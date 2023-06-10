Apple, Mac’in performansını iyileştirmek için son yıllarda yoğun bir çaba sarf ediyor. Özellikle oyun platformu olarak Mac’i geliştirmeye odaklandı. Mac, geleneksel olarak Windows’a kıyasla daha düşük bir oyun platformu olarak kabul edilse de, donanım ve yazılım alanında yapılan son değişikliklerle birlikte bu algıyı değiştirmeyi hedefliyor.

Apple’ın yaptığı en büyük değişikliklerden biri, Apple Silicon yongalarının piyasaya sürülmesidir. Bu yongalar, önceki Intel tabanlı Mac’lere kıyasla önemli bir performans artışı sağlıyor. Yeni M1 yongasının birçok üst düzey Windows dizüstü bilgisayardan daha iyi performans sergilediği kanıtlandı. Bu durum, Mac’in oyun oynamak için tekrar tercih edilen bir platform haline gelmesine yol açtı. Apple, oyuncular için daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla birkaç yeni özellik sundu.

Bu yeni özelliklerden biri, macOS Sonoma’da bulunan Oyun Modu’dur. Oyun Modu, Mac’in performansını özellikle oyunlar için optimize etmek üzere tasarlandı. Aktif hale getirildiğinde, Oyun Modu oyunlara öncelik vererek diğer uygulamaların ve sistem kaynaklarının arka planda çalışmasını engelliyor. Bu sayede, Mac’in kaynakları oyun deneyimini en üst düzeye çıkarmaya odaklanıyor. Bunun yanı sıra, Bluetooth gecikmesini azaltmak için AirPods, PlayStation ve Xbox denetleyicileri için Bluetooth örnekleme hızını ikiye katlama gibi özellikler de sunuluyor. Ayrıca, Mac’in GPU’suna ve CPU’suna daha yüksek öncelik verilerek daha istikrarlı ve akıcı kare hızları elde ediliyor.

Mac’te oyun oynamak için diğer önemli bir özellik de Game Porting Tool’dur. Bu araç, Wine adlı popüler açık kaynak platformuna dayanmaktadır. Game Porting Tool, geliştiricilerin PC oyunlarını kolayca Mac’e taşımasına olanak tanır. Ayrıca, oyunlarda kullanılan Windows DirectX 12 API’sini Apple’ın Metal 3 grafik teknolojisine çevirerek optimize edilmiş performans sağlıyor.

Apple, geliştiricileri oyunlarının macOS için yerel sürümlerini oluşturmaya teşvik ediyor. Sadece Windows oyunlarının çevrilmiş sürümlerini çalıştırmak yerine, yerel sürümlerin önemli ölçüde daha iyi performans sunduğunu iddia ediyor. Geliştiriciler, macOS Sonoma SDK tarafından sağlanan araçları kullanarak DirectX grafiklerini Metal’e dönüştürebilir ve oyun denetleyicileri desteği, uzamsal ses ve HDR video gibi diğer yerel sistem özelliklerinden faydalanabilir.

Days Gone, MacBook M1 Pro’da Yüksek ayarlarda Game Porting Toolkit ile 30-40 FPS arasında veriyormuş. pic.twitter.com/BPvHiNgG5q — Ender Öztürk (@wobearacle) June 8, 2023

Apple’ın yaptığı bu geliştirmeler, Mac’i geliştiriciler ve oyuncular için daha cazip bir platform haline getirme çabalarının bir parçası. macOS Sonoma’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, Mac’in oyun dünyasında Windows’a meydan okumaya hazır olduğunu göstermeyi ummaktadır. Ancak, Apple’ın üstesinden gelmesi gereken bazı zorluklar bulunuyor.

En büyük zorluklardan biri, birçok oyun geliştiricinin hala birincil platform olarak Windows’a öncelik vermesidir. Bu nedenle, birçok popüler oyunun Mac için mevcut olmadığı veya Windows’ta olduğundan daha geç piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, Apple’ın Game Porting Tool ve diğer özellikleri, geliştiricilerin oyunlarını Mac’e taşımalarını kolaylaştırabilir ve bu eksikliği gidermeye yardımcı olabilir.

Diğer bir zorluk da, birçok oyuncunun kendi oyun bilgisayarlarını oluşturma veya üst düzey oyun dizüstü bilgisayarları satın alma eğiliminde olmasıdır. Mac’in donanımı son yıllarda önemli ölçüde gelişse de, halen piyasadaki en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarından bazılarının gerisinde kalmaktadır. Bu durum, bazı oyuncuların hala Windows tabanlı sistemleri tercih etmeye devam etmelerine neden olabilir.

Ancak bu zorluklara rağmen, Apple’ın Mac’in oyun yeteneklerini geliştirme çabaları doğru yönde atılmış bir adımdır. macOS Sonoma’nın piyasaya sürülmesi ve M1 çipi gibi yeni donanımların kullanıma sunulmasıyla birlikte, Mac, oyuncular için daha çekici bir platform haline gelecek. Henüz Windows ile tam anlamıyla rekabet edebilecek bir oyun platformu olmasa da, Apple’ın bu alanda ilerleme kaydettiği açık.