Gionee markalı yeni bir akıllı telefon Çin’de piyasaya çıktı. Tıpkı daha önce piyasaya sürülen telefonlar gibi, Gionee F3 Pro da popüler bir telefonların değişik bir klonu olmaya çalışıyor. Bu seferki model, Xiaomi ve Apple yasak aşkının meyvesi olmuş.

Mi 11 Ultra ile iPhone 13 Pro’nun Çocuğu Olmuş!

Gionee F3 Pro, yeni iPhone’lar gibi düz çerçeveli bir gövdeye sahip. Cihazın kamera kurulumu da iPhone Pro serisine benziyor. Bununla birlikte, ekranın üstündeki çentik iPhone’lardakinden daha küçük. Ancak çentik yapısının bile iPhone 13 Pro’nun çok benzeri olduğunu görmek mümkün.

Cihazın arkasında yer alan bir detay da ilgi çekiyor. Tıpkı Xiaomi’nin 2021 yılındaki amiral gemisi Mi 11 Ultra gibi, Gionee F3 Pro da kameraların sağ tarafında yer alan ikincil bir ekrana sahip. Bu ekran sadece zamanı değil aynı zamanda bildirimleri ve çağrı uyarılarını da gösterebiliyor.

Tasarımını Apple cephesinin iPhone Pro modellerinden ve Xiaomi Mi 11 Ultra’dan alan cihazda, telefonun tasarımında en ufak bir değişiklik yapmak için bile çaba sarfedilmediğini görmek mümkün. Gionee’nin bu hamlesi aslında mantıklı. Zira Apple ve Xiaomi tasarım konusunda kendini kanıtlamış firmalar ve tasarım için sıfırdan bir çalışma yapılmaması cihazın maliyetini önemli ölçüde düşürüyor.

Teknik özellikler ise ne yazık ki Mi 11 Ultra ve iPhone Pro’ların yanından dahi geçemiyor. Buna göre, Gionee F3 Pro’da 6.5 inçlik 60Hz tazeleme hızına sahip LCD bir ekrana yer verilmiş.

iPhone’larda gördüğümüz çentiğin kopyası olan bir çentiğe sahip cihazda, Face ID gibi gelişmiş teknolojiler yerine yalnızca tek bir ön kamera yer alıyor. Android işletim sistemini çalıştıran cihaz, işlemci konusunda da pek iddialı değil.

Öyle ki, Gionee bu modelde daha önce giriş seviye bazı tabletlerde gördüğümüz Unisoc T610 yonga setine yer vermiş. İlginç şekilde bellek ve depolama konusunda cömert davranılan cihazda 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesine yer verilmiş.

21MP çözünürlüklü ana kameraya, 2 adet geniş açılı kameranın eşlik ettiği cihazda, 5MP çözünürlüklü bir ön kamera bulunuyor. En fazla 1080p çözünürlükte videolar çeken cihazda, OIS desteği doğal olarak bulunmuyor.

5G desteği olmayan Gionee F3 Pro, USB-C girişine sahip ve 10W şarj desteği var. Ayrıca cihazda 3.900 mAh boyutlu günümüz standartlarına göre küçük bir batarya olduğunu da görmek mümkün. Buna rağmen cihaz 205 gramlık ağırlığıyla oldukça ağır bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Gionee F3 Pro, yaklaşık 205 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu. iPhone Pro modellerinin ve Xiaomi Mi 11 Ultra’nın çıkış fiyatından %80 daha ucuza piyasaya sürülen telefonun, yaşlılara özel olarak tasarlandığı söyleniyor.

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