Mark Zuckerberg, Güvenilir Adamını Facebook’ta Ön Plana Çıkardı

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirket için sıkıntılı bir zamanda eski bir arkadaş ve eski Harvard öğretim asistanı Andrew “Boz” Bosworth’a dönüyor. Geçen hafta, The Wall Street Journal’daki bir dizi zararlı rapor, ABD dışındaki pazarlar için içerik moderatörlerinin eksikliği, kullanıcı yorumlarında çığ gibi büyüyen aşı karşıtı yanlış bilgiler ve Facebook’un sahip olduğu Instagram’ın gençlerin ruh sağlığına olumsuz etkileri de dâhil olmak üzere şirketin ekosisteminde büyük sorunlar baş gösterdi.

Raporlardan bazıları, Facebook çalışanlarının ve yöneticilerinin bu sorunları bildiğini ancak çözemediklerini veya düzeltemeyeceklerini söyledi. Milletvekilleri, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri konusunda Facebook ve diğer Büyük Teknoloji şirketlerinden yöneticileri sorgulama sözü verdiler. Çarşamba günü, Facebook liderliğini değiştirdi. Sekiz yıldan uzun süredir CTO’su olan Mike Schroepfer gelecek yıl istifa edecek ve yerini Bosworth alacak.

Schroepfer’in neden ayrıldığı veya Journal raporlarıyla bir ilgisi olup olmadığı belli değil. İstifasını açıklayan notunda, şirketin ilk kıdemli üyesi olarak işe alım ve yapay zekâ teknolojileri konusunda yardım etmeye devam ederken aileye ve hayırseverliğe daha fazla zaman ayırmayı umduğunu söyledi.

Bosworth ile Zuckerberg bir kez daha en güvenilir yardımcılarından birine dönüyor.

2006’da katıldığından beri Bosworth, Zuckerberg’in tamir etmeye giden adamı olarak ün kazandı. Temel ürünler geliştirdi ve donanım ve Facebook’un ekmek ve tereyağı (reklamlar) dâhil olmak üzere önemli bölümleri iyileştirdi. Akranları ve astları ile doğrudan konuştuğu için de bir üne sahip. Ayrıca teknoloji, liderlik ve kişisel gelişim hakkındaki düşüncelerini şirket içinde ve herkese açık blog’unda sık sık yayınlıyor.

Bu düşüncelerden bazıları, bir şirket yöneticisi için alışılmadık derecede açık sözlü. Örneğin, Ocak 2020’den sızdırılan bir notta Bosworth, Facebook’un bir toksinden çok şeker gibi olduğunu söyledi. “Facebook nikotin olmasa da muhtemelen şeker gibi olduğunu düşünüyorum” diye yazdı. “Şeker lezzetlidir ve çoğumuz için hayatımızda özel bir yeri vardır. Ama her şeyde olduğu gibi ölçülü olmakta fayda var.”

Sızan 2016 tarihli bir notta, bazı Facebook çalışanları arasında, insanları birbirine bağlamanın bazen zorbalık veya “araçlarımızla koordine edilen bir terör saldırısı” gibi kötü sonuçlara yol açsa bile “fiili olarak iyi” olduğuna dair bir tutum hakkında yazdı. Sızıntıdan sonra Bosworth ve Zuckerberg, notun bu zihniyeti savunmak yerine Facebook çalışanları arasında eleştirmek için olduğunu açıkladı.

Bosworth ayrıca, Twitter’da sık sık paylaşım yapan veya Instagram’da Soru-Cevap oturumları düzenleyen Facebook’un en erişilebilir yöneticilerinden biridir. En son olarak, kendisinin ve misafirlerinin en son teknolojiyi tartıştığı “Boz To The Future” adlı bir podcast yayınladı.

