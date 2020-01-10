MediaMarkt’ta “İndirime Koş Koş” günleri başladı

MediaMarkt, “İndirime koş koş” adını verdiği yeni indirim kampanyasını hayata geçirdi. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de MediaMarkt.com.tr adresinde ulaşabileceğiniz kampanyada, birçok farklı üründe indirimler yer alıyor.

“İndirime Koş Koş” günlerinde öne çıkan ürünler

Kampanyada akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, küçük ev aletlerinden beyaz eşya kategorisine kadar onlarca üründe indirim görebilmek mümkün. Bu indirimler arasından bizim dikkatimi çeken ürünler ise şöyle:

Kampanya kapsamında fiyatı 2599 TL’den 2399 TL’ye düşen Samsung Galaxy A50 modeli, fiyat performans odaklı bir akıllı telefon almak isteyenler için oldukça mantıklı bir seçenek. Damla çentik tasarımıyla ön tarafın neredeyse tamamen ekranla kaplıolduğu telefonda, ekranın altına gömülmüş bir parmak izi sensörü de yer alıyor. Ayrıca Galaxy A50 modelinde 25 MP‘lik ana kamerayla birlikte 8 MP geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi bulunuyor.

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HP‘nin GTX 1650 ekran kartı ve Intel Core i5-9300H işlemcisiyle öne çıkan güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı GZL09EA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL’den 5799 TL’den düşmüş durumda. Oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden bu modelle birlikte, günümüzün popüler tüm oyunlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca depolama bölümünde hem 1 TB mekanik disk hem de 128 GB’lık SSD bulunduğunu da belirtelim.

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İndirimde fiyatı 949 TL‘den 699 TL’ye gerileyen Fakir Cross 4A Toz Torbasız Süpürge modeli, tabii ki torba gerektirmeyen yapısı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Ayrıca A enerji sınıfına dahil olan süpürge, böylece elektrik tüketimi anlamında da kullanıcıları zora sokmuyor.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle oluşturulmuştur.