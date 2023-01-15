Mazda’nın efsanevi Wankel motorlarını hatırlamayanınız yoktur. Mazda bu motorlarını birçok arabasında kullandı ancak bunlar arasında en bilinen arabalar Mazda RX-7 ve Mazda RX-8 idi. Mazda RX-8 modeli ülkemizde de çokça satıldı ancak bu araç ülkemizde Mazda’nın Wankel motorlarına arıza çıkaran motor denmesine sebep oldu. Aslında Wankel motorlar o kadar arıza çıkaran motorlar değiller, tabii bakımları düzgünce yapılırsa.

Wankel motorların kendilerine özgü motor yağları var. Mazda RX-8 ülkemize ilk geldiğinde bu motor yağları gelmemişti. Bundan mütevellit kullanıcılar başka motor yağlarına yönelmek zorunda kalmışlardı. Bu da araçların sık arıza çıkarmasına sebep olmuştu.

Wankel motorlar ortadaki üçgenimsi parçanın hareket etmesi ile çalışıyor. Çalışma prensibinden mütevellit Wankel motorlar daha az karmaşık ve daha hafif.

Mazda Wankel motorlarının kullanımını bitirmişti. Bugüne kadar… Bugün yaşanan bir gelişmede Mazda’nın yeni elektrikli otomobilinde bir tür Wankel motor kullanılacağı öğrenildi. Bu motor araca güç vermeyecek. Aynı ülkemizde yeni piyasaya sürülen Nissan Qashqai modellerinde olduğu gibi sadece elektrik üretiminde kullanılacak.

Doğrudan enjeksiyonlu 830cc benzinli döner motor, Mazda MX-30’un bataryasını iki katına kadar doldurabiliyor. Bu da menzilin 200 kilometreden 600 kilometreye çıkması demek.

Mazda MX-30 125 kW (167 HP) güce sahip bir motorla birlikte gelecek. Bu motor 260 Nm tork üretebilecek. Elektrikli motor 0’dan 100 km/sa hıza 9.1 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 140 km/s olacak. Araç Almanya’da 35.990 Euro başlangıç fiyatı ile satışta. En dolu model ise 45.040 Euro fiyat etiketine sahip.