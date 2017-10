Marvel’ın İlk Korku/Gerilim Yapımı New Mutants’dan Fragman Geldi!

Son dönemde oldukça popülerleşen Marvel ve DC yapımı filmlerine 20th Century Fox’tan bir X-Men evren filmi ile devamı geliyor. Ancak bu sefer işler farklı.

Bildiğiniz gibi son yıllarda en çok ilgi gören ve sevilen filmlerin başında Marvel ve DC’nin evrenindeki süper kahraman yapımları geliyor. Aynı zamanda dizi olarak da sık sık görmeye başladığımız yapımlara şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Fakat çok farklı bir biçimde.

Marvel’ın X-Men haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox tarafından yapılan X-Men serisi, son dönemlerde The Wolverine, Deadpool ve Logan ile evrendeki diğer karakterlere de odaklanmıştı. Hatta Deadpool 2 ile çılgın karakterin devamı gelecekken Gambit için de ayrı bir film göreceğiz.

Bu süreçte X-Men evreninde geçecek bir diğer yapım olan New Mutants için ilk fragman geldi. 13 Nisan 2018’de vizyona girecek olan filme Pink Floyd’un Another Brick in the Wall’un eşlik ettiği fragman ile Marvel sinematik evrenindeki ilk korku/gerilim temalı süper kahraman filmi görecek olmak da bizleri heyecanlandırdı.

Josh Boone’un yönetmen koltuğuna oturduğu, Boone ve Knate Lee tarafından senaryosu hazırlanan filmde Anya Taylor-Joy, Maisie Williams (Arya Stark) ve Charlie Heaton gibi isimler yer alacak.