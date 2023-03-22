Apple, uzun bir süredir yeni dizüstü bilgisayar serileri için OLED ekranlar üzerine çalışmalar yürütüyor. Şirketin çokça sevilen MacBook Air ailesi de yeni ekranlara kavuşmayı bekleyen serilerden. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporlara göre söz konusu bekleyiş yakında sona erebilir.

İçindekiler MacBook Air Yakında Yeni Ekranına ve Yeni İşlemcisine Kavuşuyor

MacBook Air Yakında Yeni Ekranına ve Yeni İşlemcisine Kavuşuyor

Raporlara göre, yeni MacBook Air modelleri 2024 senesinin başlarında OLED panel ile piyasaya sürülecek. Gelecek ilk model, “tandem stack” adı verilen bir OLED teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji, ekranın uzun ömürlülüğünü artıracak, güç verimliliğini geliştirecek ve tepe parlaklığını oldukça artıracak.

Air modelleri OLED panel kullanımına geçecek olsa da, MacBook Pro serisi bir süre daha mini LED ekranlara sahip olmaya devam edecek. Her ne kadar geçmiş söylentiler Pro modeller için de 2024’ü işaret etse de, net bir tarihin henüz ortaya çıkmadığı söylenebilir.

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Bununla beraber, Cupertino merkezli teknoloji devi, henüz duyurulmamış Apple M3 yonga seti ile güçlendirilmiş yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air üzerinde de çalışıyor. Şirket bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak, yeni dizüstü bilgisayarların gelecek yıl Haziran ayında başlayacak olan WWDC 2024 kongresi sırasında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın yeni M2 çipininWWDC 2022‘de MacBook Pro ve Air için duyurulduğunu hatırlarsak, şirketin yeni işlemcisini de yine böyle bir fuarda tanıtması oldukça muhtemel.