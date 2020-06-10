Elektrikli 2021 Mercedes EQA, hafif kamuflajıyla görüntülendi!

Mercedes‘in küçük sınıf elektrikli crossover modeli olacak EQA, Almanya sokaklarında görüntülendi. Bu kez ön ve arka kısım haricinde kamuflajından kurtulmuş.

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Ön ızgara ve ön-arka farların, yeni nesil GLA ile oldukça benzer olmasına rağmen, bu modelde ön farlar biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Ayrıca egzoz çıkışı da olmadığı için EQA‘nın arka tamponu, yeni GLA‘ya oranla biraz daha düz çizgilere sahip gibi duruyor.

Mercedes EQA, Alman üreticinin giriş seviyesi elektrikli modeli olarak EQB ve EQC‘nin altında yer alacak. EQA’nın 201, 268 ve 335 beygirlik üç farklı güç aktarma sistemi ile satılması bekleniyor.

Son zamanlarda çıkan elektrikli araçlardaki gibi farklı pil kapasitelerine sahip olması beklenen aracın, 60-110 kWh arasında, yaklaşık 400 km menzile sahip seçenekler sunacağı söyleniyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneğinin EQA’da olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Mercedes EQA’nın barındırdığı teknolojilerle, günümüz beklentilerini karşılaması bekleniyor. Sürücülerin yarı otonom sürüş sistemi, en son nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge panelinin başta olduğu birçok teknolojiyi barındıracağı söyleniyor.

Pandemi öncesinde EQA’nın, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyordu. Şu an için bir değişiklik açıklanmadı fakat aracın 2021 yılında satışta olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Carscoops