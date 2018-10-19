Londra’da neler oldu? /w Coşkun Aral, Ozancan Kubilay, Recep Baltaş

Huawei’nin davetlisi olarak Mate 20 ailesini görmek için Londra’ya gittik. Bu vLog’umuzda, Londra seyahatimizin kısa bir özetini izleyebilirsiniz.

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Huawei, Londra’da neler tanıttı?

Türkiye’den yaklaşık 50 kişilik bir ekibi lansmana davet eden Huawei, birçok yeni modeli tanıttı. Huawei Mate 20, Mate 20X, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Design akıllı telefonlarının yanı sıra Huawei Watch GT ve Band 3 Pro giyilebilir teknolojilerini görme şansı eriştik.

Tüm bu modellerin ön inceleme videolarını ve ürettiğimiz diğer video içeriklerini kanalımızdan izleyebilirsiniz.