Mate 40 Pro, dahili 5G modeme sahip ilk 5nm işlemciyle gelebilir!

Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweet, Mate 40 serisi için tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor. Çinli şirket, Avrupa pazarında bir süre daha var olmayı sürdürebilir.

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Huawei’nin yakın dönemde tanıtması beklenen amiral gemisi serisi Mate40 için son dönemde birçok söylenti ortalıkta geziyordu. Son söylentilerde Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını Avrupa pazarına getirmeyeceği iddia edilmişti. Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gelen tweet, Mate40 serisi için beklentiyi arttırdı. Tweet’e göre Mate40 serisi çok yakında tanıtılacak.

Avrupa pazarından vazgeçmiyor

Verdiği ‘sızıntı’ haberlerle bilinen Roland Quandt’a göre Mate40 serisi, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilecek olan bir canlı yayınla tanıtılacak. Bu sızıntının Çin pazarına yönelik olduğunu belirtilirken Huawei’nin Avrupa için de çalışmalarından vazgeçmişe benzemiyor.

We've got some exciting news for you…

The next-generation #HuaweiMate is coming soon – Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ — Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 15, 2020

İlk entegre 5G modemli 5nm işlemci olabilir

Huawei’nin içinden gelen bilgilere göre Mate 40 Pro’ya güç verecek Kirin 9000 yongası, dahili 5G modemle gelecek olan ilk 5nm mimarili işlemci olacak. Geçtiğimiz gün tanıtılan Apple’ın A14 Bionic işlemcisi de 5nm üretim sürecinden çıkmıştı ancak 5G modem dahili değil harici olarak yongaya entegre edilmişti.

Baz model için Kirin 9000E

TSMC tarafından üretilmiş son işlemcilerini 14 Eylül’de alan Huawei, Mate 40 Pro ve olası Pro + modelinde Kirin 9000 kullanacak. Mate 40 içinse Kirin 9000’in bir varyetesi olan 9000E kullanılacağı öne sürülüyor.