 12MP’lik bir geniş açı ve ultra geniş kameraya sahip. Boyutuyla kullanım kolaylığı sağlayan modele göz atmak ve 7999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatın 14 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
Tüm ankastre ürünlerinde 3 ve üzeri alımlarda sepette %15 indirim!
Mediamarkt’ta tüm ankastre ürünlerinde 3 ve üzeri alımlarda sepette %15 indirim mevcut. Evinizdeki ankastre ürünleri örünü tamamladıysa veya yeni bir ankastre seti almayı düşünüyorsanız buradaki ürünlere de bir göz atmanızda fayda var. Fırsatın 16 Mayıs’a kadar olduğunu da unutmayın!
Samsung Televizyon Fırsatları
Bir panel üreticisi olan Samsung’un televizyonlarının iyi olduğunu tüm teknoloji severler biliyorlardır. SAMSUNG 58TU7000 58″ 146 Ekran Dahili Uydu Alıcı Smart Ultra HD 4K LED TV, Samsung tarafında alınabilecek en iyi televizyonlardan biri dersek yanlış olmaz. Eğer sizde bu ürüne göz atmak ve 5999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Eğer 58” ekran bana çok büyük daha küçük bir ekranlı modeli yok mu diye sorarsanız size SAMSUNG 43TU7100 43″ 108 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart UHD 4K LED TV’yi önerebiliriz. Bu boyutta bir TV’ye göz atmak ve 3999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
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Genel
Amazon’dan Sahte Ürün Satışını Engellemek İçin 700 Milyon Dolar Yatırım!
Amazon, sahte ürün sayısını sıfıra indirmeye yönelik çalışmalarındaki ilerlemeyi gösteren “2020 Marka Koruma Raporu”nu yayınladı. Rapora göre Amazon, geçtiğimiz yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimlerden ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi.
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Amazon, sahte ürün satışına karşı aldığı önlemlere ve 2020 yılında bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik önemli iç görüler barındıran “2020 Marka Koruma Raporu‘nu yayınladı. Rapora göre; Amazon 2020 yılında müşterilerini, markaları ve satış ortaklarını sahte ürünlere karşı korumak ve pazaryerlerinde sahte ürün satmaya çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak adına özel ekiplere ve yapay zekâ teknolojilerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve bu alanda 10 binden fazla kişiye istihdam sağladı.
Amazon’un sahtecilikle mücadelede benimsediği yaklaşımı “proaktif kontrollerin sağlanması”, “markalara güçlü araçlar sunulması” ve “sahtecilerin sorumlu tutulması” olmak üzere üç ana başlıkta özetleyen 2020 Marka Koruma Raporu’ndan öne çıkan veriler ise şöyle;
- Amazon geçtiğimiz yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimler ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve 10 binden fazla kişiyi istihdam etti.
- Amazon’un doğrulama süreçleri, 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi.
- Satıcı hesabı oluşturma girişimlerinin yalnızca yüzde 6’sı Amazon’un sıkı doğrulama süreçlerini geçti ve ürünlerini satış için listeleyebildi.
- Amazon, müşteriye gönderilmeden önce lojistik merkezlerine gönderilen ve sahte olduğu tespit edilen 2 milyondan fazla ürüne el koydu ve bu ürünlerin tedarik zincirinin başka bir noktasında yeniden satılmasını önlemek için ürünleri imha etti.
- Amazon, sahte olduğundan şüphelenilen 10 milyardan fazla listeleme kaydını yayınlanmadan önce engelledi.
- Her bir ürünü tanımlamaya ve sahte ürünlerin müşterilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olan bir ürün serileştirme hizmeti olan “Amazon Transparency”, 2020 yılında 500 milyondan fazla ürünün korunmasına olanak sağladı.
- Amazon’da satılan tüm ürünlerin yüzde 0,01’inden daha azı müşteriler tarafından sahte ürün olarak şikâyet edildi. Şikayetlerin doğruluğu araştırıldıktan sonra söz konusu ürün ve hesaplarla ilgili gerekli işlemler yapıldı.
- 7 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, Amazon tarafından hayata geçirilen “IP Accelerator” aracılığıyla ABD ve Avrupa’daki güvenilir hukuk firmalarına ulaştı. Bu işletmeler, ticari marka başvurularını başarıyla iletip, Amazon Marka Kaydı’nın marka koruma araçlarına erken erişim elde etti.
- Amazon, kötü niyetli aktörlerin kanun karşısına çıkartılması, bağımsız olarak ya da markalarla birlikte ortak soruşturmalar yürütülmesi ve sahtecilere karşı yasal yollara başvurulabilmesi için Amazon Sahtecilik Suç Ünitesi’ni (Amazon Counterfeit Crimes Unit) kurdu.
