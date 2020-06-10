Genel
Elektrikli 2021 Mercedes EQA, hafif kamuflajıyla görüntülendi!
Mercedes‘in küçük sınıf elektrikli crossover modeli olacak EQA, Almanya sokaklarında görüntülendi. Bu kez ön ve arka kısım haricinde kamuflajından kurtulmuş.
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Ön ızgara ve ön-arka farların, yeni nesil GLA ile oldukça benzer olmasına rağmen, bu modelde ön farlar biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Ayrıca egzoz çıkışı da olmadığı için EQA‘nın arka tamponu, yeni GLA‘ya oranla biraz daha düz çizgilere sahip gibi duruyor.
Mercedes EQA, Alman üreticinin giriş seviyesi elektrikli modeli olarak EQB ve EQC‘nin altında yer alacak. EQA’nın 201, 268 ve 335 beygirlik üç farklı güç aktarma sistemi ile satılması bekleniyor.
Son zamanlarda çıkan elektrikli araçlardaki gibi farklı pil kapasitelerine sahip olması beklenen aracın, 60-110 kWh arasında, yaklaşık 400 km menzile sahip seçenekler sunacağı söyleniyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneğinin EQA’da olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Mercedes EQA’nın barındırdığı teknolojilerle, günümüz beklentilerini karşılaması bekleniyor. Sürücülerin yarı otonom sürüş sistemi, en son nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge panelinin başta olduğu birçok teknolojiyi barındıracağı söyleniyor.
Pandemi öncesinde EQA’nın, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyordu. Şu an için bir değişiklik açıklanmadı fakat aracın 2021 yılında satışta olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
MediaMarkt Babalar Günü Kampanyası başladı!
21 Haziran günü kutlanacak Babalar Günü için MediaMarkt‘ın kampanyası başladı. 10-21 Haziran tarihleri arasında sürecek kampanya, hem MediaMarkt.com.tr‘de hem de mağazalarda geçerli olacak.
Kampanyada babaların hoşuna gidecek pek çok üründe güzel indirimler var.
Öne çıkan indirimler neler?
SAMSUNG 55Q60RA
Maç izlemeyi veya film/dizi tüketmeyi seven babalar için oldukça iyi bir hediye olan 55 inç Samsung 55Q60RA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL yerine 6299 TL’ye satılıyor. Ayrıca bu modelde Word ve Paraf kart sahiplerine 6 taksit imkanı da bulunuyor.
CASELOGIC CA.WMBP115K
Caselogic’in hem şık hem de işlevsel 15.6 ” laptop sırt çantası modeli, kampanya kapsamında 219 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor.
Diğer indirimler neler?
Şirketin Babalar Günü için hazırlamış olduğu tüm indirimlere ulaşmak için buraya tıklayın.
Hediye bulmakta zorlananlar için ‘Hediye Bulucu’!
MediaMarkt, babasına hediye seçerken zorlananlar için bir de web sitesinde ‘Hediye Bulucu’ aracı hazırladı. Bu araç sayesinde babanızın zevklerine ve hayat tarzına uygun hediyelere kolayca ulaşabilir, hediye seçimi yaparken zorlanmadan alacağınız ürünü bulabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Karakomik Filmler 2, resmen Netflix’e geliyor!
Türk sinemasının komedi dalında en başarılı isimlerden olan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2 filmi için Netflix ile anlaştı. Ünlü komedyen duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.
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Cem Yılmaz’ın iki farklı konuya odaklanan ve 2020’nin başında sinemaseverlerle buluşan filmi Karakomik Filmler 2, Netflix’e geliyor. Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre Netflix kullanıcıları, Karakomik Filmler 2’yi kısa bir süre içinde izleyebilecekler.
GORA, AROG ve Yahşi Batı filmleriyle büyük başarılara imza atan Cem Yılmaz, kara-mizah temalı iki yeni filmini 2019 yılında izleyici beğenisine sunmuştu. Cem Yılmaz’ın son filmleri, bugüne kadar alıştığımız filmlerden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Öyle ki Cem Yılmaz, bu Karakomik filmlerde bir değil iki farklı hikayeye odaklanmış ve ilgi çekici bir yapım ortaya çıkarmış.
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Ünlü komedyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Karakomik Filmler 2, 26 Haziran’da Netflix aboneleri ile buluşacak. Ocak ayında vizyona giren film, ilk haftasında 139 bin 849 kişi tarafından izlendi. Cem Yılmaz filmleri arasında en kötü açılışı yapan Karakomik Filmler 2‘nin kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özge Özpirinçci, Emin Gürsoy, Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği serinin devam filmi Karakomik Filmler 2, Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Bu filmlerden Deli, sevdiği kızın karşısında oturmak isteyen bir taksicinin başına gelenleri, Emanet ise yetenek yarışmalarına koşan bir dansçının hikayesini konu ediyor.
Genel
Ford Fiesta, hibrit teknolojisine kavuşacak!
Ford‘un Avrupa‘da en çok satan modellerinden olan Fiesta, 48 Volt hafif hibrit sistemiyle donatılacak. Ayrıca Stop&Go sistemine ve tabela tanıma sistemine sahip, adaptif hız sabitleyici de Fiesta’nın donanım listesine eklenecek. Bu olay makyaj operasyonu değil, daha çok ufak tefek güncellemeler içeriyor.
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EcoBoost Hybrid olarak adlandırılan sistem, Titanium donanım paketiyle satışa sunulacak. Ford’un pazarlama-satış ve servis departmanı başkan yardımcısı Roelant de Waard, “Fiesta’ya sınıfının en iyi sürüş dinamiklerine sahip EcoBoost Hybrid sistemini eklemek, müşterilerimize daha fazla güce sahip olurken, daha az yakıt harcayabildikleri bir seçenek oluşturacak. Söz konusu model, markamızın elektrifikasyon faydalarını, her zamankinden daha fazla sürücüye ulaştırmamıza yardımcı olacak.” dedi. Ayrıca en yeni nesil 1.0 EcoBoost benzinli üniteye, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği eklendiğini de belirtelim.
EcoBoost Hybrid modeli, kayışla çalışan entegre bir jeneratör ve 48 Volt lityum iyon pil grubundan oluşan sistem, 123 ve 153 beygirlik seçeneklerle satışa sunulacak. Bu sistemde yaklaşık 20 Nm tork desteğiyle, toplamda 240 Nm seviyesinde bir tork bulunuyor. Bu da düşük devirlerde %50‘ye varan tork artışı anlamına geliyor.
Artan güvenlik ve bağlanabilirlik yetenekleri
Haberin başında bahsi geçen adaptif hız sabitleyici gibi özelliklere ek olarak:
- Dikey park asistanı
- Aktif frenleme özellikli çapraz trafik uyarısı
- Normal, Eco ve Slippery sürüş modlarına ek olarak, Sport ve Trail modları
- Standart FordPass donanımı, artık mobil veri aracılığıyla uzaktan kapıları açmanıza, uzaktan araç çalıştırmaya (sadece 7 ileri otomatik modellerde), aracın konumu ve durumunu gösterme gibi özellikler kazandı.
Son olarak da Fiesta’nın SYNC3 bilgi-eğlence sistemi güncellendi ve yeni arayüzüyle kullanımı kolaylaştı. Artık 8 inç boyutundaki ekranında daha büyük menü yüzeyleri var. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de Fiesta’da bulunacak.
Kaynak: Carscoops