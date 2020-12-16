Genel
Lyft sürücüsüz araçlar 2023 yılında yollarda
Lyft, 2023 yılında pek çok ABD şehrinde sürücüsüz araçlarını kullanıma sunacak. Şirket, şimdiden 100,000 üzerinde otonom sürüş denemesi yaptı. Gelişmeler şirket için oldukça iyi.
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Lyft
Lyft, ABD merkezli oldukça yaygın olan bir araç kiralama hizmeti. Şirket oldukça geniş hizmet yelpazesine sahip. Araba, elektrikli scooter, yiyecek dağıtımı gibi hizmetleri bulunan şirket, sadece ABD’de 644 ve Kanada’da 12 şehirde hizmet veriyor. Lyft, bir süredir sürücüsüz, otonom araçlarla kullanıcılarına hizmet vermek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar yakında meyvesini veriyor. Tam otonom sürücüsüz araçlar 2023 yılında ABD yollarında,
Testler başarılı
Lyft, ortaklık kurduğu Aptiv ve Hyundai ile otonom araç testlerine devam ediyor. Ortak girişim son olarak Nevada’da test sürüşlerini yapmak için izin almıştı. Acil durumlarda kontrolü alması için bir sürücüyle denemesini yapan şirket, 100,000 ‘den fazla kez test sürüşü yaptı. Görünen o ki testlerin sonuçları oldukça başarılıydı. Nevada yol güvenlik yasası gereği, otonom sürüş yapılabilmesi için aracın direksiyonunda gerçek bir sürücü olması gerekiyor.
Çalışmalar devam edecek
Ortak girişim, otonom araçları mümkün olduğunca erken sürede erken yollara çıkarmak için çalışmalara devam edecek. Lyft, çalışmalardan oldukça memnun ve beş yıl içinde pek çok şehirde araçları hizmete sokmak istiyor. Şirketin başlangıç olarak piyasaya tam otonom mu yoksa yarı otomatik bir sistem süreceği belirsiz.
Otonom sürüş gelecek
Lyft, şu anda bu işi yapan tek şirket değil. Tesla, Google, Sony ve daha pek çok şirket, otonom sürüşün geleceği için çalışıyor. Şu anda bu olayı açık ara önde götüren Tesla, geliştirdiği teknolojiler ile inanılmaz işler başarmış durumda. Kullanıcılara açık ve satın alınabilir olan elektrikli araba modelleri olan şirket, sık sık bu araçların otonom özellikleriyle de gündeme geliyor. Oldukça etkileyici olan bu araçlar henüz mükemmele yakın değil. Ama yeryüzündeki pek çok dev şirket bunu mükemmelleştirmek için çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Tüm bu çalışmaları düşünürsek, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların gelecek olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Nvidia RTX 2060 ve 2060 Super üretimini durduruyor
Nvidia, son dönemlerde stok sorunlarıyla boğuşuyor. Bu sorunları aşmak isteyen şirket, Turing mimarisi kullanan RTX 2060 ve RTX 2060 Super ekran kartlarının üretimini durduruyor. Şirket, elindeki bütün kaynakları yeni nesil Nvidia RTX 3000 serisine yoğunlaştıracak.
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Nvidia RTX 3000 stok sorunu
Nvidia RTX 3000 kartları, bundan birkaç ay önce çıkışını yaptı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kartlar, adeta fiyat performans tanımının sözlükteki karşılığı konumunda. Nvidia’nın, yeni kartlarıyla ilgili yaşadığı en büyük sorun ise stok. Covid-19 nedeniyle yavaşlayan üretim hızları, fırsatçı stokçularla birleşince ortaya inanması güç senaryolar çıkıyor. Ekran kartlarını, standart satış fiyatından alan bu fırsatçılar daha sonra ellerindeki ürünleri Amazon, eBay gibi platformlarda değerinin çok üstüne satıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Nvidia, çareyi üretim tesislerinde değişim yapmakta buldu.
Üretim duruyor
Stok sorunlarını çözmek isteyen Nvidia, ilk RTX serisinin giriş seviyesi kartları olan RTX 2060 ve RTX 2060 Super serisi ekran kartlarının üretimini durduruyor. Bu kartların üretimi için kullanılan tüm kaynaklar, Nvidia RTX 3000, serisine aktarılacak. Overclockers.ru tarafından ortaya atılan iddiaya göre, hali hazırda üretilmiş bütün kartlar satılmış durumda. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Son nesilde RTX 2060 ekran kartları, oldukça satın alınabilir seçenekler olsa bile, yeni nesille beraber oyuncular için 3070 gibi kartlar makul bir fiyata daha fazla şey sunuyor.
Herkes aynı sorunu yaşıyor.
Yaşanan sorun sadece Nvidia RTX kartlara özel değil. AMD de yeni nesil Radeon ekran kartlarını tüketiciyle buluşturmakta aynı sorunları yaşıyor. Hatta Sony ve Microsoft bile, yeni nesil oyun konsollarında stok sorunlarıyla karşı karşıya. Olaydan oldukça bıkmış olan tüketiciler, bu ürünlerden birine sahip olmak isterse ya perakendeciler önünde günlerce sıra beklemek, ya da karaborsa üzerinden değerlerinin çok üzerinde fiyatlar ödeyerek satın alım yapmak zorunda kalıyor. Umarız yaşanan sorunlar çok kısa süre içerisinde çözülür ve dünyanın her yerindeki kullanıcılar bu ürünlere kolaylıkla erişim sağlar.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Pinterest, politikasını şikayetlerden sonra yeniledi
Pinterest, görüntü paylaşım özelliği içeren, görsellerin paylaşıldığı bir sosyal ağ. Yaklaşık 400 milyonu aşkın kullanıcısı var. Bunun yanında 1600 çalışanı var ve çalışanlar son zamanlarda, özellikle firmanın taciz ve misilleme dahil olmak üzere, bazı şikayetlerde bulundular.
