SpaceX’in patronu Elon Musk, 2024’de gerçekleşmesi beklenen Mars yolculuğu için gerekli ekipmanlara karar vermiş gibi gözüküyor.
Tesla’nın ve SpaceX’in patronu Elon Musk, 2024 yılında Mars gezegenine yolculuk yapmak istiyorsa gerekli donanımlara sahip olmalı. Mars’a gidecek yolcuların gerçekten güçlü oturma ünitelerine ihtiyacı var.
İsviçreli ekip üyesi Thomas Misse kafasında olası senaryoları oluşturmuş bile… Gerek taşıma aracının dış tasarımda, gerekse iç tasarımda görevli olan Thomas Misse, roketin mimarisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Thomas Misse, “Kızıl Gezegen ile Dünya’nın yer çekimi düzeyi çok farklı. Bunu dengelemek için Dünya’daki en sağlam materyallerden birini kullanma kararı aldık. Geliştirdiğimiz karbon-fiber sandalyelerin kilo başına maliyeti 5900 dolar düzeyinde. Mars’ın yerçekimi Dünya’ya kıyasla daha düşük. Yani en kaliteli malzemelerden faydalanmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.
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