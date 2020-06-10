MEB, karneler hakkında açıklamada bulundu!

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), Mart ayında başlayan uzaktan eğitimin sona ermesine az bir zaman kala karneler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağını, lise öğrencileri için de ikinci dönem karnelerin basılı ortamda düzenlenmeyeceğini belirtti.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı mücadele kapsamında ülkemizde ilkokuldan, üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarının bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlamasına karar verilmişti. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi.

Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak. Tüm derslerden başarılı olanlar ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Ayrıca doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları ise 22-30 Haziran‘da gerçekleştirilecek.

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MEB: başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek

19 Haziran’da sona erecek olan uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Liselerde ise 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olacak. Bu nedenle liselerde ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek. Ancak “teşekkür”, “takdir”, “onur” ve “üstün” başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılacak. Ayrıca yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.