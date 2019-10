TP-Link UP540 inceleme makalemizde, şirketin 5 yuvada toplamda 40W güç sunan USB şarj istasyonunu inceliyoruz. Bakalım bu küçük ama işlevsel ürün, bizlere neler sunuyor?

TP-Link UP540 inceleme – Tasarım ve genel bilgiler

Akıllı telefon, tablet, aksiyon kamerası ve el oyun konsolu derken günümüzde bir kişinin kullandığı teknolojik cihaz sayısı ciddi anlamda arttı. Haliyle bu ürünleri tek tek kendi şarj adaptörleriyle beraber priz üzerinden şarj etmektense, bir USB şarj istasyonu sayesinde tek bir prizle tüm cihazları şarj edebilmek konforlu bir yöntem. İnceleme konuğumuz TP-Link UP540 da tam olarak bunun için üretilmiş bir şarj istasyonu.

Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden cihazın kendisi ve güç kablosu çıkıyor. Cihaz 40W‘lık bir güç sağladığı ve 5 farklı cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olduğu için priz bağlantısı üzerinden güç alıyor. O nedenle bu ürünü bir USB çoklayıcı ile karıştırmamak gerekiyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan TP-Link UP540 modelinin üzerinde, yuvarlak yüzeyin çevresine sıralanmış beş adet USB yuvası yer alıyor.

5.0V = 8.0A yani 40W çıkış gücü sunan modelin her bir USB yuvası maksimum 5V = 2.4A çıkış gücü sağlıyor.

Teknik detaylar ve performans testleri

Testimizi aynı anda 4 akıllı telefon ve bir dizüstü bilgisayarla yaptık. Ürün, tüm cihazları aynı anda şarj edebilmeyi başarıyor.

TP-Link “Akıllı şarj teknolojisi” sayesinde ürünün, 5V = 2.4A çıkış gücü sunan yuvalarla birlikte bağlı olan cihaza mümkün olan maksimum çıkış gücünün verilerek %65 oranında daha hızlı şarj ettiğini belirtiyor. Burada verilen %65 oranı, iPhone 6s Plus akıllı telefonu referans alınarak elde edilmiş bir değer. Zira bildiğiniz gibi iPhone 6s Plus modelinin kutu içeriğinden çıkan orijinal şarj aleti hızlı şarj destekli değil. O nedenle orijinal şarj aletiyle 4.2 saatte şarj olan iPhone 6s Plus modeli, TP-Link UP540 modeliyle 2.4 saatte şarj olabiliyor.

Yukarıda anlatmış olduğumuz durum, her akıllı telefon için değişiklik gösterecektir. Zira kullandığınız modelde Qualcomm Quick Charge 4 gibi özel bir teknoloji ile şarj olma imkanı varsa, TP-Link UP540 modelinin adaptöre göre daha yavaş kaldığı durumlar olabilir. Burada belirtilen “hızlı şarj” ibaresi, 5V=1A değerlerini sunan adaptörlere karşın her yuvada 5V=2.4A çıkış gücü olduğundan kullanılmakta.

Fiyat ve son sözler

TP-Link UC540, birden fazla teknolojik cihaz kullanan ve bunları tek noktadan şarj etmek isteyenler için hayatı kolaylaştıran güzel bir çözüm olmuş. Tüm yuvaların 2.4 A güç sunuyor olması da zamandan tasarruf anlamında değerli.

Yakın zamanda ülkemizde satışta olacak model için belirlenen fiyat KDV dahil 27,30 dolar. Yani cihazın satış fiyatı tahminen 150 TL civarında olacak.