Terra ekibi, LUNA çöküşünün ardından ekosistemi yeniden ayağa kaldırabilmek için çözüm arayışında. LUNA 2.0 adında bir blok zinciri başlatılacağı resmen duyuruldu. Peki LUNA 2.0 nedir? Hangi borsalar yeni zincire sıcak bakıyor? İşte bilinmesi gerekenler…

LUNA 2.0 nedir? LUNA 2.0, Do Kwon tarafından ortaya çıkan bir LUNA kurtarma planı. Bu plan ile Terra blok zinciri bir Luna çatalı ile ayrılacak. Bu plana 200 milyonun üzerinde “evet” oyu verildi. LUNA 2.0, UST stabilcoinin inanılmaz çöküşünün ardından Terra ekosistemini yeniden ayağa kaldıracak olan Terra blok zincirinin yeni tokenı olacak.

LUNA 2.0, LUNA’nın mevcut sürümünün yerini alacak. Bu hamle ile beraber tokenın UST stabilcoin ile tüm bağı koparılacak. Eski zincir ortadan tamamen kalkmayacak. Eski zincir Terra Classic olarak bilinmeye devam ederken, Luna Classic de mevcut Luna’nın devam ettiğini görecek.

LUNA 2.0 27 Mayıs’ta yayınlanacak. 27 Mayıs ile beraber mevcut Luna kripto parası resmi olarak Luna Classic olarak yeniden adlandırılacak. LUNA, bundan sonra LUNC olarak tanımlanırken, yeni zincir LUNA 2.0 ise LUNA olarak yoluna devam edecek.

Mevcuttaki LUNA sahipleri, yeni zincirin lansmanından sonra airdrop yolu ile LUNA 2.0 ile buluşacak. 1 milyar bir arz ile airdrop dağıtımı şu şekilde olacak:

LUNA 2.0’ı destekleyecek kripto para borsalarından biri Bitrue olacak. Borsayı Bybit, HitBTC, Huobi, FTX, Bitfinex, Binance, Kucoin, BtcTurk, Gateio, Bitget takip ediyor.

Bunların yanı sıra yeni zinciri onaylamayan borsalar da bulunuyor. Figment ve Chorus One, LUNA 2.0’ın lansmanına katılımları reddetti. Figment, Terra listesine en çok katkıda bulunanlardan biriydi. Doğrulayıcı, oylama yetkilerinin yaklaşık %2,09’unu elinde tutuyordu.

Figment, Terraform Labs ile bağlantılı devam eden ve bekleyen birçok davanın Terra 2.0 erişilebilirliğini sınırlayacağını belirtti. Vakalar ayrıca daha sonra altyapı sağlayıcıları için öngörülemeyen bir risk haline gelebilir.

Chorus One da Terra altyapısını kapatacaklarını belirtti. Yeni zincirin başlatılmasına yardımcı olmayacaklarını da sözlerine ekledi.

ICYMI – We'll be shutting down our Terra infrastructure and won't be participating in the new chain for now.

If you've delegated $LUNA to us, you can consider undelegating them or re-delegating the tokens to another validator. https://t.co/X08JAVhtrs

— Chorus One (@ChorusOne) May 26, 2022