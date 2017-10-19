Tesla’nın ve SpaceX’in patronu Elon Musk, 2024 yılında Mars gezegenine yolculuk yapmak istiyorsa gerekli donanımlara sahip olmalı. Mars’a gidecek yolcuların gerçekten güçlü oturma ünitelerine ihtiyacı var.

İsviçreli ekip üyesi Thomas Misse kafasında olası senaryoları oluşturmuş bile… Gerek taşıma aracının dış tasarımda, gerekse iç tasarımda görevli olan Thomas Misse, roketin mimarisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Thomas Misse, “Kızıl Gezegen ile Dünya’nın yer çekimi düzeyi çok farklı. Bunu dengelemek için Dünya’daki en sağlam materyallerden birini kullanma kararı aldık. Geliştirdiğimiz karbon-fiber sandalyelerin kilo başına maliyeti 5900 dolar düzeyinde. Mars’ın yerçekimi Dünya’ya kıyasla daha düşük. Yani en kaliteli malzemelerden faydalanmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Karbon fiber üst düzey teknoloji ürünü olan ipliksi türü bir madde. Ana bileşimleri Karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve naylondur. Karbon fiberin yapısı, çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklı.

Misse, “Söz konusu yapı, Kızıl Gezegen’ küçük bir adım yaklaşmakla birlikte, alan yerleştirilmesinin ilk aşamalarının üretimi ile ilgili sonuçlarını düşüncesinin temelini oluşturmaya niyetli.” açıklamasında bulundu.