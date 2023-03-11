Geçtiğimiz hafta sizlere Çinli elektrikli otomobil devi Leapmotor’un Türkiye’ye geleceği bilgisini vermiştik. SKYWELL’in ardından Leapmotor’un da Türkiye distribütörlüğünü üstlenen UIu Motor tarafından ülkemize getirilecek ilk model belli oldu. Leapmotor T03, Mart ayına özel fiyatıyla ön siparişe açıldı. Bu haberle beraber Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili unvanın sahibi de belli oldu!

Türkiye’nin En Ucuz Elektrikli Otomobili 699.000 TL!

Oldukça küçük bir şehir otomobili olan Leapmotor T03, 417 kilometrelik şehir içi menzili ile oldukça iyi bir menzil değeri sunuyor. 80 kW gücündeki bir motora sahip olan otomobil, Mart ayına özel 699.000 TL‘lik fiyatıyla ön siparişe açıldı. Leapmotor T03 modelinin Mart ayında ön siparişlerinin tamamlanacağını ve araçların Nisan ayında sahiplerine teslim edileceğini belirtmekte fayda var.

Bu fiyata Ulu Motor tarafından sabit fiyat garantisi verildiğini de söyleyelim. Mart ayı içerisinde bu aracı 699.000 TL’lik fiyatıyla alabileceksiniz. Türkiye pazarındaki en ekonomik elektrikli araç olmaya aday olan Leapmotor T03, 41.3 kW/h’lik bataryasıyla aracın boyutuna kıyasla büyük bir bataryaya sahip.

Boyutuyla B sınıfı bir otomobilden dahi küçük olan ve şehir içinde kullanım kolaylığı vadeden aracın bataryası, 45 kW’lık hızlı şarj istasyonları sayesinde yalnızca 36 dakikada %30’dan %80 doluma ulaşabiliyor. Elektrikli araçlardaki en büyük çekince olan şarj konusu da bu sayede ortadan kalkmış oluyor.

Her ne kadar Leapmotor T03, firmanın ülkemizde resmi olarak satışa sunulacak ilk modeli olsa da, ilerleyen dönemlerde firmanın diğer elektrikli otomobil modellerinin de Türkiye pazarında satışa sunulacağını söylemek mümkün.

Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, konuyla ilgili “Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığımız elektrikli otomobil marka temsilciliklerine Mart 2023 itibarıyla bir yenisini, Leapmotor ile ekledik. Türkiye pazarındaki elektrikli mobilite çözümlerine, uygun fiyatlı Leapmotor T03’ü sunarak önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Normalde liste fiyatı 749 bin TL olan ve 417 km’ye ulaşan menziliyle dikkat çeken elektrikli Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. T03 ile başladığımız model atağımızı, 2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Togg’a oldukça güçlü bir alternatif olması beklenen diğer Leapmotor modellerini de heyecanla bekliyoruz. Çinli otomobillere getirilen ilave gümrük vergisi şirketin planlarını aksatmazsa diğer Leapmotor modellerini de ülkemizde göreceğimiz kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Leapmotor T03’ün fiyatı uygun mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!