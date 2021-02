Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek

Apple, bir geliştiricinin App Store’daki dolandırıcılıklarla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirmesinden sadece birkaç hafta sonra, uygulama içi satın alma fiyatları “mantıksız derecede yüksek” olan uygulamaları reddetme kararı aldı.

App Store inceleme ekibi tarafından reddedilen bir geliştiriciye gönderilen e-posta, App Store İnceleme yönergelerinin 3. Bölümüne atıfta bulunarak App Store’un “fahiş fiyat” uygulayan uygulamaları onaylamayacağını açıklıyor.

Şirket, soygun olarak adlandırdığı uygulama fiyatlarını ve uygulama içi satın alma öğelerine izin vermeyeceğini söylüyor. Bununla beraber “kullanıcıları mantıksız şekilde yüksek fiyatlarla aldatmaya çalışan pahalı uygulamaları reddedeceğini” de ekliyor.

Bu politika bir süredir yürürlükteydi. Örneğin bir geliştirici, 2020’de uygulamalarının ayda 39,99 ABD doları ücret talep ettiği için reddedildiğini yazmıştı. Ancak şu sıralar yaptırımlarda kararlı bir artış var gibi görünüyor.

Now confirmed: Apple is rejecting apps with irrationally high prices for in-apps and subscriptions.

You have to explain why are you charging like $7.99 per week. Because of using 3rd-party paid services, or something similar.

//thanks @aso_rad for the screenshot. pic.twitter.com/8sDSny4604

— ilia kukharev (@ilyakuh) February 19, 2021