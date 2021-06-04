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Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü!
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Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye’ye örnek niteliğinde sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Türk Telekom çalışanlarının Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği “E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz” kampanyası ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan son üç yıllık dönemde yaklaşık 18 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi. Toplanan atıkların üstün zekâlı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılması sağlandı. Dönüşümden elde edilen gelir ile 55 çocuğun eğitimine katkı verilirken Türk Kızılay kurumuna da bağış yapıldı.
Dünya Çevre Günü’ne yönelik açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Önal, atık yönetim stratejileri doğrultusunda doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmeyi ve üretilen atıkları, çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkararak ekonomi için bir girdiye dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti. Önal, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bu stratejinin temelini oluşturduğunu kaydetti. Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporlama yapan Türk Telekom’un üretilen karbon miktarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü projelere de dikkat çeken Ümit Önal, bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçildiğine ve yeşil enerji kullanım oranının artırıldığına vurgu yaptı.
Türk Telekom atıkların çevreye zarar vermesini önlüyor
Türk Telekom çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi etkinlikleri kapsamında çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı. Projeye ilişkin detaylar veren Önal, “Türk Telekom olarak insanı merkezimize alarak dokunduğumuz herkesi ‘Değerli Hissettirmek’ gayesiyle toplum ve çevre için iyilik ve fayda üretmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Türk Telekom iş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı. 340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı. 77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı. Ayrıca 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salınımı engellendi” dedi.
“Elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı”
Türk Telekom’un kâğıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedeflediğini belirten Önal, “Türk Telekom ait 1.700’ü aşkın lokasyonda güneş enerjisi sistemi kullanıldı ve bu sistem, toplam 2,35 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladı. 2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom’un çevreye sağladığı katkı yaklaşık 54 bin ağaca, 13 milyon kWh enerji ve 101 bin metreküp su tasarrufuna tekabül etti. Türk Telekom’un birçok farklı şehirde, yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehirler’ projesi kapsamında yeni nesil enerji uygulamaları sayesinde bu şehirlerde elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı. Yeni nesil ulaşım uygulamaları ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf elde edildi ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımının yaklaşık yüzde 25 azaltılması sağlandı. Çevreye verdikleri katkılardan ötürü tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Haber
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Bakmakta fayda var: Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü!
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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Serisi ile Bu Yaz Çok Farklı Olacak!
OPPO’nun kısa bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi, sunduğu üstün kamera ve fotoğraf özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Reno5 modeli, Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 44MP çözünürlüğü bulunan selfie kamerası harika çekimler yapmanızı sağlıyor. Reno5 ve Reno5 Lite modelinde bulunan Çift Görüntülü Video özelliği de hem ön hem de arka kameradan aynı anda çekim yapmanıza imkan sunuyor.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü!
Hem ön hem de arka kameradan aynı anda video çekebilirsiniz
44MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 ve 32MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 Lite, kullanıcılara ilham vermek için bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor. Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile videolar eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştığınızda arkadaşlarınız arasında fark yaratabilirsiniz!
Hem fotoğraf hem de videolarınızla öne çıkın
64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.
Yazın en eğlenceli videolarını çekebilirsiniz
Reno5, ortamdaki ışığı tespit ettiği Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliği ile portre video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor. Ultra Video Sabitleme 3.0 özelliğine sahip Reno5, kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor.
OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde ise güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor.
Yaz fotoğraflarına yapay zeka dokunuşu
Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, Reno5 ve Reno5 Lite Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Her iki modelde bulunan Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmeniz mümkün. Yaz boyunca oluşturduğunuz tüm videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz
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ASUS
ASUS ROG, Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörünü duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), 15,6 inç FHD (1920×1080) taşınabilir oyuncu monitörü Strix XG16’yı duyurdu. 144 Hz IPS panele sahip ve NVIDIA® G-SYNC® uyumlu olan monitör, görüntülerde yırtılma olmayan akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.
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Oyuncuların her yerde oyun oynayabilmesi için tasarlanan monitörde bunun için yüksek kapasiteli pil, katlanabilir stant ve tripod yuvası bulunuyor. USB-C® ve Micro HDMI® bağlantılarına sahip monitörü mobil cihazlardan en yeni oyun konsollarına kadar farklı kaynaklarla birlikte kullanmak da mümkün. Siyah veya beyaz renk seçenekleriyle gelen ROG Strix XG16’nın XG16AHP modelinde çok yönlü kurulum için ROG tripod da bulunuyor.