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Pinterest, beş aylık araştırmaya başladı!
Şirket, sahip olduğu kültüre ilişkin geçtiğimiz Çarşamba beş ay önce başlattığı araştırma hakkında bir rapor yayınladı. Bu araştırmada ele alınan temel konular var tabiki. Başlıca taciz ve ayrımcılık konulu olan araştırma, hukuk firması olan Wilmer Hale tarafından yürütülüyor. Bu sorunları çözmeyi amaçlayan firma, şirketin özellikle çalışanlarını anlayabileceği “ombudsman” ofisinin kurulmasını tavsiye ediyor. Yaptığı araştırma sonucunda Wilmer Hale, toplam 350 çalışanla konuştu ve sorunun temeline inmeye çalıştı. Şirket yönetim kurulu, Çarşamba günü çalışanlarla paylaşılan ve şirketin web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanan neriyi oybirliğiyle kabul etti.
Ombudsman, bir şirketteki sorunları, şikayetleri ve teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve buna çözüm bulup iki tarafı da tatmin edici cevaplar veren kişidir.
Geçtiğimiz aylarda şirket çalışanları, şirket hakkında yaptığı şikayetlerle gündeme gelmişti. Bu şikayetlerden bazıları, şirketin aleyhinde dava açılmasına sebep oldu. Hafta başında , eski COO Francoise Brougher, Pinterest’e bir cinsiyet ayrımcılığı davası açtı ve bu dava sonucunda şirket, Brougher ve avukatlarına 20 milyon dolar ödedi. Bunun yanında, teknolojide yetersiz görülen gruplara 2,5 milyon dolar ödedi. Wilmer Hale, şirket için daha fazla dava açılmasını önleyecek gibi duruyor. Ayrıca şirket, üstüne aldığı sorumluluğu da bir an önce üstünden atmayı bekliyor.
Oluşturulan rapor, Pinterest’in geleceği için önem taşıyor
Yayınlanan rapor, “Buraya Nasıl Geldik” başlıklı bir bölümle başlıyor. Daha önce politika ekibinde olan iki şirket çalışanı, Ifeoma Ozoma ve Aerica Shimizu, Haziran ayında şirketteki ırkçılık ve cinsiyetçilik hakkında konuşmuştu. Bu rapora göre şirket, çalışanlarının şikayetlerini sürekli olarak takip etmek için merkezi bir işyeri araştırma ekibi kurmalı. Rapor birçok sonuçla beraber şirketin izleyeceği yol hakkında önemli tavsiyelerini de belirtti ve tavsiyelerini şu şekilde açıkladı: İşyeri sorunları araştırmalı ve kapsamlı olmalıdır. Bunun yanında açık ve standart prosedürler takip edilmeli ve özenle yürütülmelidir.
Ek olarak rapor, çalışanlarının sorununu gidermek için “sorun giderme ekibi” kurulması çağrısında bulunuyor. “Olası bir durumda şirket, oluşan sorunu kendi içinde çözmeli ve bu sorunun kime iletilmesi gerektiğini de bilmelidir.” şeklinde devam ediyor.
Çalışanlardan bazıları, şikayetleri arasına alkol ve uyuşturucu politikasının olmamasını da eklemişti. Raporda böyle bir politikanın olmayışı, alkol kullanmayan çalışanların iş etkinliklerinde kendilerini rahat hissetmemesine yol açmış. Bu şikayet sonrasında şirket, çalışanlarının kendini rahat hissetmesi ve yönetimsel davranışlarını geliştirmeleri açısından, bu politikayı geliştireceğini duyurdu.
Bu öneriler gibi bir çok öneriyi içinde barındıran rapora karşılık bir şirket çalışanı şunları söyledi, “Şirketimiz, Yönetim Kurulu Özel Komitesi tarafından önerilen değişiklikleri yapmaya kararlıdır. Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve uygulamamızın herkes için çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı ortam oluşturmak için sorumluluğumuzu biliyoruz.”
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları sızdırıldı!
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları ortaya çıktı. Son ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte akıllı telefonun tasarım detayları netleşti.
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Samsung Galaxy A72, Note 20 benzeri bir tasarım anlayışı ile geliyor!
Samsung Galaxy A serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeyi hedefliyor. Orta üst seviyeye konumlandırdığı modeller ile akıllı telefon dünyasında kullanıcı sayısını arttıran Güney Kore devi, Galaxy A72 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy A serisinin en kuvvetli modeli olması beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da Voice isimli internet sitesinde sızdırıldı. İlk ortaya çıkan görüntülere göre Galaxy Note 20 benzeri bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, 6.7 inçlik büyük bir ekran ile piyasaya çıkacak.
Delikli ekran teknolojisine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, bir adet henüz özellikleri bilinmeyen ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Arka tarafta ise Galaxy Note 20 serisinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu dikkat çekerken, cihazın dört adet arka kamerasının olacağı öğrenildi. Arka kameraların özellikleri henüz bilinmese de ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin de yer alacağı akıllı telefon, 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Teknik özellikleri henüz tam anlamıyla belli olmayan Galaxy A72 modelinin ilerleyen günlerde daha fazla detay ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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