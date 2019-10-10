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39 TL’ye A101’de satılan Logitech M171 kablosuz fare!
Logitech M171 inceleme videomuzda, A101 mağazalarında 39 TL’ye satılacak fare modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Logitech M171 özellikleri
Öncelikle fiyat karşılaştırması yapacak olursak ürün birçok internet sitesinde 60 TL‘ye satılıyor. Yani A101 mağazalarında modelin 20 TL daha uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz.
Kablosuz bir fare olan M171 modeli, içerisinden çıkan 2.4 GHz kablosuz alıcısı ile bilgisayarınıza bağlantı sağlıyor. Ayrıca modelin bir tane AA pil ile çalıştığını ve yaklaşık 2 aylık bir pil ömrü sunduğunu da belirtelim.
Normal şartlarda kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneklerinin olduğu fare, A101’de sadece siyah rengiyle satılıyor. Oldukça kompakt bir tasarıma sahip fare, yan taraflarında dokulu bir yapıya sahip. Ayrıca farenin üzerinde tekerlek haricinde ekstra bir fonksiyon tuşu yer almıyor.
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OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?
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Xiaomi Mi 9T alana AirDots Pro HEDİYE! – Yeni kampanyalar!
Evofone, 12 – 13 Ekim tarihinde geçerli olacak yeni bir kampanya duyurdu. Gelin hep beraber bu kampanyanın detaylarına yakından bakalım.
Kampanya ne zaman ve nerede geçerli?
12 – 13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya hem www.evofone.com adresinde hem de şirketin açmış olduğu Mi Store’larda geçerli olacak. O mağazalar ise şunlar:
– Forum İstanbul Avm Mi Store
– Vadistanbul Mi Store
– Akasya Avm Mi Store
– Optimum Avm Mi Kiosk
Mi 9T/Mi 9T Pro alana AirDots Pro kulaklık hediye
Kampanyanın ilk ayağı Xiaomi Mi 9T veya Xiaomi Mi 9T Pro satın alanları ilgilendiriyor. Bu modelleri satın alan kullanıcılara 499 TL değerindeki AirDots Pro tam kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.
Bahsettiğimiz kampanya her iki modelin 64 GB ve 128 GB modelleri için geçerli.
Redmi Note 6 için indirim
Redmi Note6 Pro modeli, kampanya kapsamında indirimli satılacak. Cihazın 32 GB‘lık sürümü 1.199 TL, 64 GB‘lık sürümü ise 1.399 TL fiyatla satılacak.
Mi Store Türkiye Instagram hesabında Mi 9T çekilişi
Mi Store Türkiye Instagram hesabında (https://www.instagram.com/mistoreturkiye/) Mi 9T çekilişi gerçekleştirilecek. Çekilişten haberdar olmak ve katılmak için sayfayı takip edebilirsiniz.
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iPhone 11 fiyatlarını nasıl bulduk? Değerlendiriyoruz!
iPhone 11 Türkiye fiyatları resmi olarak açıklandı. Biz de bu videoda, açıklanan fiyatları nasıl bulduğumuzu değerlendirdik.
iPhone 11 Türkiye fiyatları
iPhone 11
- 64GB: 7.299TL
- 128GB: 7.749TL
- 256GB: 8.599TL
iPhone 11 Pro
- 64GB: 10.999TL
- 256GB: 12.229TL
- 512GB: 13.999TL
iPhone 11 Pro Max
- 64GB: 11.999TL
- 256GB: 13.299TL
- 512GB: 14.999TL
Apple, geçtiğimiz ay California’da yer alan Steve Jobs Theatre’da her sene düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu konferansında yeni nesil cihazlarını tanıtmıştı. Yapılan lansmanda, iPhone, iPad, watch ailesine mensup birçok cihazın yeni versiyonunu görme şansı elde etmiştik. Bu cihazlar arasında en çok iPhone cihazlar yapılan etkinliğe damgasını vurdu.
Apple, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max olmak üzere üç yeni akıllı cihazını Cupertino merkezli konferans salonunda 11 Eylül’de gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte birlikte göz önüne çıkarmıştı.
Apple, iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri önceki nesil cihazlara oranla çok daha canlı bir görsellik deneyimi sunan Super Retina XDR ekran, ultra geniş, geniş ve telefoto olmak üzere üçlü kamera ve tabiki de tüm bunlara gücünü veren geliştirilmiş A13 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor.
Amerikalı üretici devinin, daha ekonomik olan modeli iPhone 11’de ise geçen sene firmanın tanıtmış olduğu XR modelinin devamı olarak piyasaya sürülmüş gibi gözüküyor. XR modelinde 6.2 inç boyutlarında önceki nesile oranla geliştirilmiş Sıvı Retina ekran, ultra geniş ve geniş açıya sahip çift kamera ve Apple’ın %20 daha performanslı olduğunu ifade ettiği A13 Bionic işlemci yer alıyor.