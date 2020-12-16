Lyft sürücüsüz araçlar 2023 yılında yollarda

Lyft, 2023 yılında pek çok ABD şehrinde sürücüsüz araçlarını kullanıma sunacak. Şirket, şimdiden 100,000 üzerinde otonom sürüş denemesi yaptı. Gelişmeler şirket için oldukça iyi.

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Lyft

Lyft, ABD merkezli oldukça yaygın olan bir araç kiralama hizmeti. Şirket oldukça geniş hizmet yelpazesine sahip. Araba, elektrikli scooter, yiyecek dağıtımı gibi hizmetleri bulunan şirket, sadece ABD’de 644 ve Kanada’da 12 şehirde hizmet veriyor. Lyft, bir süredir sürücüsüz, otonom araçlarla kullanıcılarına hizmet vermek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar yakında meyvesini veriyor. Tam otonom sürücüsüz araçlar 2023 yılında ABD yollarında,

Testler başarılı

Lyft, ortaklık kurduğu Aptiv ve Hyundai ile otonom araç testlerine devam ediyor. Ortak girişim son olarak Nevada’da test sürüşlerini yapmak için izin almıştı. Acil durumlarda kontrolü alması için bir sürücüyle denemesini yapan şirket, 100,000 ‘den fazla kez test sürüşü yaptı. Görünen o ki testlerin sonuçları oldukça başarılıydı. Nevada yol güvenlik yasası gereği, otonom sürüş yapılabilmesi için aracın direksiyonunda gerçek bir sürücü olması gerekiyor.

Çalışmalar devam edecek

Ortak girişim, otonom araçları mümkün olduğunca erken sürede erken yollara çıkarmak için çalışmalara devam edecek. Lyft, çalışmalardan oldukça memnun ve beş yıl içinde pek çok şehirde araçları hizmete sokmak istiyor. Şirketin başlangıç olarak piyasaya tam otonom mu yoksa yarı otomatik bir sistem süreceği belirsiz.

Otonom sürüş gelecek

Lyft, şu anda bu işi yapan tek şirket değil. Tesla, Google, Sony ve daha pek çok şirket, otonom sürüşün geleceği için çalışıyor. Şu anda bu olayı açık ara önde götüren Tesla, geliştirdiği teknolojiler ile inanılmaz işler başarmış durumda. Kullanıcılara açık ve satın alınabilir olan elektrikli araba modelleri olan şirket, sık sık bu araçların otonom özellikleriyle de gündeme geliyor. Oldukça etkileyici olan bu araçlar henüz mükemmele yakın değil. Ama yeryüzündeki pek çok dev şirket bunu mükemmelleştirmek için çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Tüm bu çalışmaları düşünürsek, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların gelecek olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Gelişmeler için takipte kalın…