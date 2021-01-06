18 ay pil ömrü mü olur?! | Logitech M190 kablosuz fare incelemesi

Aramızda eli büyük olan izleyiciler mutlaka vardır. Hal böyle olunca, fare konusunda daha seçici oluyoruz. Bugün, büyük fare isteyen kullanıcılar için Logitech M190 incelemesiyle karşınızdayız.

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Günlük kullanıcı için ideal fiyat/performans faresi: Logitech M190

Logitech M190, günlük kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla kullanım ergonomisi de işin içine dahil olunca; hem günlük işlerde kullanabileceğiniz potansiyelde hem de konforlu bir fareye sahip oluyorsunuz. Farenin uzunluğu da; 11.5 cm. Fiyat performans dengesini de göz önüne aldığımızda, bugün 110 TL gibi fiyatlarla satın alabildiğiniz Logitech M190’ın kalitesine oranla iyi bir noktada yer aldığını söyleyebiliriz. 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunan M190, uzaktan mesafelerden de alıcıya sağlıklı veri gönderebiliyor ve fare hareketlerinizi düşük gecikme süreleriyle takip edebiliyor. M190, bir oyuncu faresi olmasa da rekabetçi oyunları profesyonel düzeyde oynamayanlar için de tercih edilebilir bir seçenek. M190’ın, 1000 DPI çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.

Ergonomiye dikkat edenler için, cihazın sağ tarafında da tırtıklı bir yüzey bulunuyor. Bu sayede farenizin elden kayması gibi durumların önüne geçilebiliyor.

18 ay pil ömrü!

Logitech M190’ın bizce en çok öne çıkan özelliği, 18 aya varan pil ömrüne sahip olması. Bu sayede M190’ı uzun soluklu olarak kullanabilirsiniz ve cihaz işletim maliyetleri açısından da çok düşük noktada kalmış olacak. 36 ay içinde sadece 1 kere kalem pil değiştirmiş olacaksınız ve fareyi şarj etme derdiniz de olmayacak. Bütün bu özellikleri göz önüne aldığımızda; fiyatıyla beraber Logitech M190 gerçekten çok avantajlı bir fare olmuş. İyi seyirler.