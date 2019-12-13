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MediaMarkt’ta erken yılbaşı indirimleri başladı
MediaMarkt, yılbaşından hemen önce “erken yılbaşı indirimleri”ne başladı. Yılbaşı gelmeden önce rahat rahat hediyesini almak isteyen insanlar için düşünülen kampanyada, birbirinden farklı birçok fırsat bulunuyor. Bilgisayar kategorisinde tüm ürünlerde %18 KDV indirimi uygulanırken, iPhone 8 Plus gibi akıllı telefon modellerinde de indirim var.
Erken yılbaşı indirimlerinde neler var?
Mediamarkt.com.tr adresinde bilgisayar almak isteyen insanlar için %18 KDV indirimi ve 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Örneğin Acer Swift 3 SF315 modelini indirimle birlikte 3799 TL fiyata satın alabilmek mümkün.
Dizüstü bilgisayar kategorisindeki tüm indirimleri görmek için tıklayın
Erken yılbaşı indirimlerinde bilgisayar kategorisi hariç pek çok üründe indirim söz konusu. Örneğin iPhone 8 Plus modeli 5999 TL yerine 5699 TL‘ye satılıyor. Ayrıca LG 43UK6470 modeli 3699 TL yerine 2899 TL‘ye inmiş durumda. Ayrıca Samsung’un popüler akıllı telefonu Galaxy A20s modelinin fıyatı da 1999 TL’den 1799 TL’ye geriledi.
İndirimli tüm ürünleri görmek için tıklayın
MediaMarkt‘ın erken yılbaşı indirimlerinin 13 – 15 Aralık tarihleri arasında olacağını ve ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt’ta tüm ürünlere %5 indirim fırsatı
MediaMarkt, web sitesinde tüm ürünlerde geçerli yeni kampanyasını başlattı. “Sepette %5” indirimiyle, MediaMarkt.com.tr adresinde yer alan tüm ürünleri %5 oranında indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.
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İndirimin detayları neler?
9 Aralık saat 22:00 itibarıyla başlayan “Sepette %5 indirim” kampanyası, 13 Aralık günü saat 08:00 itibarıyla son bulacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu kampanyadan MediaMarkt.com.tr‘de yer alan tüm ürünler için geçerli. Seçtiğiniz ürünü sepete eklediğinizde, mevcut fiyata %5 oranında indirim uygulanıyor.
Ürünlere göz atmak için MediaMarkt web sitesine buradan gidebilirsiniz
İndirimli ürün önerileri
Meizu X8
Yılbaşı hediyeleri içeriğimizde de önerdiğimiz bu yılın fiyat performans şampiyonlarından Meizu X8 modeli, MediaMarkt’ın %5 indirimiyle beraber 1519 TL’ye düşmüş durumda. Snapdragon 710 işlemcisi, modern tasarımı ve kamerasıyla Meizu X8, uygun fiyatlı bir akıllı telefon almak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek.
iPhone XR
Yeni nesil iPhone modelleri arasında daha erişilebilir fiyatıyla öne çıkan iPhone XR modeli, iOS ekosisteminden vazgeçemeyen kullanıcılar için başarılı bir cihaz. Şirketin A12 Bionic işlemcisini kullanan ve bu sebeple oldukça performanslı bir akıllı telefon olan cihazda, bu sefer özellikle uzun pil süresi de dikkat çekiyor. Model %5 indirim kampanyasıyla beraber 6601 TL fiyatına düşmüş durumda.
Samsung Galaxy Watch Active 2
Gelişmiş bir akıllı saat isteyenlere hitap eden Samsung’un en yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2; spor, sağlık ve bildirim takibi gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Modelde bu sefer fiziksel kadran yapısı yerine dijital çerçeve yer alıyor. Ürün %5 indirimle beraber şu anda 1614 TL’ye düşmüş durumda.