2020 Amazon Marka Koruma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.
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Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu Carlos Sainz’den dinleyin
2021 sezonu için Ferrari ile anlaşma imzalayan Carlos Sainz, yayınlanan bir videoda Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu anlatıyor. Yeni sezondan önce 3 ay boyunca bu direksiyon hakkında eğitim alan Sainz, hala daha eğitimi almaya devam ettiğini söylüyor. Sainz, direksiyonun özelliklerine hakim olmak zor olsa da çok da kötü olmadığını belirtti.
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F1, otomotiv dünyasındaki en son ve en üst seviye teknolojierin kullanıldığı bir alan. Hatta orada kullanılan teknolojilerin, gündelik hayatta kullandığımız araçlar için uyarlanmış hallerini farkında olmadan bile kullanıyoruz. Son zamanlarda çıkan otomobillerin radyoları bile 10 yıl içinde büyük bir sıçrama yaşadı. Önceden sadece müzik sistemini kontrol ettiğimiz donanımlar üzerinden artık klima gibi araç donanımlarını bile kontrol edebiliyoruz. Gündelik hayatta bile durum bu haldeyken F1 araçlarının barındırdığı teknolojilerin ne kadar karmaşıklaştığını buradan anlayabiliriz.
F1 araçlarının direksiyonu üzerinde, araç kontrolüne dair neredeyse bütün işlevleri kontrol eden tuşlar yer alıyor. Misal, üstünde “N” yazan büyük yeşil tuşla arabanın vitesi boşa atılıyor. N tuşunun hemen yanında, üzerinde “PC” yazan tuş ile takımınızdan gelen pite giriş komutunu duyduğunuzu onaylayabiliyorsunuz.
F1 araçlarında da sürüş modları yer alıyor
Artık gündelik araçlarımızda bile yer alan sürüş modları, F1 araçlarında da bulunuyor. Ferrari’nin direksiyonunda ise sürüş modlarını ayarlamak için kullanılan anahtar, üzerinde markanın şahlanan at logosu yer alıyor. Butonu çevreleyen çizelgeye baktığımızda “RACE” ve “BOX” (Box modu, pite girilen esnada kullanılan moddur.) gibi temel işlevlerin yanında birçok mod görmek mümkün. “WU” ile motoru ısıtabilir, “PSH” ile sıralama turlarında araca takviye güç yapabilirsiniz. Bu modlar ile aracın güç aktarım sistemini, araca zarar vermeden en üst performans ile kullanmak hedefleniyor.
Ferrari’nin direksiyonu üzerinde motorun gücünü ayarlayan bir düğme de bulunuyor. Sağ alt tarafta, “ENG” yazan bu düğme ile 1’e ne kadar yakın bir ayarda olursanız, araç o kadar tam güç verme eğiliminde oluyor. Direksiyonun alt kısmında ise lastiklerin ne kadar aşındığını gösteren bir kadran yer alıyor. Malum, lastiklerin F1 için oldukça önemli. Sırf lastiklerdeki sorunlar yüzünden birçok pilotun yarıştan çekildiği, hatta yarışların iptal olduğu bile olmuştu. Ayrıca direksiyondan motor freni, akü kullanımı, lastik tipi seçimi, debriyaj ayarı gibi daha bir çok özellik de kontrol edilebiliyor.
F1 demişken, Türkiye GP’si hakkındaki son durum
13 Haziran‘da yapılması planlanan Türkiye GP‘sinin gidişatı, Türkiye‘nin İngiltere tarafından kırmızı listeye alınması üzerine belirsiz bir hale geldi. Eğer ki yarış yine de yapılırsa takımlar ve pilotları İngiltere’ye döndüğünde iki hafta boyunca karantina altında kalmaları gerekecek. F1 ekibinin karantina sürecinden muaf tutulması durumunda bile yarışın yapılacağına kesin gözüyle bakılamıyor.
İngiltere hükumeti ise böyle bir muafiyetin olmayacağını söylüyor. Bu durumda Türkiye GP’sinin iptal olmaması için tek çıkar yol, İngiliz takımlarının Türkiye GP’sinden sonra İngiltere’ye dönmeden Avrupa’da kalıp, sonraki yarışı beklemeleri. Yani bu olay, takımların tüm ekip üyelerinin 4-6 hafta gibi bir süre boyunca evlerinden ve takım çalışmalarından uzak kalıp, 27 Haziran‘daki Fransa GP‘sine direkt geçmeleri demek oluyor.
