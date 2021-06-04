MediaMarkt’tan Futbolu Ayağınıza Getirdik Kampanyası!

Euro2020 yaklaşırken Futbol heyecanını evinizde yaşayacağınız televizyondan tabletlere akıllı telefondan ses sistemine futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler benzersiz fırsatlarla MediaMarkt’ta ve mediamarkt.com.tr’de

Bakmakta fayda var: Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü!

Euro2020’ye günler kala MediaMarkt’ta fırsatlar devam ediyor! Diğer kampanyalarda olduğu gibi siler için öne çıkan ürünleri seçtik ve listeledik. Kampanyanın 4-7 Haziran tarihlerinde geçerli olduğunu unutmayın!

Sizin için oluşturduğumuz liste:

reklam

Futbol heyecanına geri sayım sürerken televizyonunuzu yenilemenin tam zamanı! Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 55TU8000 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Siz de bu ürüne göz atmak ve 6999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

4K AI Görüntü Yükseltme özelliği ile, Samsung’un güçlü Quantum İşlemcilerini kullanarak girdi kaynağını otomatik olarak analiz eder. Dual LED arka aydınlatma teknolojisi, renk tonunu içeriğinize uyacak şekilde ayarlar ve böylece filminizi olması gerektiği gibi izleyebilirsiniz. Siz de bu ürüne göz atmak ve 9499TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Dolby Vision IQ özelliği ile ortam ışığı tespit edilir ve en iyi görüntü kalitesi için izlediğiniz içerik ortam ışığına göre uyarlanır. LG OLED TV, kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunar. 2.2 Ses Sistemi, ile ses deneyiminizi arttıracak olan bu LG OLED TV ye göz atmak ve 12.999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

UHD (3.840×2.160) çözünürlük sunan GRUNDIG Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV 4 çekirdekli işlemciye sahip. Uygulamalar arasında daha hızlı ve daha kolay şekilde gezinme imkânı sunuyor. Magic Fidelity teknolojisi ile tasarlanmış Grundig televizyonlar, güçlü bir çevresel ses sunarak izleme deneyimini arttırıyor. Siz de bu ürüne göz atmak ve 4799TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Kampanyaya dahil olan diğer ürünlere göz atmak içinde buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.