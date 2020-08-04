MediaMarkt %40’a varan indirimler ile stokları eritiyor!

MediaMarkt 4-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında başlattığı kampanya ile her kategoride birçok üründe %40’a varan indirimler uyguluyor. “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz!” diyen MediaMarkt, cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde ilginizi çekecek indirimler sunuyor.

Biz de Hardware Plus ekibi olarak bu indirimlerde dikkatimizi çeken 3 ürünü listeliyoruz.

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Öne çıkan ürünler neler?

Apple’ın ülkemizde son yıllardaki en popüler telefonlarından biri olan iPhone XR, markanın fiyat/performans odaklı telefonu olarak ilgi çekmişti. Halen tasarımı ve donanımıyla güçlü ve ilgi çekici olan XR, 6899 TL satış fiyatını 4-9 Ağustos tarihleri arasında 6497 TL’ye çekerek 400 TL gibi ciddi bir indirim ile sunuyor.

Küçük ev aletleri arasında mutfakta olmazsa olmazlardan biri olan blender setinde dahi indirim uygulayan MediaMarkt, Fakir Lucca 1000 W gücündeki bu sette 369 TL yerine 247 TL’ye sunarak güzel bir fırsat sağlıyor.

Yavaş yavaş LED televizyonların yerini bırakan OLED ve QLED TV’ler görüntü kalitesi ve izleme zevki noktasında en iyileri arasında bulunuyor. Kampanyaya dahil Samsung’un 55Q60RA model kodunu alan 55 inç boyutundaki QLED TV’si 4K UHD çözünürlük sunuyor. Akıllı televizyon özelliğini de bulunduran Samsung 55Q60RA, 6999 TL yerine 6497 TL fiyatıyla oldukça avantajlı olarak satın alınabilir durumda.

Bizim seçtiğimiz bu üç ürün dışında tüm indirimli ürünlere buradaki bağlantıdan göz atabilir, ihtiyacınız olan ürünleri %40’a varan indirimlerle sahip olabilirsiniz.

Not: Bu haber MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.