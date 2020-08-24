MediaMarkt Uzaktan Eğitim Teknolojileri kampanyası devam ediyor!

MediaMarkt‘ın uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri kapsadığı kampanyası devam ediyor. 24 – 27 Ağustos tarihleri arasında öne çıkan indirimli ürünlerde dizüstü bilgisayarlardan yazıcılara, kablosuz klavye ve mouse ürünlerinden tabletlere kadar pek çok model dikkat çekiyor.

Öne çıkan indirimli ürünler hangileri?

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Lenovo’nun fiyat performans kategorisindeki dizüstü bilgisayar modeli, kampanya kapsamında 2999 TL yerine 2299 TL’ye satılıyor. AMD’nin yeni Athlon serisinden 3050U işlemcisini kullanan ürün hem oldukça taşınabilir hem de uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun bir model.

CANON G4411

Canon’un mürekkep tanklı yazıcısı, özellikle uzun ömürlü ve baskı maliyeti olarak tasarruflu bir yazıcı isteyenler için ideal. Model, MediaMarkt kampanyası kapsamında 1769 TL fiyatla listeleniyor. Modelde akıllı telefon veya tabletten baskı imkanıyla beraber tarama gibi ek özellikler de yer alıyor.

LOGITECH MK330

Kablosuz fare ve klavye ihtiyacını çözen MK330 seti, öğrenciler için oldukça iyi bir seçenek. Zira sette yer alan klavye, hem tam teşekküllü yapısı hem de ek multimedya tuşları ile öne çıkıyor. Model kampanya kapsamında 149 TL’ye satılıyor.

Huawei Y5P (2020)

Huawei’nin Y serisinin en yeni modellerinden biri olan Y5P (2020) kampanya kapsamında 2399 TL’ye listeleniyor. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arabirimini kullanan telefonda üç farklı renk seçeneği mevcut. Yeşil, mavi ve siyah renk seçeneğiyle sıralanan telefon uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.

MediaMarkt’ın uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri için yaptığı tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır