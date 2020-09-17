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MediaMark’ta Apple Günleri kampanyası başladı!
MediaMarkt, 16 – 18 Eylül tarihleri arasında CLUB üyelerine Apple Günleri kampanyasını başlattı! Kampanyada seçili Apple ürünlerinde %10’a varan indirim ve 100 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatı yer alıyor.
Kampanyanın öne çıkan teklifleri neler?
Kampanyada seçili Macbook, iPad, Apple Watch modellerinde sepette %5 indirim, seçili Airpods ve Beats modellerinde ve aksesuarlarında sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor.
Apple MacBook Pro MWP72TU-A
13.3 inçlik MacBook Pro modeli, MediaMarkt Apple Günleri kampanya kapsamında 15.199 TL fiyatıyla listeleniyor. Özellikle yüksek performanslı ve MacOS stabilitesiyle üst düzey bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden modelde, Retina ekran bulunuyor. Gücünü 10. Nesil Intel i5-10300H işlemcisinden alan modelde grafik tarafında ise Intel Iris Plus GPU’su yer alıyor.
APPLE MW6A2TU/A iPad WiFi SG CL 10.2″
Apple’ın uygun fiyatlı tablet seçeneklerinden iPad MW6A2TU, 10.2 inçlik ekran boyutuyla beraber kampanya kapsamında 3899 TL’lik satış fiyatıyla listeleniyor.
Apple Watch Series S3 42 mm
Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch Series S3 42 mm modeli, kampanya kapsamında 1.898 TL fiyatla listeleniyor. Uzay grisi rengi ve alüminyum kasasıyla beraber gelen cihazda hem sağlık ve spor özellikleri, hem de uygulama desteğiyle gündelik hayatınızı kolaylaştıracak pek çok özellik bulunuyor.
Apple AirPods 2. Nesil
Dünyanın en popüler tam kablosuz kulaklığı Apple AirPods, kampanya kapsamında 1169 TL fiyatıyla listeleniyor. 2. Nesil olan cihazda Apple’ın kendisine özgü W1 çipi bulunuyor. Şarj kutusuyla beraber toplamda 24 saatlik bir pil ömrü sunan AirPods, üzerindeki mikrofonuyla birlikte oldukça başarılı telefon görüşmeleri de yapabilmenize olanak sağlıyor.
Edit: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan futbol severlere özel fırsatlar!
MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını başlattı. Hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde, 11-14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada pek çok üründe indirimin yanı sıra ek fırsatlar da sunuluyor.
Oppo A52 için indirim ve Enco W11 kulaklık hediyesi!
Kampanya kapsamında Oppo A52 modeli 3399 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Ayrıca Oppo A52 satın alanlar, 299 TL değerinde Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olabiliyor veya 1 yıllık MediaMarkt Koruma Paketinden 99 TL’ye faydalanabiliyor.
LG SJ3 Soundbar
Futbol maçlarını veya sevdiğiniz bir filmi izlerken görüntü kadar ses de önemli diyorsanız, LG SJ3 Soundbar modeli ses deneyimini zenginleştirmek için oldukça iyi bir seçenek. Model, kampanya kapsamında 999 TL‘lik indirimli satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS 55PUS7805 4K TV
Philips’in 2020 modellerinden olan 55PUS7805 modeli, 4K UHD çözünürlük sunan ve fiyat performans kategorisinde oldukça dikkat çeken bir ürün. Zira modelde 3 taraflı Ambilight aydınlatmaların yanı sıra, P5 Perfect görüntü motoruyla içeriğinize göre görüntüyü iyileştiren oldukça başarılı özellikler yer alıyor. Bu model, kampanya kapsamında 6199 TL yerine 5599 TL‘ye satılıyor.
JBL T460BT
Bir şeyler izlerken veya müzik dinlerken kablosuz kulaklık sevenlerdenseniz, fiyat performans oranıyla dikkat çeken JBL T460BT modeli kampanya kapsamında 329 TL’ye listeleniyor. Modelde 11 saate varan bir pil ömrü yer alırken, dahili mikrofonuyla beraber telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz.
AXEN AX40DAB13-TNR
Uygun fiyatlı bir TV arayanlar için Android işletim sistemi ve Full HD çözünürlüğü ile öne çıkan AX40DAB13 modeli, kampanya ile birlikte 1799 TL yerine 1649 TL’ye listeleniyor.
Kampanya kapsamındaki tüm ürünlere ulaşamak için buraya tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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Formula 1 Türkiye GP biletleri 15 Eylül’de satışa çıkıyor!