Şirket içinde de kutuplaştırıcı bir figür olduğu biliniyor. Facebook ile gizlilik anlaşmasını bozmamak için anonim kalma şartıyla konuşan eski bir çalışan, Bosworth’un bir dahi olduğunu düşündüğünü, ancak muhtemelen kariyerinde şanslı olduğunu söyledi. Bununla birlikte, birkaç yıl boyunca doğrudan Bosworth ile çalışan eski bir şirket yöneticisi, Bosworth’un çalışanlarından büyüklük talep edenler için çalışmak için tutkulu bir lider olduğunu söyledi.

Facebook ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Haber akışı, reklamlar ve donanım

Bosworth, Zuckerberg ile Harvard’da bir yapay zekâ sınıfında öğretim asistanı olarak tanıştı. Zuckerberg 2004’te Facebook’u kurduktan sonra Bosworth, şirketin ilk yazılım mühendislerinden biri olarak Ocak 2006’da şirkete katıldı.

Aylar içinde Bosworth izini bırakmıştı. Şu anda en önemli Facebook özelliği olan Haber Akışını oluşturan birkaç yazılım mühendisinden biriydi. Eylül 2006’da Haber Akışı’nın lansmanından önce, Facebook, kullanıcıların birbirlerinin “duvarlarına” istedikleri gibi gönderiler bırakarak aralarında geçiş yapabileceği bir grup profildi. Haber Akışı, tüm bu gönderileri, içeriğin gelmeye devam ettiği, hiç bitmeyen tek bir ekranda bir araya getirdi. Eski bir yönetici verdiği demeçte, “Bosworth, Haber Akışı’nın vaftiz babası olarak görülüyor” dedi.

Facebook 2012’de öncelikle web odaklı olmaktan mobil cihazlara geçiş yaparken, Zuckerberg şirketin reklam ürünlerinin geliştirilmesine liderlik etmesi için Bosworth’u seçti. Eski Facebook yöneticisi verdiği demeçte, “Bosworth bu görevde, mücadele eden bir bölümde işlevsiz bir karmakarışık ürün aldı ve 2016’nın sonuna kadar onu yaklaşık 27 milyar dolarlık bir para üreticisine dönüştürdü.”

Ağustos 2017’de Facebook, Bosworth’un, Bina 8’in yoğun çalışma bölümü de dâhil olmak üzere tüketici donanımını yöneteceğini duyurdu. Bosworth’un donanım üzerinde çalışma deneyimi olmamasına rağmen, Zuckerberg, 2014 yılında Oculus’un 2,3 milyar dolara satın aldığı sanal gerçeklik bölümü de dâhil olmak üzere ekipleri düzeltmek için ona döndü. Oculus, bir yıl önce çok az tüketici başarısı olan ilk tüketici kulaklığı olan Rift’i zar zor piyasaya sürmüştü ve Bina 8, Facebook’un beklediği aşırı hızda ürünler sunmak için mücadele ediyordu.

Son dört yılda Bosworth, Facebook’un şimdi Facebook Reality Labs olarak adlandırılan donanım birimini yeniden düzenledi ve odakladı. Şimdi, şirket nihayet satın alınabilecek geniş donanım aletlerine sahip. Bunlara Oculus Quest başlığı, Portal, Portal Go, Portal+ ve Portal TV görüntülü arama cihazları ve Luxottica ile birlikte üretilen Ray-Ban Stories adlı akıllı gözlükler dâhil.

Bu yılın başlarında Facebook, Reality Labs bünyesinde, insanların buluşabileceği sanal gerçeklikte gelecekteki bir alan olan sanal dünyaya odaklanacak yeni bir ekip de duyurdu. Facebook henüz donanım cihazları için belirli satış rakamlarını açıklamadı. Ancak Facebook’un Workplace kurumsal yazılım bölümünü içeren şirketin diğer gelir kategorisi, 2018’de 825 milyon dolardan yaklaşık %118 artarak 2020’de yaklaşık 1,8 milyar dolara yükseldi.

Şimdi, doldurulması gereken önemli bir nokta ile Zuck tekrar Bosworth’a dönüyor.