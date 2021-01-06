İnceleme
18 ay pil ömrü mü olur?! | Logitech M190 kablosuz fare incelemesi
Aramızda eli büyük olan izleyiciler mutlaka vardır. Hal böyle olunca, fare konusunda daha seçici oluyoruz. Bugün, büyük fare isteyen kullanıcılar için Logitech M190 incelemesiyle karşınızdayız.
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Günlük kullanıcı için ideal fiyat/performans faresi: Logitech M190
Logitech M190, günlük kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla kullanım ergonomisi de işin içine dahil olunca; hem günlük işlerde kullanabileceğiniz potansiyelde hem de konforlu bir fareye sahip oluyorsunuz. Farenin uzunluğu da; 11.5 cm. Fiyat performans dengesini de göz önüne aldığımızda, bugün 110 TL gibi fiyatlarla satın alabildiğiniz Logitech M190’ın kalitesine oranla iyi bir noktada yer aldığını söyleyebiliriz. 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunan M190, uzaktan mesafelerden de alıcıya sağlıklı veri gönderebiliyor ve fare hareketlerinizi düşük gecikme süreleriyle takip edebiliyor. M190, bir oyuncu faresi olmasa da rekabetçi oyunları profesyonel düzeyde oynamayanlar için de tercih edilebilir bir seçenek. M190’ın, 1000 DPI çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.
Ergonomiye dikkat edenler için, cihazın sağ tarafında da tırtıklı bir yüzey bulunuyor. Bu sayede farenizin elden kayması gibi durumların önüne geçilebiliyor.
18 ay pil ömrü!
Logitech M190’ın bizce en çok öne çıkan özelliği, 18 aya varan pil ömrüne sahip olması. Bu sayede M190’ı uzun soluklu olarak kullanabilirsiniz ve cihaz işletim maliyetleri açısından da çok düşük noktada kalmış olacak. 36 ay içinde sadece 1 kere kalem pil değiştirmiş olacaksınız ve fareyi şarj etme derdiniz de olmayacak. Bütün bu özellikleri göz önüne aldığımızda; fiyatıyla beraber Logitech M190 gerçekten çok avantajlı bir fare olmuş. İyi seyirler.
İnceleme
PS 5 alamayanlar buraya! | X12 Taşınabilir Oyun Konsolu İncelemesi
X12 taşınabilir oyun konsoluna bu linkten ulaşabilirsiniz: https://ban.ggood.vip/Wrwz
X12 taşınabilir oyun konsolunu Banggood üzerinden indirimli olarak satın almak için, bu kodu kullanabilirsiniz: BGX1232 (bu kodu ödeme ekranında bulunan kuponlar bölümüne girerseniz; indirim sepetinize tanımlanacaktır.
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X12, kullanıcılara neler sunuyor?
Playstation 5’in 8.300 TL olduğunu göz önüne alırsak; ucuza eğlenmek zor zanaat olmuş durumda. Biz de ekipçe, ucuza nasıl eğlenebiliriz diye düşünürken Banggood üzerinden ucuz oyun konsolu satın almaya karar verdik. X12’yse, karar kıldığımız cihaz oldu.
Banggood üzerinden sipariş ettiğimiz konsol, çocukluğumuzun klasikleşmiş oyunlarının birçoğunu hazır olarak bünyesinde barındırıyor. Bu sayede Super Mario, Street Fighter, Sonic, Batman gibi gibi oyunlara doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ofisçe çocukluğumuza döndük desek yeridir. Hatta X12 şuanda, ofisin en popüler cihazlarından biri haline gelmiş durumda.
X12, 5.1 inç boyutunda 720p çözünürlükte bir ekrana sahip. Sağda ve solda ise kontrol ve yön tuşları bulunuyor. Ayrıca kontrolcü üzerindeki joystickle de birçok komutu yerine getirebilmeniz mümkün. Eski nesil oyunların yanı sıra farklı özellikleri de bünyesinde barındıran X12, video oynatabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve müzik dinletebiliyor. Fakat biz bu özellikleri kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz çünkü bu noktalarda cihazın kalitesi sizi memnun etmeyecektir.
Kitap okumak içinse, X12’nin içindeki e-kitap okuyucuyu kullanabilirsiniz. Bu sayede uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğine takıldığınızda, kitabınızı okumaya devam edebilirsiniz.
Cihaza kendi oyun kurulumunuzu yapabilmenizin mümkün olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Aksesuar
Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.
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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.
6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.
Özellikler;
- Yükseklik: 116,6 mm
- Genişlik: 62,15 mm
- Derinlik: 38,2 mm
- Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
- Kablo Uzunluğu: 2,1 m
- LIGHTSYNC RGB aydınlatma
- 6 adet programlanabilir düğme
- Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
- USB veri biçimi: 16 bit/eksen
- USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
- Mikro işlemci: 32 bit ARM
G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi
MSI Creator P100X incelemesiyle karşınızdayız. Grafik, üç boyutlu tasarım, video montaj gibi konulara özel olarak geliştirilen P100X, tasarımsal olarak hem sade, hem şık hem de PlayStation 5 kadar boyutuyla dikkat çekiyor.
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PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi
Creator P100X teknik özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
İşlemci: Intel Core i7-10700K
Depolama Alanı: 1 TB SSD + 2 TB HDD
Sistem Belleği: 32 GB (16 GB x 2) DDR4 DRAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER
Ses: Nahimic 3.0 Audio Enhancer
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Hacim: 10.36 litre
Tasarımcılardan Esinlenen Çözüm
Creator P100 serisi temiz çizgileri, nazik organik kavisleri, farklı malzemelere olan tutkusu ve yüzyılın ortasında başlayan modern sanatının eskimeyen, gün geçtikçe artan popülerliğini yansıtan bir tasarımla geliyor. Önceki nesile göre %30 performans artışına tanık olun. MSI Desktop, 10.Nesil Intel® Core™ i9 işlemcisi sayesinde en üstün işlem gücünü fikirlerinizi daha önce görülmemiş bir deneyimle gerçeğe dönüştürebilmeniz için sunuyor.
Intel Core i7 ve i9 10. nesil işlemciler ile beraber NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartları kullanan ürün, GeForce RTX Studio ile daha verimli çalışabiliyor. 3 boyutu render, video edit, fotoğarafçılık ve grafik dizayn gibi noktalarda sorunsuz kullanım sağlayan P100X modelinin bizdeki versiyonuna ait teknik özellikleri görebilirsiniz. MSI Creator P100X hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.
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Yazan: Kojiro H., 1 gün önce
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