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En iyi yılbaşı hediyeleri MediaMarkt’ta
2020 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde, birçok kişinin aklında sevdiklerine yılbaşı hediyesi olarak ne alacağı sorusu var. Tabii ki hediye seçerken erkeklere yılbaşı hediyeleri ve kadınlara yılbaşı hediyeleri olarak cinsiyete göre farklı ürün gruplarının öne çıktığını görüyoruz. MediaMarkt, yılbaşı kampanyaları ve farklı birçok ürünle tüketicilere en iyi yılbaşı hediyelerini sunuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Popüler yılbaşı hediyeleri neler?
Teknoloji dünyasının ana odağı son yıllarda akıllı telefonlar. Doğal olarak en popüler hediyelerin başında da akıllı telefonlarla ilgili hediyeler geliyor. Son yıllarda tüketiciler powerbank modelleri, kablosuz şarj standları ve kulaklık gibi hediyelere yönelmiş durumda. Bu hediyeler, bir yandan önemli birer ihtiyaç olduğundan hediye edilen kişiyi fazlasıyla mutlu edebilecek ve uzun vadede işe yaramaya devam edebilecek ürünler.
Yeni yılla beraber yükselişte olan akıllı saat, drone ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi yeni teknolojilerin de hediye seçimlerinde popüler olması bekleniyor.
Hediye seçerken kişiselleştirmenin önemi
Seçim yaparken karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını veya isteklerini bilmek, onu daha çok mutlu edecek bir hediye seçmede kilit nokta taşıyor. O nedenle hediye alacağınız kişinin belki laf arasında söylediği bir isteği veya ihtiyacı olduysa bunu göz önünde bulundurmakta fayda var.
Kişiselleştirme yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer konu da hediye alacağınız kişinin zevkleri. Örneğin bilgisayar oyunlarından hoşlanan birine hediye alıyorsanız, oynadığı oyun türünde çıkmış yeni bir oyunu almak veya bir oyuncu aksesuarı almak onu mutlu edecektir.
HWP’den yeni yıl için hediye önerileri
MEIZU X8
Meizu X8 akıllı telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan modeliyle şu anda 1599 TL’lik bir satış fiyatına sahip. Ürün, özellikleri ve fiyatıyla bu yılın en iyi fiyat performans telefonlarından bir tanesi.
Özellikle fiyatına karşın Snapdragon 710 işlemcisiyle oldukça güçlü bir cihaz olan Meizu X8, telefonunda iyi bir oyun ve güçlü işlem performansı arayanlar için ideal bir seçenek.
JBL T460BT
Hediye alacağınız kişi müzik dinlemeyi seviyorsa ve henüz kablosuz kulaklıklara geçiş yapmadıysa JBL T460BT modeli güzel bir tercih olacaktır. Akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan ve kablosuz yapısıyla konforlu bir kullanım sağlayan kulaklık, katlanabilir yapısıyla taşırken de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Ürün tam 11 saate kadar kesintisiz pil süresi sunuyor. Ayrıca dahili mikrofon sayesinde sadece müzik dinlemek için değil, telefon görüşmelerini yapmak için de kullanılabiliyor.
SAMSUNG 10000 Mah EB-U1200CSEGWW
Samsung’un hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunan powerbank modeli, 10.000 mAh kapasite ile geliyor. Kablosuz şarj destekleyen akıllı telefonlarla birlikte akıllı saat ve bileklik gibi modeller için de kullanılabilen ürün, kapasitesine göre oldukça ince .
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TDK, neden sosyal medyadaki terimlere saçma karşılıklar buluyor?
TDK, dün yaptığı toplantıda birtakım açıklamalarda bulundu. Basın bildirisinde yer alan tabirlere göre sosyal medyada kullandığımız kelimelere yeni karşılıklar bulunduğu açıklandı.
