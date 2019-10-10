39 TL’ye A101’de satılan Logitech M171 kablosuz fare!

Logitech M171 inceleme videomuzda, A101 mağazalarında 39 TL’ye satılacak fare modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

Logitech M171 özellikleri

Öncelikle fiyat karşılaştırması yapacak olursak ürün birçok internet sitesinde 60 TL‘ye satılıyor. Yani A101 mağazalarında modelin 20 TL daha uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz.

Kablosuz bir fare olan M171 modeli, içerisinden çıkan 2.4 GHz kablosuz alıcısı ile bilgisayarınıza bağlantı sağlıyor. Ayrıca modelin bir tane AA pil ile çalıştığını ve yaklaşık 2 aylık bir pil ömrü sunduğunu da belirtelim.

Normal şartlarda kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneklerinin olduğu fare, A101’de sadece siyah rengiyle satılıyor. Oldukça kompakt bir tasarıma sahip fare, yan taraflarında dokulu bir yapıya sahip. Ayrıca farenin üzerinde tekerlek haricinde ekstra bir fonksiyon tuşu yer almıyor.