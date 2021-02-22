Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek

BlueStacks uygulaması ARM tabanlı bilgisayarlara vereceği desteği açıkladı. Böylelikle görünüşe göre Android uygulamaları M1 işlemcisiyle çalışan yeni MacBook ve Mac cihazlara geliyor.

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Apple geçtiğimiz yıl Intel işlemcilerinden vazgeçip MacBook ve Mac cihazlarına ARM tabanlı M1 işlemcilerini yerleştirmişti. Böylelikle Apple M1 MacBook cihazlarının iOS uygulamalarını çalıştırması daha kolay hale gelmişti. Çünkü iPhone ve iPad cihazları da benzer bir ARM yapısını barındırıyorlardı. Dolayısıyla Mac cihazları geniş bir kütüphane imkanına sahip olmuş oldu. Şimdi ise bu kütüphane çok daha genişlemek üzere.

BlueStacks Android emülatörü, bilgisayarlar üzerinde Android uygulamalarını açmayı sağlayan bir uygulama. Şimdilik sadece Intel ve AMD işlemcileriyle birlikte çalışan uygulamaya yakın zamanda ARM desteği de geliyor. Söylediğimiz gibi Android uygulamalarının ARM işlemcili cihazlarda çalışmaları için emüle edilmeleri gerekiyor. Ancak BlueStacks yetkilisi Sharad Agarwal’ın söylediğine göre; Android uygulamaları genelde ARM üzerinde çalıştığı için bu cihazlarda ikili çevirilere gerek duyulmayacak.

BlueStacks 5 ile beraber Android uygulamaları ARM tabanlı Windows 10 cihazlara da gelecek olsa da; şirket bu uygulamaları Mac cihazlara getirmeye daha çok odak veriyor gibi. Öyle ki Agarwal aynı zamanda Apple firmasının Mac cihazların akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasında vereceği destekle birlikte BlueStacks uygulamasının daha da genişleyeceğini düşündüklerini söylüyor.

BlueStacks 5 şimdilik beta aşamasında ilerliyor. Katacağı yenilikler arasında ise; uygulamalar için daha hızlı kurulum ve açılış süresiyle birlikte %40 daha az RAM kullanımı var. Bununla beraber saniye başı kare sayısının artması ve çoklu işlemler yapılırken işlemci kullanımını %80’e kadar azaltan “Eco Modu” da yeniliklerin içerisinde.

Halihazırdaki Mac ve iOS uygulamalarına eklenecek Android uygulamalarıyla birlikte, macOS Big Sur üzerindeki kütüphane böylelikle daha da büyük bir hale gelmiş olacak.