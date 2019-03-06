MOMO oyunu veya Momo Challenge gerçek mi? (VİDEO)

MOMO oyunu veya Momo Challenge olarak lanse edilen ve çocukları hedef aldığı söylenen olay gerçek mi? Özellikle son dönemde sosyal medyada ve haber bültenlerinde adı geçen, herkesin birbirini uyardığı bu konuyla ilgili bildiklerimizi derledik.

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Momo oyunu nedir?

İddia edilene göre bu karakteri, YouTube’da çocukların karşısına video izlerlerken reklam gibi çıkıyor. Evde kesici aletlerin nerede olduğunu söyleyen Momo, çocukların kendisine zarar vermesi adına bazı yönlendirmelerde bulunuyor. Ancak işin özü, YouTube’un da resmi olarak açıkladığı üzere bu iddianın doğru olduğunu gösteren hiçbir veri elimizde yok.

Momo olarak geçen karakter, aslında gerçek ismi “Mother Bird” olan bir heykel. Bu heykel bir özel efekt şirketi olan Link Factory için Japon sanatçı Keisuke Aisawa tarafından üretildi. Heykel ilk kez 2016 yılında Tokyo’daki bir korku-sanat galerisinde sergilendi. Korku sanat galerisinde birçok insan Mother Bird isimli bu heykelin fotoğrafını çekip Instagram’a yükledi. Fotoğraflar Instagram’dan Reddit’e oradan da tüm internete farklı isim ve senaryolarla yayıldı.

Sözü edilen oyunun ise ilk kez Arjantin’de intihar eden 12 yaşındaki bir kızla bağlantısı olduğu iddia edildi. Daha sonra bu oyunla ilgili Meksika, ABD ve İngiltere’de insanları uyaran sosyal medya mesajları ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay bir Twitter kullanıcısı, şu anda silinmiş olan bir tweet attı. Tweet’te “Çocuklarınızı intihara sürükleyen bu oyundan koruyun” yazıyordu. Bu tweet’i Kim Kardashian 129 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaşınca, olay iyice çığrından çıktı.