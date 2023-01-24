Apple, iOS 16.3 ve iPad OS 16.3 yazılım güncellemelerinin yanı sıra Mac için macOS Ventura 13.2 ve watchOS 9.3′ü de yayınladı. macOS Ventura 13.2 ile başlayacak olursak, güncelleme Apple M1 Max’e bazı hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler getiriyor. Bu özellikler arasında, ekstra güvenlik için aygıtınızla birlikte fiziksel güvenlik anahtarları kullanmanıza olanak tanıyan yeni Güvenlik Anahtarları özelliği de yer alıyor.

macOS Ventura 13.2 sürüm notları:

Bu güncelleme, Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları’nı tanıtıyor ve Mac’iniz için başka geliştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların oturum açmak için fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanır

Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla oluşturulan bazı çizim vuruşlarının paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu giderir

VoiceOver’ın siz yazarken sesli geri bildirim sunmayı durdurmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Yeni macOS Ventura 13.2 yazılım güncellemesi artık indirilebilir durumda, Mac’inizdeki Apple menüsünden indirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: iOS 16.3 Güncellemesi Yayınlandı

Apple, yeni macOS Ventura 13.2, güncellemesinin yanı sıra Apple Watch için watchOS 9.3‘ü de yayınladı.

Apple Watch için yayınlanan bu yeni yazılım güncellemesi, Apple Watch’a bir dizi performans iyileştirmesi, hata düzeltmesi ve bazı yeni özellikler getiriyor.

Apple’ın watchOS’unun bu yeni sürümünde tam olarak hangi yeni özelliklerin ve değişikliklerin yer aldığı konusunda henüz çok fazla ayrıntı yok gibi görünüyor.

Apple Watch’unuz için watchOS 9.3 yazılım güncellemesini iPhone’unuzdaki Watch uygulamasından yükleyebilirsiniz, Apple Watch’unuzu şarj cihazına yerleştirmeniz ve en az yüzde 50 şarj edildiğinden emin olmanız gerekecektir.

iOS 16.3, iPadOS 16.3 ve macOS Ventura 13.2 yazılım güncellemelerinin tümü Apple’ın Apple Watch için yeni Güvenlik Anahtarları özelliğini içeriyordu. Bu, ek bir güvenlik katmanı için kararınıza bir Fido fiziksel güvenlik anahtarı eklemenize olanak tanıyor.