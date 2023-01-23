iPhone üreticisi Apple uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 16.3 güncellemesini test ediyordu. Bugün Cupertinolu firma güncellemeyi herkes için indirime sundu. Gizlilik ve güvenliğe odaklanan Apple, sisteme yeni özellikler de ekliyor.

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Sistemde yaşanan sorunları da çözen Apple, özellikle iPhone 14 Pro serisinde yaşanan yeşil şerit sorununu da gideriyor. Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebileceğiniz bu güncellemeyi Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra yüklemenizde fayda var. Yaklaşık olarak 750 MB büyüklüğünde olan bu güncellemenin tüm getirdiklerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iOS 16.3 ile gelen yenilikler

Yeni Birlik duvar kâğıdı, Siyahi Tarihi Ayı kutlamaları kapsamında Siyahi tarihini ve kültürünü onurlandırır

iCloud için İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan iCloud veri kategorilerinin (iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere) toplam sayısını 23’e artırarak bulutta veri sızıntısı olması durumunda bile bilgilerinizi korur

Apple kimliği için Güvenlik Anahtarları, yeni aygıtlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayla giriş yapma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek kullanıcıların, hesaplarının güvenliğini güçlendirmesine olanak tanır

HomePod (2. nesil) desteği eklendi

Acil SOS aramaları artık yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemek için yan düğmeyle birlikte sesi aç veya sesi kıs düğmesinin de basılı tutulup bırakılmasını gerektirir

Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla yarattığınız bazı çizimlerin paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltir

Kilitli ekranda duvar kâğıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderir

Kilitli ekranda duvar kâğıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderir iPhone 14 Pro Max’i uyandırırken geçici olarak yatay çizgiler görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Ev kilitli ekran araç takımının Ev uygulaması durumunu doğru görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltir

Siri’nin müzik isteklerine düzgün bir şekilde yanıt verememesine neden olan bir sorunu giderir

CarPlay’de Siri isteklerinin doğru anlaşılamamasına neden olan sorunları çözer