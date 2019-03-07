MaruOS daha fazla Android cihazı destekleyecek

MaruOS birçok insan tarafından bilinmeyen işletim sistemlerinden biri olarak görünüyor. Uzun bir süredir kullanılan işletim sistemine yeni bir güncelleme geldi.

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Ekranları masaüstü bilgisayar gibi kullan!

Maru 0.6 okinawa olarak adlandırılan bu yeni güncelleme ile birlikte daha önce sadece Nexus ve Google telefonlarda çalışmasının önüne geçilmiş gibi görünüyor. Hemen hemen tüm Android sistemleri telefonları destekleyen bu işletim sistemi, harici bir ekrana telefonunuzu bağladığınızda bir masaüstü işletim sistemi gibi çalışabiliyor.

Daha önce sadece Nexus ve Google telefonlarda çalışan bu işletim sistemi, artık daha fazla telefonda çalışmasının yanında daha fazla bağlantı seçeneğini de içine ekledi. Eskiden sadece hdmı bağlantısına izin veren sistem artık ChromeCast ile bağlantı sağlayabiliyor ve USB klavye ve fareleri destekleyebiliyor. Bu şekilde kablosuz olarak bağlayabileceğiniz sistemi, uzaktan masaüstü bilgisayarmış gibi yönetebileceksiniz.