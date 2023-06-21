AnTuTu, her ay olduğu gibi, Mayıs 2023’ün en güçlü Android telefon modellerini açıkladı. AnTuTu, düzenli olarak gerçekleştirdiği performans testlerinden elde edilen verilerle bu listeyi hazırlıyor.

Mayıs ayının en güçlü Android telefonu, Türkiye’de henüz satılmayan, ancak ileride satışa sunulma ihtimali olan Red Magic 8 Pro Plus oldu. İkinci ve üçüncü sırayı ise Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri aldı. Bu listedeki diğer telefonlar ise şu şekilde sıralandı:

Mayıs ayında en çok kullanılan işlemci, Snapdragon 8 Gen 2 oldu. İlk 10 içinde iki ay önce MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisi de yer almıştı, ancak son iki aydır bütün liste Snapdragon işlemcilerle dolduruldu.

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Orta ve orta üst seviyedeki en güçlü Android modelleri ise daha fazla kullanıcıya hitap ediyor. Ancak artık AnTuTu gibi testler, birçok kişi için çok önemli değil. Bunun nedeni, bazı Android telefon üreticilerinin, test yazılımlarını algılayan ve performansı maksimum seviyeye çıkaran özel ayarlar kullanmasıdır. Bu nedenle, telefonların test yazılımlarındaki performansı ile normal oyunlardaki veya uygulamalardaki performansı arasında farklılıklar olabilir.

Sonuç olarak, AnTuTu’nun listesi, Android telefonlar arasındaki performans farklılıklarını göstermesi açısından yine de önemli bir referans noktası olarak değerlendirilebilir.