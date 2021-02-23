MacBook Pro 2021 yılında HDMI ve SD kart girişlerini geri alabilir

Tanındık bir analist olan Ming-Chi Kuo’nun yatırımcılarla yaptığı konuşmadaki öngörülerine göre; en az iki MacBook Pro 2021 modelinde HDMI ve SD kart girişinin geri gelmesi muhtemel.

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MacBook Pro cihazlarda bu girişler en son 2015 yılında görülmüşlerdi. O zamandan beri ise yerlerine USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerini görmüştük. Sonrasında ilk olarak Bloomberg, SD kart ve HDMI girişinin geri geleceğiyle alakalı ipuçları vermişti. Şimdi de Kuo tarafından gelen bilgilerle sızıntılar daha da pekişiyor.

Bu sızıntıları ilk olarak Apple’ın 2021 ikinci yarısında yeniden düzenlenen iki MacBook Pro cihazı çıkaracağı dedikodularına ek olarak duymuştuk. Bu versiyonlar M1 çipli bilgisayarların yükseltilen versiyonları olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine Apple’ın tartışılan Touch Bar özelliğini kaldıracağı ve MagSafe şarj aletini geri getireceği de konuşuluyor. Bu özelliklerin yeni bilgisayarlarla mı geleceği yoksa bir seçenek olarak mı sunulacakları ise henüz bilinmiyor.

Kuo’nun ilettiği diğer bilgilere göre; gelecek MacBook Pro modellerindeki SD kart okuyucularını Tayvanlı Genesys Logic firması tedarik edecek. Firmanın Apple’ın diğer ürünlerinde de önemli rol oynaması ihtimal dahilinde.

Bu öngörüler bazı eleştirilere de neden olmuş durumda. Bu tip girişlerin tekrar dahil edilmesi teknolojik gelişmelerden ötürü bazı kişilere göre yanlış bir hamle. Öyle ki artık birçok monitör USB-C girişi destekler halde. Hatta daha ileri seviye cihazlarda daha gelişmiş girişler de mevcut.

Bununla beraber diğerlerine göre daha basit kullanım sağlayan HDMI ve SD kart girişine ihtiyacı olanlar için bunun iyi bir haber olduğunu da söyleyebiliriz. Bütün bu sızıntıların doğruluğunu ise yeni MacBook Pro cihazlar çıkınca veya Apple bir açıklama yaptığı takdirde öğrenebileceğiz gibi duruyor.