Haas takımının patronu Gunther Steiner, “Her türlü senaryo mümkün fakat insanlardan isteyebileceğimiz fedakarlıkların da bir sınırı var. Burada, insanları evlerinden 6 hafta uzak tutmaktan bahsediyoruz. Bu hiç de basitçe karar verilecek bir durum değil. Fakat bir yolunu bulacağız.” dedi
Mercedes AMG takımının patronu Toto Wolff ise, “Stefano Domenicali (F1 CEO’su)’nin doğru bir karar vereceğini düşünüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde iki haftta boyunca bir otelde karantinada kalmak çok da hoş bir durum değil. Dolayısıyla Domenciali’nin planını bekleyip, ona göre yolumuzu çizeceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops, tr.motorsport.com
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WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…
WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sayılı günler kaldı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi için alınan son kararlar…
Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sürecine giriyor. 15 Mayıs‘ta yürürlüğe girecek olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, tüm kullanıcıları meraka düşürdü. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son durum nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir? Gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Gelin tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulalım.
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WhatsApp birkaç ay önce duyurduğu gizlilik sözleşmesi kuralları ile yoğun bir tepki gördü. İlk adımda kullanıcılardan kısa süre içerisinde karar vermelerini isteyen WhatsApp, daha sonra tepkiler nedeniyle geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi için tarihi 15 Mayıs‘a erteleyen WhatsApp bu sefer kararlı gözüküyor. Gelin WhatsApp gizlilik sözleşmesine göz atalım.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir?
WhatsApp Ocak ayında tanıttığı yeni sözleşmesi ile bağlı olduğu Facebook firması ile veri paylaşımı yapılacağını belirtti. Kullanıcıların verilerini altyapı ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, hizmetlerin nasıl kullanıldığının tespiti, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Facebook-WhatsApp arasındaki entegrsayonun artırılması, Facebook’un güvenliği ve emniyeti için Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp, tepkileri de üzerine çekmişti. Tepkiler üzerinde bir açıklama daha yapan WhatsApp bu işlemde kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunacağını da açıkladı.
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezsek ne olur?
Tüm bu tepkiler üzerinde yine de kararından vazgeçmeyen WhatsApp, 15 Mayıs’ta sözleşmeyi onayımıza sunacak. Akıllara ise ilk olarak şu soru geliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Şimdi gelin o soruyu cevaplayalım.
WhatsApp bu tarihten itibaren kullanıcılara net bir tavırla yaklaşacak. İlk adımda sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar birkaç hafta daha WhatsApp’ı kullanabilecekler. Tabi WhatsApp’ın kullanıldığı bu sürede gizlilik sözleşmesi tekrar tekrar kullanıcıya sunulacak. Yani ekranınızda sürekli gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi istenilecek.
Dahası gizlilik sözleşmesini kabul etmediğiniz taktirde WhatsApp sınırlı moda geçecek. Sınırlı moda geçen kullanıcılar sohbet listelerine erişemeyecekler. Ancak gelen bildirimleri, sesli ve görüntülü aramaları alabilecekler. Ve bu mesaj veya aramalara cevap verebilecekler.
Bu adımdan birkaç hafta sonra ise artık kullanıcılar hiçbir bildirim veya çağrı alamayacak. Yani WhatsApp kullanımınız tamamen sona ermiş olacak. WhatsApp ve kullanıcılar arasındaki bağlantının ne zaman kesileceği bilinmiyor. Ancak o tarih geldiğinde WhatsApp artık o kullanıcı için işe yaramaz hale gelecek. Tabi bu sürecin sonuna kadar WhatsApp size gizlilik politikasını kabul etmeniz için olanak sağlayacak.
WhatsApp hesabımız silinecek mi?
WhatsApp, gelen gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıları aslında sözleşmeyi onaylamaya itiyor. Ancak size kabul etmeme tercihi de sunuyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların aklında ise “Hesabımız silinir mi?” sorusu yer alıyor. WhatsApp bu tarafta net bir şekilde tavrını belli etti. Hesapların kesinlikle silinmeyeceğini garanti etti. Yani daha sonra gizlilik sözleşmesini kabul etmek isterseniz tekrar hesabınıza ulaşabileceksiniz gibi duruyor.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Genel anlamda baktığımızda WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi uygulayacağını kullanıcılara iletiyor. Ancak kabul edip etmeme tercihini kullanıcılara bırakıyor. Sizce WhatsApp 15 Mayıs‘tan sonra kullanıcı kaybedecek mi? Siz WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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