Diğer
MediaMarkt’ta “İndirime Koş Koş” günleri başladı
MediaMarkt, “İndirime koş koş” adını verdiği yeni indirim kampanyasını hayata geçirdi. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de MediaMarkt.com.tr adresinde ulaşabileceğiniz kampanyada, birçok farklı üründe indirimler yer alıyor.
“İndirime Koş Koş” günlerinde öne çıkan ürünler
Kampanyada akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, küçük ev aletlerinden beyaz eşya kategorisine kadar onlarca üründe indirim görebilmek mümkün. Bu indirimler arasından bizim dikkatimi çeken ürünler ise şöyle:
Samsung Galaxy A50
Kampanya kapsamında fiyatı 2599 TL’den 2399 TL’ye düşen Samsung Galaxy A50 modeli, fiyat performans odaklı bir akıllı telefon almak isteyenler için oldukça mantıklı bir seçenek. Damla çentik tasarımıyla ön tarafın neredeyse tamamen ekranla kaplıolduğu telefonda, ekranın altına gömülmüş bir parmak izi sensörü de yer alıyor. Ayrıca Galaxy A50 modelinde 25 MP‘lik ana kamerayla birlikte 8 MP geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi bulunuyor.
Ürünü satın almak için tıklayın
HP Pavilion GZL09EA oyuncu laptopu
HP‘nin GTX 1650 ekran kartı ve Intel Core i5-9300H işlemcisiyle öne çıkan güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı GZL09EA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL’den 5799 TL’den düşmüş durumda. Oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden bu modelle birlikte, günümüzün popüler tüm oyunlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca depolama bölümünde hem 1 TB mekanik disk hem de 128 GB’lık SSD bulunduğunu da belirtelim.
Ürünü satın almak için tıklayın
Fakir Cross Electronic süpürge
İndirimde fiyatı 949 TL‘den 699 TL’ye gerileyen Fakir Cross 4A Toz Torbasız Süpürge modeli, tabii ki torba gerektirmeyen yapısı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Ayrıca A enerji sınıfına dahil olan süpürge, böylece elektrik tüketimi anlamında da kullanıcıları zora sokmuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle oluşturulmuştur.
Diğer
Levent Özdilek Park Xiaomi Mi Store açılıyor!
Xiaomi‘nin ülkemizdeki yeni Mi Store‘u bu hafta sonu Levent Özdilek Park AVM‘de açılıyor! Şirketin ülkemizdeki resmi distribütörlerinden Sanal İletişim tarafından açılacak mağaza, 11 Ocak 2020 tarihinde saat 13:00 itibarıyla kapılarını açacak.
İlk 100 alışverişe Redmi AirDots hediye!
Mağaza açılışına özel, 1000 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişi Redmi AirDots kulaklık kazanacak. Ayrıca seçili telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %30’a varan indirimler olacak.
HWP’den Mi Note 10 alana destek
Açılış günü saat 14:00‘a kadar mağazadan Xiaomi Mi Note 10 satın alan ve ekibimizden Yıldıray Gökkaya’yı bularak adına düzenlenmiş faturasını gösteren ilk kişiye 100 dolar destekte bulunacağız.
Diğer
Yeni Xiaomi mağazası Konya’da açılıyor! Kampanyalar neler?
Son dönemde ülkemizdeki varlığını ciddi bir şekilde arttıran Xiaomi, yeni mağazasını şimdi de Konya’ya açıyor. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13:00 itibarıyla Konya Kulesite AVM’de açılacak yeni Mi Store‘da birçok indirim ve hediye kampanyası olacak.
Konya Xiaomi Mi Store kampanyaları neler?
Açılışa özel akıllı telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %40‘a varan bir indirim söz konusu. Ayrıca bu indirimlerin yanı sıra mağaza açılışında toplamda 153 adet hediye de Xiaomi severleri bekliyor olacak.
- Alışveriş yapan 3 kişiye telefon,
- 30 kişiye Mi Band 4 bileklik
- 40 kişiye Redmi AirDots kulaklık
- 40 kişiye 10.000 mAh Redmi Powerbank
- 40 kişiye Basic kulaklık
Açılışta biz de orada olacağız!
13 Ocak Cumartesi günü ekibimizden Ersin Akman ve Kerem Enginar da açılışta olacak. Mağazaya gelen izleyenlerimizin bir selamını bekliyoruz 🙂
Diğer
Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı
Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı. Microsoft, “Thallium” kod adlı, Kuzey Kore‘den çalıştığı düşünülen hacker grubunun saldırısı sonrası hassas bilgilerin çalındığını, ancak durumun kontrol altına alındığını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması geldi!
Microsoft, web sitelerine yapılan bu saldırı ile bir şok yaşadı. Saldırıyı yapan “Thallium” kod adlı grubun Kuzey Kore‘de faaliyet gösteren bir grup olduğu düşünülüyor. Bu grubun devleti çalışanlarının, üniversite personellerinin, nükleer silah alanında çalışan kişilerin bilgilerini hedef aldığı açıklandı.
Microsoft, açtıkları dava sonrasında, saldırıya hedef olan 50 domainin de kendi kontrollerine geçtiğini belirtti. Hedefine ulaşmak için kötü amaçlı yazılım da kullanmış olan Thallium‘un yaptığı saldırı, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.