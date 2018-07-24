Materyal Tasarım 2.0 sürümünün detayları ortaya çıktı!

Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı Materyal Tasarım 2.0 sürümünün bazı Google uygulamalarına ait yenilenmiş arayüz görüntüleri sızdırıldı. Google Tasks, Maps ve Asistan uygulamalarına gelen son güncellemelerle deneyimlediğimiz bu yenilenmiş arayüz sızdırılan görüntülere bakılırsa yakın zaman içinde diğer birçok Google uygulamasına da uyarlanacak. Görüntülerden yola çıkarak da Materyal Tasarım 2.0 sürümünün önceki sürüme oranla çok daha yenilikçi olduğunu söylemek mümkün.

İlginizi çekebilir: Google Drive Materyal Tasarım’a geçiyor!

Görüntüler nasıl ortaya çıktı?

Görüntülerin ortaya çıkış hikayesi ise oldukça ilgin. Adam Grabowski ve Nicolo Bianchino adında iki Google çalışanının hazırladığı bir video, “yanlışlıkla” sosyal medyada paylaşıldı. Videoda ise çeşitli uygulamaların önceki sürümleri ile yeni sürümlerinin arayüzlerinin ekran görüntüleri mevcut. Bu görüntüler de bizlere iki sürümü karşılaştırma imkanı sunuyor.

Materyal Tasarım 2.0 sürümü hangi uygulamalara gelecek?

Gmail, Drive, Photos, ve Trips uygulamaları uzun vadede tasarım değişikliğine uğrayacak uygulamalardan sadece bazıları. Ayrıca Google Maps’in masaüstü sürümünün de yenileceği gelen bilgiler arasında. Yeni tasarım anlayışının en belirgin özelliği ise kullanılan farklı renklerdeki azalma ve genel anlamda beyaz bir temanın arayüzlere hakim olması.

Her ne kadar ekran görüntüleri gayet tatmin edici görünse de arayüzlerin yalnızca birer model niteliğinde olduğu düşünülüyor. Final tasarımlarının bu görüntülerden daha farklı olabileceği şimdilik yaygın olan düşünce.

Yine de özellikle gelecek ay tanıtılacak olan Android P’nin ve Google’ın gelecekteki tasarım anlayışının ne yönde ilerleyeceği konusunda bu ekran görüntüleri kullanıcılara oldukça iyi bir fikir veriyor demek mümkün.