Şirket, Mastercard’ın bankaların dolandırıcılığa eğilimli kripto borsalarındaki işlemleri tanımlamasına ve kesmesine yardımcı olan yeni bir yazılımı piyasaya süreceğini söyledi. Crypto Secure olarak adlandırılan sistem, Mastercard ödeme ağındaki kripto borsalarıyla ilişkili suç riskini belirlemek için “sofistike” yapay zeka algoritmaları kullanır. Sistem, diğer kaynakların yanı sıra, kripto işlemlerinin halka açık bir kaydı olan blok zincirinden gelen verilere dayanır.

Hizmet, geçen yıl satın alınan bir blockchain güvenlik girişimi Mastercard olan CipherTrace tarafından desteklenmektedir. Kaliforniya’da bulunan CipherTrace, işletmelerin ve devlet kurumlarının kripto para birimleri içeren yasa dışı işlemleri araştırmasına yardımcı olur. Başlıca rakipleri New York merkezli Chainalysis ve Londra merkezli Elliptic’tir.

Mastercard, yeni ortaya çıkan dijital varlık pazarında artan suç zemininde hizmeti başlatıyor. Blockchain analitik firması Chainalysis’ın verilerine göre, bilinen suç bağlantıları olan cüzdanlara giren kripto miktarı geçen yıl 14 milyar dolara yükseldi. Ve 2022, kripto yatırımcılarını hedef alan bir dizi yüksek profilli saldırı ve dolandırıcılık gördü.

Crypto Secure platformunda, bankalara ve diğer kart veren kuruluşlara, şüpheli etkinlik riskini temsil eden renk kodlu derecelendirmelere sahip bir gösterge panosu mevcut. Riskin şiddeti “yüksek” için kırmızıdan “düşük” için yeşile doğru değişir. Crypto Secure, belirli bir kripto tüccarını geri çevirip çevirmeme konusunda bir karar vermez. Bu karar, kartı verenlerin kendilerine kalmıştır.

Mastercard, itibari para işlemlerinde dolandırıcılığı önlemek için benzer bir teknolojiyi zaten kullanıyor. Crypto Secure ile, bu tür işlevleri Bitcoin ve diğer sanal para birimlerine genişletiyor. Mastercard’ın siber işlerinden sorumlu başkanı Ajay Bhalla, hareketin ortaklarının “karmaşık düzenleyici manzaraya uyumlu kalmalarını” sağlamakla ilgili olduğunu söyledi.

Bhalla, “Tüm dijital varlık piyasası artık oldukça büyük, önemli bir pazar. Fikir şu ki, dijital ticaret işlemleri için sağladığımız güven türü, tüketiciler, bankalar ve tüccarlar için dijital varlık işlemlerine de aynı tür güveni sağlamak istiyoruz.” dedi.

Diğer bankaların benzer önlemleri

Daha fazla banka ve ödeme şirketi, dijital varlıkların ticareti ve depolanması için kendi hizmetleriyle mücadeleye girdiğinden, son zamanlarda kriptoda uyum önemli bir odak noktası haline geldi. Geçen ay Nasdaq, kurumsal müşteriler için saklama hizmetleri başlatan en son kurulan finans firması oldu.

Bu arada, Atlantik’in her iki tarafındaki hükümetler, şimdiye kadar çoğunlukla düzenlemeden yoksun olan kripto sektörüne yeni kısıtlamalar getirmek istiyor. Geçen ay, Biden yönetimi ABD’deki kripto endüstrisinin düzenlenmesiyle ilgili ilk çerçevesini yayınlarken, Avrupa Birliği kendi dönüm noktası kripto yasalarını onayladı.

Dijital para birimlerinin fiyatlarının düştüğü ve hacimlerin kuruduğu bir zamanda Mastercard, kriptoyu ikiye katlıyor. Kasım 2021’deki devasa rallinin zirvesinden bu yana tüm piyasa yaklaşık 2 trilyon dolar değer kaybetti. Bitcoin şu anda 20.000 dolardan daha az bir değere sahip. Son haftalarda bu seviyenin üzerine tırmanmak için mücadele etti.

Kripto fiyatlarındaki düşüşlerin Mastercard’ın dijital varlık stratejisi üzerindeki etkisi sorulduğunda Bhalla, şirketin “paydaşlara uzun vadede çözümler sunmaya odaklandığını” söyledi. Ayrıca, “Bunlar piyasa döngüleri, gelecekler ve gidecekler. Bence buranın şu anda büyük bir pazar yeri olduğu ve gelişmekte olduğu ve muhtemelen gelecekte çok, çok daha büyük olacağı konusunda daha uzun bir görüşe sahip olmalısınız.” dedi.

Yaklaşık 1,4 milyar dolar

Dijital token fiyatlarındaki düşüşe rağmen, sektördeki suç azalma belirtisi göstermedi. Bu yıl kripto yatırımcılarını fonlarını dolandırmanın özellikle popüler bir yöntemi, varlıkları bir kripto ağından diğerine değiştirmek için kullanılan araçlar olan blockchain köprülerinden yararlanmak oldu. Chainalysis verilerine göre, 2022’nin başından bu yana bu zincirler arası köprülerdeki ihlaller nedeniyle yaklaşık 1,4 milyar dolar kaybedildi.

Bu arka plana karşı, büyük finansal hizmet firmaları ve kripto platformları, haksız kazanılmış kazançların sistemleri aracılığıyla transfer edilme riskini azaltmanın yollarına yatırım yapıyor. Kripto para birimleri genellikle kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyet biçimlerinde kullanımları nedeniyle eleştiriliyor. Bu, kısmen blockchain ağlarındaki katılımcıların takma adlı yapısından kaynaklanan bir sorun.

Ancak yeni yazılım araçlarının geliştirilmesi, kripto suçlularının haksız kazançlarını takip etmeyi kolaylaştırdı. Şirketler, halka açık blok zincirlerindeki verileri analiz etmek için karmaşık veri bilimi ve makine öğrenimi teknikleri kullanıyor.

Mastercard, kripto arenasında kendi başına kayda değer yatırımlar yapan ana rakibi Visa’ya da ayak uydurmaya çalışıyor. 2022’nin ilk mali çeyreğinde Visa, bir kripto platformundaki bir hesaba bağlı kartlardan 2,5 milyar dolarlık işlemleri kolaylaştırdığını söyledi.

Geçen yıl Visa, müşterilere kripto özelliklerini sunmaktan takas edilemeyen token’ları keşfetmeye kadar her konuda tavsiyelerde bulunmak için bir kripto danışmanlık uygulaması başlattı.

Mastercard, 2.400 kripto borsa ağından kripto hacimlerinin toplam dolar değerini açıklamayı reddetti. Ancak Bhalla, kredi kartı devinin dakika başına kolaylaştırdığı işlem sayısının artık “binleri” bulduğunu söyledi.