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Türkçe’de birçok kalıplaşmış ifade var. Yabancı dillerden aktarılan ifadeler Türkçedeki ses uyumuna uygun olarak aktarılması gerekir. Amatör kelimesi örnek olarak Fransızca’daki “amateur” kelimesinden Türkçeleştirilmiş yabancı soylu bir kelimedir. Bu kelimeyi günlük hayatımızda sık sık kullanıyoruz. Veya “camia” kelimesi Arapça menşeili bir kelime olmasına rağmen havalı gözüktüğünü düşündüğümüz için kullanmak istiyoruz. Ama bu iki kelime de bizi rahatsız etmiyor veya garip gelmiyor.
Peki neden Türk Dil Kurumu dilimize yeni yeni girmeye çalışan kelimelerde bu yöntemi kullanmıyor? Sorunun cevabı çok basit. Dilimiz diğer dillere göre gelişmişlik düzeyi tahmin ettiğimizden düşük. Bizim dilimiz at üstünde, göçebe hayat üzerinde asırlar boyu bozkırlarda koşturarak gelişti.
Sürekli savaş halinde olan toplumlar olduğumuz için sanata, dile edebiyata olan ilgimiz diğer toplumlara oranla çok daha geç başladı. Osmanlı döneminden sonra Arapça, Farsça ve Fransızca gibi Hami-Sami ve Hint-Avrupa dillerine mahsus yeni oluşumlarla karşılaştılar. Bu unsurlar bizi Cumhuriyet dönemine kadar takip etti.
İsmet İnönü’nün”Lisanımızdaki Arabî kelimeleri ihraç edeceğiz.” cümlesini incelediğimiz zaman tamamıyla Arapça imarelerin kullanıldığını görüyoruz. Evet bu dönemde, Türkçe’den birçok yabancı nitelikteki kelam atıldı ama bu oldukça azınlık kaldı.
TDK’da o dönemden beri çalışmalarını sürdürüyor ve her sene Türkçe Sözlüğü yenilemeye, yeni ifadeler eklemeye devam ediyor. Sonuç olarak bu kelimeleri dilimizde yer etmediğine şahit olduktan sonra gerçekten ne anlamı kalıyor. “RT” ifadesi “sektirme” olarak Türkçeleştirilmiş. Şu an sosyal medya platformlarında binlerce insan bu sözcüklerle dalga geçiyorlar. TDK’dan daha özgün olmalarını bekliyorlar belki de. Ama yazımın başından anlayacağınız üzere bu çok zor.
İngilizce’de “prefixes” denen gramer yapısı mevcut. Cümlelerin önüne “re” takısı getirilerek eylemin tekrarlanacağı belirtiliyor. Bizim dilimizde ise bir ifade yeniden yapılacaksa bunu tekrar yapacağımızı belirtmemiz gerekiyor. İngilizce’de buna benzer birçok kalıp kullanılıyor. Bu kalıplar dili çok daha pratik ve basitleştiren etmenler.
Benim önerim eğer “ReTweet“ sözcüğü illa Türkçe olacaksa “Tiviti tekrarla” olmalı. Fakat insanlar hem kalıcı olması bakımından hem de RT kelimesinin çok daha anlamlı kullanılmasından dolayı bunu tercih etmeyeceklerdir. Kurum Türkçeleştirme konusunda her zaman başarısız olmuyor, bu küçük deneme yazımı bitirirken eklemek isterim.
Geçtiğimiz senelerde akıllı telefonların ön kameraya kavuşması ile beraber “selfie” adı verilen bir sözcük hayatımıza girdi. Bu sözcük o kadar çok insanların diline yapıştı ve günlük dile işledi ki TDK buna bir çözüm bulmak konusunda kendisine görev edindi. Her ne kadar geç kaldığını düşünsem de yeni kelimeye bir karşılık bulundu. Tam karşılığı özçekim olan ifadeyi günümüz Türkçesinde aktif olarak kullanıyorum. Birçok gazeteci-yazar ve dil ile ilgilenen çevremdeki insandan da işitiyorum.