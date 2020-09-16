Akıllı Telefonlar
Mate 40 Pro, dahili 5G modeme sahip ilk 5nm işlemciyle gelebilir!
Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweet, Mate 40 serisi için tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor. Çinli şirket, Avrupa pazarında bir süre daha var olmayı sürdürebilir.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!
Huawei’nin yakın dönemde tanıtması beklenen amiral gemisi serisi Mate40 için son dönemde birçok söylenti ortalıkta geziyordu. Son söylentilerde Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını Avrupa pazarına getirmeyeceği iddia edilmişti. Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gelen tweet, Mate40 serisi için beklentiyi arttırdı. Tweet’e göre Mate40 serisi çok yakında tanıtılacak.
Avrupa pazarından vazgeçmiyor
Verdiği ‘sızıntı’ haberlerle bilinen Roland Quandt’a göre Mate40 serisi, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilecek olan bir canlı yayınla tanıtılacak. Bu sızıntının Çin pazarına yönelik olduğunu belirtilirken Huawei’nin Avrupa için de çalışmalarından vazgeçmişe benzemiyor.
We've got some exciting news for you…
The next-generation #HuaweiMate is coming soon – Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ
— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 15, 2020
İlk entegre 5G modemli 5nm işlemci olabilir
Huawei’nin içinden gelen bilgilere göre Mate 40 Pro’ya güç verecek Kirin 9000 yongası, dahili 5G modemle gelecek olan ilk 5nm mimarili işlemci olacak. Geçtiğimiz gün tanıtılan Apple’ın A14 Bionic işlemcisi de 5nm üretim sürecinden çıkmıştı ancak 5G modem dahili değil harici olarak yongaya entegre edilmişti.
Baz model için Kirin 9000E
TSMC tarafından üretilmiş son işlemcilerini 14 Eylül’de alan Huawei, Mate 40 Pro ve olası Pro + modelinde Kirin 9000 kullanacak. Mate 40 içinse Kirin 9000’in bir varyetesi olan 9000E kullanılacağı öne sürülüyor.
Akıllı Telefonlar
Söylenti: Z Flip 2 daha büyük ekran ve bataryayla gelecek!
Son günlerde katlanır telefon piyasası oldukça hareketli. Microsoft Surface Duo, LG Wing, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2 derken Samsung’un sıradaki katlanır telefonu olması muhtemel Z Flip 2 hakkında ilk söylentiler gelmeye başladı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!
Z Flip 2 hakkındaki söylentiler ne içeriyor?
Samsung, Flip serisinde Fold serisinin aksine dikey katlamayı tercih ediyor. Günümüzde birçok katlama çeşidi görmeye başlasak da bu tercih en güvenilir olanlardan biri olarak göze çarpıyor. Vietnamlı kullanıcı Chun’ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 2, daha büyük bir dış ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.
As of now (September 2020)
100% confident:
– bigger outer display
– new UTG
– Upgraded hinge
– bigger battery
A bit concerned:
– high refresh rate display
Unconfirmed:
– specs (screen size, chipset, cam)
– design#ZFlip2
— Chun (@chunvn8888) September 16, 2020
Şu anda bu serinin ilk modeli olan Z Flip, 1.1 inçlik dış ekrana sahip. Aslında bu büyüklük Moto Razr 2019 ve Razr 5G’nin 2.7 inçlik dış ekranının yanında oldukça küçük kalıyor. Samsung, bu tür gelişmelerden hoşnut olmamış olacak ki, yeni Z Flip 2’nin daha büyük bir ekrana sahip olması kaçınılmaz gibi duruyor.
Sızıntıda belirtilen diğer bilgilere göre telefonun ana ekranı yeni tip bir UTG (ultra ince ekran) ve geliştirilmiş menteşelere sahip olacak. Bir diğer gelişme ise Z Flip’teki 3300 mAh’lik görece küçük bataryanın büyütülmesi. Samsung, iki ekranı da besleyecek bu bataryayı genişleterek pil gücünü en makul seviyelerde tutmayı hedefliyor.
