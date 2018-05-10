Geçtiğimiz ay yayınlanan Gmail güncellemesi, Google Drive hizmetine de materyal tasarım anlayışı olarak yansıyacak. Bu materyal tasarım teması, diğer G Suite ürünlerini de kapsayacak. Bu ürünlerin arasında Drive’da yer alıyor.

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Google Drive işlevlerinde herhangi değişiklik yok

Google’a göre yeni arayüz, Gmail ve Takvim gibi G Suite uygulamaları ile uyumlu ve aynı zamanda kullanıma duyarlı ve verimli olacak şekilde tasarlanmış. Şuanda, G Suite uygulamalarının sol üst köşesinde Google logosu ve kullanılan hizmetin adı bulunuyor. Yenileme ile gelen değişikliğe göre artık sağ üst köşede G Suite kullanan müşterilerin logoları da yer alıyor olacak.

Drive, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve dosya yüklemeyi başlatmak için kullanılan butonlarda dört renkli bir artı simgesi eklenmiş. Ayrıca sitenin arka plan rengi açık griden beyaz renge geçmiş durumda. Bunun yanı sıra dosyalar, klasörler ve hızlı erişim kartlarının da artık yazı fontları değişmiş durumda.

Son olarak, daha hızlı erişim için yardım ve ayarlar simgeleri arama çubuğunun hemen sağ tarafına konumlandırılmış. Google söz konusu bu değişikliği önümüzdeki haftalarda tüm Drive kullanıcılarına sunacağını ve sitenin işlevlerinde herhangi bir değişik olmayacağını açıkladı.