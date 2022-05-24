E-ticaret devi eBay, Web3 şirketi OneOf ile stratejik bir ortaklık yoluyla, takas edilemez token (NFT) sektörüne girdi.

İlginizi Çekebilir: Lüks Saatçi TAG Heuer Kripto Para Kabul Edecek!

Amazon’dan sonraki en büyük e-ticaret devi olan eBay de NFT furyasına katılma kararı alan dev şirketler arasına girdi. Web3 şirketi OneOf ile stratejik bir bir ortaklık kuran eBay’in NFTleri geçtiğimiz yıllarda Sports Illustrated kapaklarında vurgulanan ikonik sporcuların animasyonlu ve 3D yorumlarını içeriyor.

Yapılan açıklamaya göre NFTler eBay’in alıcı ve satıcı topluluğuna yüksek değerli ürünler sunabilmesi için oldukça güçlü bir basamak taşı olarak görülüyor.

“NFT’ler ve blok zinciri teknolojisi, koleksiyon alanında devrim yaratıyor ve giderek daha fazla meraklıları için bir yatırım fırsatı olarak görülüyor. OneOf ile olan ortaklığımız sayesinde, eBay şimdi her yerde yeni nesil koleksiyoncular için gıpta ile bakılan NFT’leri daha erişilebilir hale getiriyor.”

Dünya çapında 142 milyon alıcısıyla eBay, Amazon’dan sonra en büyük ikinci e-ticaret oyuncusu ve NFTler gibi en son teknolojiler aracılığıyla daha ekonomik fırsatlar yaratmayı amaçlamakta.

OneOf CEO’su Lin Dai söz konusu ortaklık ile ilgili şunları söyledi:

“NFT satın almak, satmak ve toplamak için bir kripto uzmanı olmanıza gerek yok. OneOf ve eBay, 100 milyon kripto yerel olmayan kitle tüketicisine dönüştürücü Web3 teknolojisini getiriyor.”

Oluşturulan NFT koleksiyonu, Gretsky’nin Sports Illustrated dergi kapaklarından esinlenen hareketli görsellerini içeriyor. Dört nadirlik kategorisine ayrılan koleksiyonda yeşil kategoride 299, altın kategoride 100, platin kategoride 99, elmas kategoride ise 15 NFT üretilecek. Koleksiyonda yer alacak Yılın Sporcusu Wayne Gretzky şunları kaydetti:

“Kırk yıl önce Sports Illustrated’ın kapağında olduğum için minnettardım, hayatımda anıtsal bir andı. Onlarca yıldır kariyerimi takip eden hokey hayranlarıma bu koleksiyonluk deneyimi sunmaktan onur duyuyorum.”

Koleksiyon şu anda yalnızca eBay üzerinde satışta.

E-ticaret oyuncuları, sağlanan fırsatlara göre kripto para alanına girmeye devam ediyor. Checkout.com tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, satıcıların yaklaşık %70’inin kripto para ödemelerini iş modellerinde devrim yapmak için gereken ezber bozan unsurlar olarak gördüğünü vurguladı.