Formula 1 Türkiye GP macerası yeniden 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye’ye dönüyor. Intercity Istanbul Park pistinde yapılacak F1 Türkiye GP yarışı bilet fiyatları açıklandı. 15 Eylül’de satışa çıkacak biletler 90 TL ile 1.900 TL arasında değişecek.
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15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 biletleri nihayet satışa çıkıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında bu hafta satışa çıkacağı söylenen biletler, biraz rötarlı olarak 15 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkacak. İlk 24 saat avantajlı biletler ve ardından normal fiyatlandırma ile satılacak olan Formula 1 Türkiye GP biletleri 14 farklı kategoride geniş bir fiyat skalasında satışa çıkacak. Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (İlk 24 saat kampanyalı);
- Platinum: 1.900TL
- Gold 1: 1.500TL
- Gold 2: 1.500TL
- Gold 3: 1.300TL
- Gold Açık: 1.100TL
- Silver 1: 850TL
- Silver 2: 550TL
- Silver 3: 750TL
- Silver 4: 750TL
- Silver 5: 350TL
- Silver 6: 250TL
- Silver 7: 850TL
- Silver 8: 850TL
- Açık Alan: 90TL
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (Normal dönem);
- Platinum: 2.750TL
- Gold 1: 2.200TL
- Gold 2: 2.200TL
- Gold 3: 1.900TL
- Gold Açık: 1.600TL
- Silver 1: 1.200TL
- Silver 2: 750TL
- Silver 3: 1.050TL
- Silver 4: 1.050TL
- Silver 5: 475TL
- Silver 6: 350TL
- Silver 7: 1.200TL
- Silver 8: 1.200TL
- Açık Alan: 120TL
Formula 1 Türkiye GP biletleri nerede satışa çıkacak?
En merak edilen noktalarıdan biri olan biletlerin nerede satılacağı konusu da kesinleşti. Daha önceki 7 sezonda olduğu gibi bu sene de Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix üzerinden satışa çıkacağı duyuruldu.
Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
Biletix’ten 15 Eylül tarihinde satışa çıkacağı açıklanan F1 biletlerinin saati de kesinleşti. Avantajlı dönem biletleri 15 Eylül 2020 tarihinde Biletix.com üzerinden 12:00‘da satışa çıkacak. Sadece 24 saat geçerli olacak avantajlı dönem fiyatları 16 Eylül saat 12:00’da normal fiyata dönecek.
Bu tribünler ve açık alanlar nerede?
Formula 1 yarışını yerinde izleyip belirtilen açık alanlar ve tribünlerin konumunu bilmeyenler, aşağıdaki görselden belirtilen noktları öğrenebilir. 15 Kasım’da görüşmek üzere!
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Razer oyuncu sakızı Respawn by 5’ı tanıttı!
Razer oyun dünyasına yeni ve ilginç ürünler katmaya devam ediyor. Firma 5 Gum ekibi ile ortak geliştirdiği oyuncu sakızı Respawn by 5‘ı tanıttı.
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Karşınızda “oyuncu sakızı” Respawn by 5!
Oyun dünyası her geçen gün gün yeni gelişmeler ile oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Video oyunları dışında da oldukça geniş bir piyasası olan bu dünyaya ilginç bir ürün eklenmek üzere. Razer firması, yaptığı duyuru ile birlikte, Respawn by 5 isimli oyunculara özel sakızı tanıttı. Mars Wrigley firmasının sahibi olduğu 5 Gum ekibi ile yapılan ortak çalışma sonucu üretilen sakızlar, kendi alanında bir ilki temsil ediyor. Oyuncuların odaklarını arttırmak için üzerinde çalışıldığı belirtilen ürünlerin üç farklı çeşidi yer almakta.
Naneli, tropikal meyveli ve nar karpuz aromalı olmak üzere üç farklı seçeneği olan oyuncu sakızı, herhangi bir ilave şeker içermemekte. Özellikle oyun sırasında oyuncuların odaklarını kaybetmemesi için geliştirildiği belirtilen oyuncu sakızları, B3, B5, B6 ve B12 vitaminlerini içermekte. Ayrıca içerisinde yer alan kafeini yeşil çaydan özümseyen sakızların tam kafein oranı ise henüz bilinmiyor. Respawn by 5, Razer firmasının internet sitesinde an itibariyle satışa çıkarılırken, içerisinde 15 adet sakız bulunan tek bir kutunun 2.90 dolar fiyat etiketine sahip olduğu ancak internet sitesinden tekli satışların olmayacağı öğrenildi. İnternet sitesinden sipariş edilebilen 10‘lu büyük paketlerin ise 27.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunmakta. Enerji içeceğinin ardından sakız ile tekrardan oyuncuların tüketebileceği ürünler çıkaran Razer, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.