Looney Tunes ve Hanna-Barbera Klasikleri Bir Araya Geliyor

Günümüzde artık ebeveyn olacak yaşa geldiyseniz muhtemelen çocuğunuza kendi çocukluğunuzdaki Looney Tunes ve Hanna-Barbera klasiklerini izletmek istersiniz.

Güzel haber şu ki Time Warner, Looney Tunes, Hanna-Barbera ve MGM Animation klasiklerinin yer alacağı bir yayın servisi çıkaracağını açıkladı. Yayının kütüphanesinde Bugs Bunnyi Scooby-Doo, Tom & Jerry, Jetgiller, Çakmaktaşlar gibi klasikler ile beraber toplamda 5000’den fazya yapıl olacak. Aynı zamanda Scooby-Doo, Tom & Jerry gibi çizgi filmlerin yeni bölümleri de yer alacak.

Servisin adı Boomerang olacak. Time Warner yaptığı açıklamaya göre Boomerang bu içeriklere sahip ilk çevrimiçi servis olacak. Servisin bu yılın sonbahar aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Servisin ücreti ise aylık 4.99, yıllık 39.99 dolar olacak. Boomerang iOS, Android uygulamaları ile beraber internette, Apple TV, Roku ve Amazon Fire TV gibi cihazlarda da olacak.