Maserati yeni GT otomobili Maserati MC20 GT2‘nin bazı fotoğraflarını yayınladı. Otomobil ilk kez Haziran ayında Belçika’da düzenlenecek Spa 24 Saat yarışında görücüye çıkacak.

Yeni GT2 otomobili Maserati MC20’yi temel alıyor ve F1 motorlarını temel alan yeni Maserati Twin Combustion teknolojisiyle geliyor.

MC20 yarış otomobili ile Maserati, müthiş MC12 makinesiyle GT2 şampiyonalarında kazandığı zaferleri ve yarış mirasını yeniden canlandırmayı umuyor.

Maserati’nin mühendislik ve tasarım ekibi, bu başarıları elde etmek için şirket içi uzmanları Centro Stile Maserati ile işbirliği yaptı. Böylece yeni otomobil, yolda giden otomobilde bulunan Nettuno V6 motorunu alıyor ve işleri on bire kadar çeviriyor. Yeni güç ve performans rakamları henüz açıklanmamış olsa da, üç litrelik turboşarjlı ünitenin GT2 yarış yönetmeliklerine uygun olması ve her otomobil arasında adil ve dengeli bir rekabet sağlaması kaçınılmaz.

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Maserati’nin MC20 GT2’yi benzersiz kılmak için yaptığı şey, gövdeyi tamamen karbon fiberden üretmek ve bu çerçeveyi kullanarak optimize edilmiş parça değişimi için hızlı açılan panellere sahip kompozit bir gövde inşa etmek. Doğal olarak, altı vitesli kürekli vitesle çalışan sıralı şanzıman, tamamen ayarlanabilir süspansiyon, 18 inç hafif jantlar ve ağırlığı azaltmak için pleksiglas pencerelerle donatılacak.

Otomobilin yolda giden versiyonu temel alınmış olsa da, GT2’nin pistte kalmasını sağlamak için çok sayıda aerodinamik çalışma yapılmış, ön ve arkada daha fazla bastırma kuvveti kullanılmış. Tamamen elektrikli hidrolik direksiyon da ön tarafta hafif ve çevik kalmayı sağlarken, güç sadece arka tekerleklere gönderiliyor.

Ayrca MC20’nin ruhani selefi olan Ferrari Enzo türevi MC12 GT1, 2004’ten 2010’a kadar yarıştı ve bu süre içinde yaklaşık 100 galibiyet elde etti. Bu otomobilin ardından Maserati, önden motorlu GranTurismo’nun hem Trofeo single-make serisi hem de GT4 spesifikasyonları için yarışma versiyonlarını üretti.