Apple
Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek
BlueStacks uygulaması ARM tabanlı bilgisayarlara vereceği desteği açıkladı. Böylelikle görünüşe göre Android uygulamaları M1 işlemcisiyle çalışan yeni MacBook ve Mac cihazlara geliyor.
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Apple geçtiğimiz yıl Intel işlemcilerinden vazgeçip MacBook ve Mac cihazlarına ARM tabanlı M1 işlemcilerini yerleştirmişti. Böylelikle Apple M1 MacBook cihazlarının iOS uygulamalarını çalıştırması daha kolay hale gelmişti. Çünkü iPhone ve iPad cihazları da benzer bir ARM yapısını barındırıyorlardı. Dolayısıyla Mac cihazları geniş bir kütüphane imkanına sahip olmuş oldu. Şimdi ise bu kütüphane çok daha genişlemek üzere.
BlueStacks Android emülatörü, bilgisayarlar üzerinde Android uygulamalarını açmayı sağlayan bir uygulama. Şimdilik sadece Intel ve AMD işlemcileriyle birlikte çalışan uygulamaya yakın zamanda ARM desteği de geliyor. Söylediğimiz gibi Android uygulamalarının ARM işlemcili cihazlarda çalışmaları için emüle edilmeleri gerekiyor. Ancak BlueStacks yetkilisi Sharad Agarwal’ın söylediğine göre; Android uygulamaları genelde ARM üzerinde çalıştığı için bu cihazlarda ikili çevirilere gerek duyulmayacak.
BlueStacks 5 ile beraber Android uygulamaları ARM tabanlı Windows 10 cihazlara da gelecek olsa da; şirket bu uygulamaları Mac cihazlara getirmeye daha çok odak veriyor gibi. Öyle ki Agarwal aynı zamanda Apple firmasının Mac cihazların akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasında vereceği destekle birlikte BlueStacks uygulamasının daha da genişleyeceğini düşündüklerini söylüyor.
BlueStacks 5 şimdilik beta aşamasında ilerliyor. Katacağı yenilikler arasında ise; uygulamalar için daha hızlı kurulum ve açılış süresiyle birlikte %40 daha az RAM kullanımı var. Bununla beraber saniye başı kare sayısının artması ve çoklu işlemler yapılırken işlemci kullanımını %80’e kadar azaltan “Eco Modu” da yeniliklerin içerisinde.
Halihazırdaki Mac ve iOS uygulamalarına eklenecek Android uygulamalarıyla birlikte, macOS Big Sur üzerindeki kütüphane böylelikle daha da büyük bir hale gelmiş olacak.
Apple
AirPods 3 görselleri sızdırılmış olabilir! İşte tüm detaylar
AirPods ailesi, çıktığı günden bu yana TWS (tam kablosuz kulaklık) pazarını domine ediyor. Bu ailenin her üyesi bugüne kadar kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı ve genelde satış rakamı olarak rakiplerini solladı. Görünüşe göre, serinin yeni üyesi yolda. İşte AirPods 3’ün sızdırılan görselleri ve özellikleri…
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AirPods 3 yeni dizaynla geliyor!
52Audio’nun paylaştığı görsellere göre yeni nesil AirPods’un tasarımında büyük değişiklikler var. Aslında, 52Audio’nun daha önceki sızıntıları yanlış çıkmıştı. Ancak, bu güncel sızıntının doğru çıkma olasılığı çok yüksek. Çünkü Bloomberg’den gelen açıklamalar da sızıntıyı doğrular nitelikte. Görselde görüldüğü üzere, 3. nesil AirPods’lar yüksek oranda AirPods Pro’yu andırıyor. Gerek şarj kutusu, gerek kulaklıkların kendisi, neredeyse AirPods Pro’yla aynı tasarımda. Fakat, Pro ve yeni nesil AirPods arasında büyük bir fark var: AirPods severlerin beklentilerine rağmen, ne yazık ki, yeni nesil AirPods’lar ANC (aktif gürültü engelleme) ile gelmeyecek.
Diğer sızan özelliklerden bahsetmek gerekirse, belki de en güzel haber 3. nesil AirPods’ların tıpkı Pro’da olduğu gibi basınç azaltıcı sisteme sahip olacak olması. Buna ek olarak, bu sistem, tıpkı yine Pro’da olduğu gibi kulaklarınızdaki basıncı da dengeleyecek. Pro’yla benzeyen bir diğer özellik ise, yeni nesil AirPods’un dokunmatik kontrol yüzeyleri içerecek olması. Dahası, yine kullanıcıları çok sevindirecek bir diğer bilgi de kulaklıkların Pro’nun imza özelliği olan uzamsal ses ile gelmesi kuvvetle muhtemel.
