Mark Zuckerberg özür diledi

Geçtiğimiz günlerde Cambridge Analytica skandalı patlak vermiş ve 50 milyon Facebook profil verilerinin hem ABD başkanlık seçimlerinde hem de Brexit referandurumunda kullanılmak üzere ele geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Olayın patlak vermesi üzerine hisseleri değer kaybeden ve farklı mecralarda Facebook karşıtı kampanyaların düzenlenmesinden sonra Mark Zuckerberg, CNN yayınına katılarak hata yaptıklarını kabul etti ve özür diledi. Zuckerberg ayrıca yakın gelecek için atılacak adımlarla ile ilgili de bilgi verdi.

Yaşanan olayın bir güvenlik ihlali olduğunu kabul eden Facebook kurucusu, bu nedenle çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi. Şirket, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması yakın gelecekte bir dizi yeniliğe gidecek.

Bundan böyle Facebook, geniş çaplı verilere ulaşabilen uygulamaları daha sıkı bir şekilde kontrol edecek. Şu anda gizlilik ayarlarında verilerinize ulaşabilen birçok uygulama görüyorsunuz. Ancak yakın gelecekte eğer bir uygulamayı üç aydır kullanmıyorsanız veri akışı otomatik olarak kesilecek.

Facebook CEO Mark Zuckerberg says he is “sure someone’s trying” to use Facebook to meddle with the US midterm elections. “There are going to be some new tactics that we need to make sure that we observe and get in front of” https://t.co/W2WMtTnBpw pic.twitter.com/ooMGj3TfXR

— CNN (@CNN) 22 Mart 2018