Apple hayranlarını heyecanlandıran M3 serisi çiplerin, özellikle yeni MacBook modellerinde kullanılması bekleniyordu. Ancak Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo’nun son raporuna göre, Apple bu yeni çipleri “bu yılın sonundan önce” piyasaya sürmeyi planlamıyor. Kahreden haber geldi!



Apple, M3 Destekli Mac’lerin Lansmanını Erteliyor!

Kuo’nun raporu, diğer kaynaklardan gelen beklentilerle çelişiyor. Genel olarak, Apple’ın yeni M3 destekli Mac’leri Ekim ayında tanıtması bekleniyordu. İlk M3 serisi çipler, 13 inç MacBook Pro, MacBook Air ve 24 inç iMac’in güncellenmiş versiyonlarında kullanılacaktı.

Ancak Kuo’nun bugünkü raporu, bu beklentileri altüst ediyor ve özellikle dizüstü MacBook modellerine atıfta bulunuyor. Bu da Apple’ın bu yıl içinde sadece iMac’lerde M3 çiplerini kullanacağı anlamına gelebilir. Görünen o ki, Apple şimdilik bu gücü dizüstü MacBook’lar gibi küçük bir kasaya sığdırmayı başaramamış.

Bunun arkasında yatan nedenlerden biri, Apple’ın yeterli sayıda M3 yongası üretememesi da olabilir. Apple’ın çip üretim ortağı TSMC, 3nm çipler için müşteri taleplerini karşılamakta zorlandığı için bu olasılık daha da güçleniyor. Özellikle Apple’ın TSMC’den 3nm çip üretim kapasitesini tamamen satın aldığı bir tedarik zinciri raporuyla gündeme gelmişti. Buna rağmen TSMC siparişlere yetişemeyebilir.

M3 çipi, Apple M serisi yonga setleri için büyük bir güncelleme olacak ve aynı zamanda Apple’ın ilk 3nm işlemcilerinden olacak. Bu çip, önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in temelini oluşturacak olan A17 Bionic çipine dayanıyor.

Sonuç olarak, Apple hayranlarının M3 destekli Mac’leri beklemeleri gerekebilir. Ancak bu modellerin ne zaman geleceği konusunda kesin bir bilgi henüz yok. Apple’ın çip tedarik sorunları nedeniyle planlarını yeniden değerlendirdiği görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple M3 işlemcili Mac’leri ne zamant tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!