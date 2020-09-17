MediaMark’ta Apple Günleri kampanyası başladı!

MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını başlattı. Hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde, 11-14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada pek çok üründe indirimin yanı sıra ek fırsatlar da sunuluyor.

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Kampanya kapsamında Oppo A52 modeli 3399 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Ayrıca Oppo A52 satın alanlar, 299 TL değerinde Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olabiliyor veya 1 yıllık MediaMarkt Koruma Paketinden 99 TL’ye faydalanabiliyor.

Futbol maçlarını veya sevdiğiniz bir filmi izlerken görüntü kadar ses de önemli diyorsanız, LG SJ3 Soundbar modeli ses deneyimini zenginleştirmek için oldukça iyi bir seçenek. Model, kampanya kapsamında 999 TL‘lik indirimli satış fiyatıyla listeleniyor.

Philips’in 2020 modellerinden olan 55PUS7805 modeli, 4K UHD çözünürlük sunan ve fiyat performans kategorisinde oldukça dikkat çeken bir ürün. Zira modelde 3 taraflı Ambilight aydınlatmaların yanı sıra, P5 Perfect görüntü motoruyla içeriğinize göre görüntüyü iyileştiren oldukça başarılı özellikler yer alıyor. Bu model, kampanya kapsamında 6199 TL yerine 5599 TL‘ye satılıyor.

Bir şeyler izlerken veya müzik dinlerken kablosuz kulaklık sevenlerdenseniz, fiyat performans oranıyla dikkat çeken JBL T460BT modeli kampanya kapsamında 329 TL’ye listeleniyor. Modelde 11 saate varan bir pil ömrü yer alırken, dahili mikrofonuyla beraber telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz.

Uygun fiyatlı bir TV arayanlar için Android işletim sistemi ve Full HD çözünürlüğü ile öne çıkan AX40DAB13 modeli, kampanya ile birlikte 1799 TL yerine 1649 TL’ye listeleniyor.

Kampanya kapsamındaki tüm ürünlere ulaşamak için buraya tıklayın

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır