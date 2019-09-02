Samsung Galaxy Note FE – Sizin Yorumunuz (Yusuf Akarsu)

Samsung Galaxy Note FE – Sizin Yorumunuz (Yusuf Akarsu)

2 Eylül, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO

Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition) kullanıcısı olan Yusuf Akarsu, pil sorunları nedeniyle güncellemeye gidilen nam-ı diğer Samsung Galaxy Note 7 deneyimini aktarıyor.

Siz de telefonunuz ile Sizin Yorumunuz serimize katılmak isterseniz buradaki formu doldurabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note FE – Sizin Yorumunuz (Yusuf Akarsu)

Fiyatıyla birçok kişinin merak ettiği ve Note 10 ailesinin tanıtılmasıyla beraber 3 nesil geride kalan Note FE, Türkiye garantisi olmadan kullanım detayları, artıları ve eksilerini videoda Yusuf aktarıyor.

İyi seyirler…

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