Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Aksesuar
Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.
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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.
6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.
Özellikler;
- Yükseklik: 116,6 mm
- Genişlik: 62,15 mm
- Derinlik: 38,2 mm
- Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
- Kablo Uzunluğu: 2,1 m
- LIGHTSYNC RGB aydınlatma
- 6 adet programlanabilir düğme
- Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
- USB veri biçimi: 16 bit/eksen
- USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
- Mikro işlemci: 32 bit ARM
G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
Aksesuar
19,95 TL’ye A101’de satılacak PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!
PUBG KOLU olarak bilinen oyun kollarından Piranha üretimi versiyonuna bu videoda göz attık. 19,95 TL’ye 10 Aralık 2020 tarihinde satılacak olan modelin tüm detayları videomuzda. İyi seyirler…
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19,95 TL’ye A101’de SATILACAK PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!
Aksesuar
Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları duyuruldu
Razer, yüksek kaliteli ses özelliklerine sahip olan Hammerhead True Wireless Pro kablosuz kulaklığını tanıttı. Yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve THX Audio sertifikası ile geliyor.
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Razer’in yeni kulaklıkları, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Hammerhead TWS kulaklıklarının iyileştirilmiş özelliklere sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte şirketin “gerçek hibrit aktif gürültü engelleme” olarak adlandırdığı yeni bir teknoloji ile birlikte geliyor.
Razer Hammerhead True Wireless Pro, 10 mm sürücüleri ve 20 Hz–20 kHz frekans tepkisiyle mobil oyunlar, filmler ve müzikler için geniş bir ses ortamı sunuyor. Dokunarak etkinleştirilen Oyun Modu, özelleştirilmiş Bluetooth 5.1 bağlantısı ile oyun sırasında gecikmeyi sadece 60 ms‘ye düşürüyor. Böylece kullanıcılara daha senkronize ses ve video sunarak önceki modele göre %50’den fazla daha hızlı tepki süresi elde etmelerini sağlıyorlar. Kulaklıklar ayrıca 4 saate varan kullanım süresi ve şarj kutusu ile 20 saate kadar pil ömrü olduğunu belirtiyor.
Hem oyunculara hem de müzikseverlere hitap eden kulaklıklar 199,99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Kutu için ekstra olarak 30 dolar, ikisini birden alırsanız indirimli 214 dolar ödeminiz gerekiyor. Söz konusu kulaklıklar ABD ve Avrupa’da aralık ayı içinde satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Razer Hammerhead True Wireless Pro özellikleri
- 5 gram kulaklık, 43 gram kutu ağırlığı
- 10mm sürücü
- Bluetooth 5.1
- Dahili mikrofon
- Dokunmatik kontroller (Oynat, duraklat, atla, önceki, çağrı cevapla, reddet, değiştir, bitir)
- Şarj kutusu ile 20 saat batarya ömrü
- Android ve iOS desteği
- IPX4 suya ve toza karşı dayanıklılık
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