Chun, ayrıca henüz tam emin olmadığı bazı bilgileri de paylaştı. Cihazın ekranının 90 ya da 120 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz bir muamma iken ekran boyutu, kamera, işlemci ve tasarım konularında bir bilgimiz yok. Samsung’un Z Flip 2 modelini bu yıl tanıtmasını beklemiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!
Huawei’nin ABD teknolojileri kullanan şirketler ile ticaret kısıtlaması dün itibarıyla resmen başladı. Kısıtlamanın etkisini önümüzdeki aylarda göstermesi beklenirken, markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir!
İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!
Huawei Mate X2, stok sorunundan dolayı ertelenebilir!
Ekran üzerine pazar araştırmaları yapan DisplaySearch’ün kurucusu Ross Young, katlanabilir telefonun kullanıcılarla en erken 2021 yılı içerisinde buluşabileceğini iddia etti. Bu iddianın gerekçesi de şirket için uygulanan yeni kısıtlamalara dayanıyor. Huawei’nin yeni dönemde ekran, işlemci ve bellek gibi kritik parçalara olan erişimi büyük ölçüde engellenmiş durumda. Haliyle şirket bir formül bulana kadar elindeki stokları verimli kullanmayı planlayabilir.
Huawei Mate X2 için bir diğer engel ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere markanın işlemci tedarik süreci durduğu için henüz tanıtılmayan Kirin 9000 yonga setinin tamamını Mate 40 serisi için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle amiral gemisi donanımlara sahip olan Mate X2 modeli için yeterli işlemci stoku bulunmuyor. Ekran tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı raporlanıyor, çünkü esnek OLED panel üretimi gerçekleştiren BOE firması kısıtlama dışında tutuluyor.
Pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kalan Huawei’nin akıllı telefon yolculuğuna nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. Qualcomm, MediaTek ve Samsung’un da aralarında bulunduğu pek çok firmanın Huawei ile çalışabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu biliniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, şimdiye kadar bu başvurulardan hiçbirine onay vermedi. Sorunun giderek derinleşmesi durumunda ise markanın Çin pazarına odaklanacağı iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro muhtemelen yakın zaman içerisinde online bir etkinlik ile kullanıcılara resmi olarak tanıtılacak. Eskiden ortaya çıkan raporlar Mate 40 serisinin Ekim ayının başında çıkacağını gösteriyordu. Huawei Consumer Business Group CEO‘su Richard Yu ise Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisinin yakında geleceğini söyledi. Ayrıca Mate 40 Pro‘nun Bluetooth ve EEC tarafından sertifika aldığını da unutmamak gerek.
İlginizi çekebilir: Samsung, dört yeni kamera sensörü tanıttı!
Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliniyor?
Huawei‘nin yeni Mate 40 serisini ne zaman çıkaracağı henüz net olarak bilinmiyor. Sadece yakın bir tarihte olacağını biliyoruz. Eğer ekim ayında bu seri tanıtılırsa Çin dışında satışa çıkmasının Kasım ayını bulabileceği söyleniyor. Mate 40‘ın 6,5 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Mate 40 Pro‘nun ise 6,8 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olacağı söylentiler arasında. Yazılım tarafında ise cihazların Android 11 tabanlı EMUI 11 ile çıkış yapması bekleniyor. Telefonlarda Kirin 9000 yonga setinin olacağı konuşuluyordu fakat bu yonga seti henüz kullanıcılara tanıtılmadı.
Huawei‘nin yaşadığı ABD baskısı, kullanıcıları iki tarafa bölmüş durumda. Bir kesim şirketin akıllı telefon piyasasında günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Diğer kesim ise firmanın tüm sorunları aşacağını ve bu savaştan güçlenerek çıkacağını düşünüyor. Huawei, her yasaklamada daha da kendine dönen bir şirket haline geldi. Şirket artık kendi teknolojileri ve ürünleri üzerine daha fazla odaklanıyor. Bu noktada Mate 40 serisi firmanın gidişatını gösteren önemli bir etken olacaktır.