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Görselde görüldüğü gibi, şarj kutusu Pro’ya göre bir tık daha küçük. Ek olarak, daha az dikdörtgen bir şekle sahip. Bunun yanında, ön tarafta LED şarj gösterge ışığı barındıracak. Batarya tarafında ise, sızıntılara göre, bir değişiklik olmayacak. AirPods 2. nesilden alışık olduğumuz 5 saatlik dinleme süresi, 3’te de cihaza eşlik edecek. Ancak, bu kesin bir bilgi değil. 52Audio’nun aksine, Bloomberg’den gelen bilgiler, Apple’ın batarya ömrünü uzatmak için çalışmalar yaptığı yönünde. Bu özelliklerin hangileri AirPods 3’e eşlik eder bilinmez ama Apple analistlerinn ortak görüşü yeni nesil AirPods’ların bu Mart’ta tanıtılacağı yönünde. Bakalım cihaz ikinci jenerasyon kullanıcılarını upgrade etmeye ikna edecek kadar cezbedici olacak mı…
Kaynak: MacRumors, 52Audio
Akıllı Telefonlar
iPhone 12s ekranı için yeni gelişme!
Aralık 2020’de BOE, iPhone 12 için üçüncü OLED tedarikçisi olarak onay aldı. Yayınlanan rapora göre BOE, Apple’ın yeni iPhone 12s telefonlarındaki talebe bağlı olarak Apple’a bu yıl 20 milyon adet ekran tedarik edecek. BusinessKorea, Çinli şirketin sadece yenilenen modeller için panel sağlayacağını iddia ediyor.
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BOE, Apple için özel olarak yeni bir tesis de kurdu. Şirketin şu anda bir sonraki iPhone için OLED ekran paneli örnekleri ürettiği konuşuluyor. Bu arada yeni raporlar 2021 iPhone’ların, iPhone 13 değil iPhone 12S olarak adlandırılacağını bildiriyor.
Samsung, şu anda iPhone 12 için ana OLED tedarikçisi konumunda. Bununla beraber Apple’ın LG’den yalnızca 6.1″ iPhone 12 için panel tedarik edeceğine; serinin geri kalanının ise Samsung panellere sahip olacağına inanılıyor.
Görünüşe göre Apple bu iki Güney Koreli şirkete giden siparişlerin oranını düşürmek istiyor. Ancak bunun gerçekleşmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. BusinesKorea, BOE’nin iPhone 12s için sipariş almasını beklemiyor. Bunun yerine üreticinin gelecek yıl yeni iPhone’lar için tedarik zincirine girmesini bekliyor.
Bu, BOE’nin yenilenmiş modeller için OLED panelleri tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Çinli üretici ayrıca Apple’ın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazları için MicroOLED panellerini de tedarik etmeyi umuyor. Güney Kore’li bir sızıntı kaynağına göre Apple, bu yılın ikinci yarısında AR ve VR cihazları için MicroOLED panelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.
Rapor, üst düzey iPhone 12s modellerinin LTPO panellerine sahip olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Bu panelleri de büyük olasılıkla Samsung temin edecek.
Apple
Apple, App Store’daki yüksek fiyatları denetleme altına aldı!
Apple, bir geliştiricinin App Store’daki dolandırıcılıklarla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirmesinden sadece birkaç hafta sonra, uygulama içi satın alma fiyatları “mantıksız derecede yüksek” olan uygulamaları reddetme kararı aldı.
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App Store inceleme ekibi tarafından reddedilen bir geliştiriciye gönderilen e-posta, App Store İnceleme yönergelerinin 3. Bölümüne atıfta bulunarak App Store’un “fahiş fiyat” uygulayan uygulamaları onaylamayacağını açıklıyor.
Şirket, soygun olarak adlandırdığı uygulama fiyatlarını ve uygulama içi satın alma öğelerine izin vermeyeceğini söylüyor. Bununla beraber “kullanıcıları mantıksız şekilde yüksek fiyatlarla aldatmaya çalışan pahalı uygulamaları reddedeceğini” de ekliyor.
Bu politika bir süredir yürürlükteydi. Örneğin bir geliştirici, 2020’de uygulamalarının ayda 39,99 ABD doları ücret talep ettiği için reddedildiğini yazmıştı. Ancak şu sıralar yaptırımlarda kararlı bir artış var gibi görünüyor.
Now confirmed: Apple is rejecting apps with irrationally high prices for in-apps and subscriptions.
You have to explain why are you charging like $7.99 per week. Because of using 3rd-party paid services, or something similar.
//thanks @aso_rad for the screenshot. pic.twitter.com/8sDSny4604
— ilia kukharev (@ilyakuh) February 19, 2021
Apple Geliştirici Forumlarında, şirketin yüksek fiyatlı uygulamalarla daha yakından ilgilendiğini gösteren başka paylaşımlar da var.
Apple, açıklamalarında bu politikanın App Store’u kullanıcılar için güvenli tutma taahhüdünün bir parçası olduğunu söyledi. İnceleme ekibinin, kullanıcıları dolandıran veya soyan uygulamaları da reddettiğini ekledi.
Bu konuyla ilişkili olup olmadığı net olmasa da, Şubat ayının başlarında yayınlanan bir rapor, yılda milyonlarca dolar kazanan App Store dolandırıcılıklarına ışık tuttu. Geliştirici Kosta Eleftheriou, diğer uygulamalardan özellikleri ve fikirleri çalan, fahiş ücretler talep eden veya reklamını yaptıkları şeylerin gerisinde kalan bu dolandırıcılık uygulamalarının çoğuna vurguda bulundu. Eleftheriou ayrıca politikalarını daha iyi uygulaması için de Apple’a baskı gösterdi.
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