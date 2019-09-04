Logitech MX Master 3 tanıtıldı

Logitech MX Master 3, MX Performance fare serisinin en yeni üyesi olarak tanıtıldı. MX Master 3, MX Master 2S’in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Logitech, MX Performance serisiyle iyi bir çıkış yakalamış durumda. Hem tasarımları hem de donanımsal yapısıyla fark yaratan seri, yüksek fiyatlı olmasına rağmen kullanıcılar tarafından sık sık tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

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Kısa süre önce tanıtılan Logitech MX Master 3, yerini aldığı MX Master 2S ile aynı ergonomik gövde tasarımına sahip. Sadece daha farklı bir desen kullanan kablosuz fare, firmanın 4.000 DPI Darkfield sensörü üzerine kuruluyor. Böylece yüksek hassasiyet sunan MX Master 3, üstünde olduğu gibi yan tarafında da bir tekerlek taşıyor. Özellikle büyük Excel dosyaların çalışırken büyük konfor getiren bu yan tekerleğin altında ise iki adet programlanabilir buton yer alıyor. Bunun için özel bir yazılımı bulunan fare, alüminyum tekerlekler kullanıyor.

Logitech’in kablosuz yapıdaki bu yeni faresi, pillerini şarj edebilmek için “USB-C”den faydalanıyor. Ayrıca yeni fare, Bluetooth veya Logitech’in “Unifying USB” alıcısıyla bağlantı kurabiliyor ve tek bir şarjla 70 gün boyunca kullanılabiliyor.

Logitech’in yeni modeli MX Master 3, Eylül ayının ilerleyen günlerinde raflardaki yerini alacak ve 99.99 dolar (yaklaşık 560 TL + vergi) karşılığında satın alınabilecek. Yeni farenin, Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.