İçindekiler
Son derece hızlı ve akıcı görüntüler
ROG Strix XG16’nın 15,6‑inç FHD IPS paneli canlı renkler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı akıcı görüntüler oluşmasını sağlarken G-SYNC uyumuluğu ise ekranda yırtılma olmasını önleyerek oyun deneyimleri ön plana çıkarıyor. ROG Strix XG16, tamamen beyaz renk seçeneğiyle gelen ilk ROG taşınabilir oyuncu monitörü. Ürün ayrıca klasik siyah renkte de geliyor. Her iki modelin arkasında da dikkat çekici bir görünüm katan tasarım bulunuyor.
Her zaman, her yerde etkileyici oyun deneyimi
ROG Strix XG16 oyunculara pil ömrünü düşünmeden istedikleri yerde oyun oynama özgürlüğü sunuyor. Modeldeki 7800 mAh pil 144 Hz’de üç saate kadar kullanım olanağı veriyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bir saat şarj ile monitörü iki saate kadar kullanmak mümkün.
Katlanabilir stant, Strix XG16’yı hem yatay hem dikey konumda birçok farklı açıda kullanma olanağı sunarak en iyi pozisyonu ayarlamayı sağlıyor. Strix XG16’daki tripod yuvası standart tripodlara uyumlu. Böylece monitörü, dizüstü bilgisayarda ikinci ekran veya mobil cihazlar için geniş bir ekran olarak kullanmak mümkün. Strix XG16AHP modelleri ROG tripodla birlikte geliyor. ROG zarf kılıfa kolayca sığan hafif ve kompakt Strix XG16, rahatça taşınabiliyor.
Çok yönlü bağlantı seçenekleri
Micro HDMI ve iki adet USB-C bağlantı noktasıyla bu monitör; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, kameralar ve daha birçok cihazla birlikte kullanılabiliyor. Dizüstü veya masaüstü bilgisayara bağlandığında USB-C bağlantısı ROG Strix XG16’ya hem sinyal hem güç sağlıyor. Ürünü birlikte gelen USB-C kablosu ve adaptörüyle şarj etmek de mümkün.
Teknik özelliklerine bakacak olursak
|
|
Ekran
|
Panel boyutu (çaprazlama)
|
15,6 inç geniş ekran, 16:9 en boy oranı
|
Ekran izleme alanı (Y x D)
|
344,16 x 193,59 mm
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
W-LED / IPS
|
Ekran yüzeyi
|
Yansıma önleyici
|
Gerçek çözünürlük
|
1920 x 1080
|
Yenileme hızı
|
144 Hz
|
Tepki süresi
|
3 ms (GTG)
|
Parlaklık (En yüksek)
|
300 cd/m²
|
Kontrast oranı (En yüksek)
|
800:1
|
İzleme açıları (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Flicker Free
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
USB-C® x 2 (1 adet şarj için, 1 adet DisplayPort™ çıkışı, micro HDMI
|
Güç
|
Pil
|
7800 mAh lityum polimer pil
|
Pil ömrü
|
144 Hz’de 3 saat
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar (GxYxD)
|
360,52 x 225,52 x 11,8 mm (stant olmadan)
360,52 x (348,73~463,73) x 282,45 mm (stant ile)
|
Kutu Boyutları (GxYxD)
|
498 x 118 x 120 mm
|
Ağırlık
|
XG16AHP-W: 1,6 kg (net), 3,8 kg (brüt)
XG16AHPE-W: 0,9 kg (net), 3,0 kg (brüt)
ROG tripod: 0,7 kg:
|
Aksesuarlar
|
USB Type-C® kablosu
USB Type-C‑ – ‑Type-A adaptörü
Micro HDMI‑ – ‑HDMI kablosu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
ROG Tripod
ROG zarf kılıf
Güç adaptörü
Renk kalibrasyon raporu
|
Diğer özellikler
|
DisplayWidget ile otomatik döndürme
Eye Care teknolojisi
G-Sync uyumlu
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