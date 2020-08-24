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MediaMarkt Uzaktan Eğitim Teknolojileri kampanyası devam ediyor!
MediaMarkt‘ın uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri kapsadığı kampanyası devam ediyor. 24 – 27 Ağustos tarihleri arasında öne çıkan indirimli ürünlerde dizüstü bilgisayarlardan yazıcılara, kablosuz klavye ve mouse ürünlerinden tabletlere kadar pek çok model dikkat çekiyor.
Öne çıkan indirimli ürünler hangileri?
LENOVO 81W000BDTX
Lenovo’nun fiyat performans kategorisindeki dizüstü bilgisayar modeli, kampanya kapsamında 2999 TL yerine 2299 TL’ye satılıyor. AMD’nin yeni Athlon serisinden 3050U işlemcisini kullanan ürün hem oldukça taşınabilir hem de uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun bir model.
Canon’un mürekkep tanklı yazıcısı, özellikle uzun ömürlü ve baskı maliyeti olarak tasarruflu bir yazıcı isteyenler için ideal. Model, MediaMarkt kampanyası kapsamında 1769 TL fiyatla listeleniyor. Modelde akıllı telefon veya tabletten baskı imkanıyla beraber tarama gibi ek özellikler de yer alıyor.
Kablosuz fare ve klavye ihtiyacını çözen MK330 seti, öğrenciler için oldukça iyi bir seçenek. Zira sette yer alan klavye, hem tam teşekküllü yapısı hem de ek multimedya tuşları ile öne çıkıyor. Model kampanya kapsamında 149 TL’ye satılıyor.
Huawei’nin Y serisinin en yeni modellerinden biri olan Y5P (2020) kampanya kapsamında 2399 TL’ye listeleniyor. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arabirimini kullanan telefonda üç farklı renk seçeneği mevcut. Yeşil, mavi ve siyah renk seçeneğiyle sıralanan telefon uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.
MediaMarkt’ın uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri için yaptığı tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt’tan “Uzaktan Eğitim İhtiyaçları” fırsatları!
MediaMarkt, okula dönüş döneminin başladığı bugünlerde uzaktan eğitim için teknolojik ihtiyaçları olan öğrencilere özel yeni kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde notebook, tablet, modem, kulaklık, mouse, yazıcı ve daha pek çok teknolojik ürün eğitimin vazgeçilmez ihtiyaçları indirimli fiyatlarla listeleniyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri hangileri?
Oppo A91 128 GB
Oppo’nun A serisindeki en yeni modellerinden biri olan Oppo A91, kampanya dahilinde 128 GB’lık sürümüyle 4099 TL yerine 3499 TL fiyatıyla listeleniyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip model, damla çentik tasarımı ve 6.4 inçlik geniş ekranı ile öne çıkıyor. Telefonda 4’lü bir arka kamera kurulumu bulunurken, 4025 mAh seviyesinde pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.
ASUS Vivobook X509JA-BR089T
Uzaktan eğitimin şüphesiz en ihtiyaç duyulan teknolojik ürünü dizüstü bilgisayar. MediaMarkt’ın kampanyası dahilinde hem taşınabilirliği yüksek, hem de güzel tasarımıyla öne çıkan ASUS Vivobook X509JA-BR089T modeli 3999 TL yerine 3699 TL’ye satılıyor.
Canon Pixma G2411 Tarayıcı + Fotokopi Renkli Çok Fonksiyonlu Tanklı Yazıcı
Öğrencilerin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de çok fonksiyonlu yazıcılar. Canon’un hem tarama, hem fotokopi hem de baskı işlemlerini bir arada sunan Pixma G2411 modeli, kampanya kapsamında 959 TL’lik indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Tanklı bir yazıcı olması dolaısıyla 2 adet siyah şişeyle birlikte 12.000 sayfa baskı kapasite sunan model, bu yönüyle yüksek verimlilik vadediyor.
LENOVO Ideapad S145-15AST/A9-9425
Hem okul ihtiyaçları hem de Radeon 530 grafik kartıyla belli başlı oyunlar için de kullanılabilecek Ideapad S145-15AST modeli kampanya kapsamında 2999 TL fiyatla listeleniyor. Üründe A9-9425 işlemciyle birlikte Radeon 530 harici grafik birimi yer alıyor. Ayrıca 256 GB’lık bir SSD kapasitesi olduğunu da belirtelim.
Kampanya dahilindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın
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MediaMarkt %40’a varan indirimler ile stokları eritiyor!
MediaMarkt 4-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında başlattığı kampanya ile her kategoride birçok üründe %40’a varan indirimler uyguluyor. “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz!” diyen MediaMarkt, cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde ilginizi çekecek indirimler sunuyor.
Biz de Hardware Plus ekibi olarak bu indirimlerde dikkatimizi çeken 3 ürünü listeliyoruz.
Öne çıkan ürünler neler?
iPhone XR 64 GB
Apple’ın ülkemizde son yıllardaki en popüler telefonlarından biri olan iPhone XR, markanın fiyat/performans odaklı telefonu olarak ilgi çekmişti. Halen tasarımı ve donanımıyla güçlü ve ilgi çekici olan XR, 6899 TL satış fiyatını 4-9 Ağustos tarihleri arasında 6497 TL’ye çekerek 400 TL gibi ciddi bir indirim ile sunuyor.
FAKIR Lucca 1000 W Blender Set Kırmızı
Küçük ev aletleri arasında mutfakta olmazsa olmazlardan biri olan blender setinde dahi indirim uygulayan MediaMarkt, Fakir Lucca 1000 W gücündeki bu sette 369 TL yerine 247 TL’ye sunarak güzel bir fırsat sağlıyor.
SAMSUNG 55Q60RA 55” 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD QLED TV
Yavaş yavaş LED televizyonların yerini bırakan OLED ve QLED TV’ler görüntü kalitesi ve izleme zevki noktasında en iyileri arasında bulunuyor. Kampanyaya dahil Samsung’un 55Q60RA model kodunu alan 55 inç boyutundaki QLED TV’si 4K UHD çözünürlük sunuyor. Akıllı televizyon özelliğini de bulunduran Samsung 55Q60RA, 6999 TL yerine 6497 TL fiyatıyla oldukça avantajlı olarak satın alınabilir durumda.
Bizim seçtiğimiz bu üç ürün dışında tüm indirimli ürünlere buradaki bağlantıdan göz atabilir, ihtiyacınız olan ürünleri %40’a varan indirimlerle sahip olabilirsiniz.
Not: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan Kurban Bayramı fırsatları!
MediaMarkt, 25 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı fırsatlarını duyurdu. Bayramda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok teknolojik üründe güzel indirimler var!
Öne çıkan ürünler neler?
Kurban Bayramı’nda en çok ihtiyaç duyacağınız teknolojilerden biri olan Arnica Promeat Grande Et Kıyma Makinesi, kampanya kapsamında 649 TL yerine sadece 449 TL’ye satılıyor! 1400W’lık motor gücüyle öne çıkan modelde, iki farklı paslanmaz çekik kıyıcı silindir, kıyma diski, içli köfte aparatı ve sosis sucuk hunisi gibi ek özellikler de yer alıyor.
GRUNDIG GFSE 6140 A+ 200L Derin Dondurucu
Kurban Bayram’ına özel olarak işinize yarayabilecek ürünlerden bir diğeri olan Grundig GFSE 200L derin dondurucu modeli, kampanya kapsamında 1899 TL yerine 1599 TL fiyatıyla listeleniyor. A+ enerji sınıfı ile düşük güç tüketen derin dondurucu modelinde; 200 L brüt hacim ve 5 geniş çekmece yer alıyor.
Altus AL226 Derin Dondurucu
Eğer sandık tipi bir derin dondurucu modeli arıyorsanız, Altus AL226 modeli MediaMarkt kampanyası ile 1899 TL fiyatla listeleniyor. Yine A+ sertifikasıyla düşük güç tüketen derin dondurucu modeli, yatay tasarımla birlikte 216 L hacim sunuyor.
Huawei P Smart S 2020
Huawei’nin sevilen fiyat performans serisinin en yeni modellerinden Huawei P Smart S 2020 modeli, 128 GB depolama alanı sunan modeliyle birlikte kampanya kapsamında 3299 TL’ye satılıyor. Siyah ve “nefes alan kristal” ismiyle dikkat çeken beyaz renkli olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonda, 48 MP’lik ana kamerayla birlikte toplamda üçlü bir arka kamera sistemi yer alıyor.
MediaMarkt’ın tüm Kurban Bayramı fırsatlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.