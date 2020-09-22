Aksesuar
Logitech, kompakt bir fare arayanlar için MX Anywhere 3 modelini duyurdu
Logitech MX Anywhere 3, kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği sayesinde; mobil çalışan iş insanları, yazılımcılar ve içerik geliştiriciler gibi profesyonel kullanıcıların yanı sıra, ergonomik bir fare arayışında olan kullanıcıların da ilgisini çekiyor.
İlginizi çekebilir: Logitech G502 Hero, dünyanın en çok satan oyuncu faresi oldu
Logitech MX Anywhere 3, sade bir görünüme ve minimalist bir tasarıma sahip
MX Anywhere 3, hemen hemen bütün işletim sistemleriyle (Windows, Mac, iPad, Chrome ve Linux) uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, cam yüzeyler de dahil olmak üzere birçok farklı yüzeyde sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Ürünle ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en iyisi olma ünvanına sahip seçkin MX ürün ailesinin en son üyesi olan MX Anywhere 3, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu her şeye hakim olabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Küçük el boyutları için de ideal bir konfor sağlayan MX Anywhere 3, özellikle tasarım ve yazılım alanında yoğun olarak kullanılan MAC’lerle de tam uyumlu. MX Anywhere 3 ile kafe, havaalanı, otel odası ya da bahçede kısacası her yerde verimliliği artırmak mümkün.’’ dedi.
USB Type-C üzerinden, hızlı şarj özelliği sayesinde tam şarjla 70 güne kadar kullanım ömrü sunan MX Anywhere 3; ayrıca bir dakikalık hızlı şarjla, üç saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı da sunuyor. Ürünü, beraberinde gelen Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth bağlantısı sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirmek de mümkün iken; tek bir tuş sayesinde bu cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.
MX Anywhere 3 modelinin, ülkemizdeki satış fiyatıysa 799 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ise, buraya tıklayarak ulaşabilmeniz mümkün.
Aksesuar
Logitech G502 Hero, dünyanın en çok satan oyuncu faresi oldu
Logitech G502 Hero modeli, yakaladığı yüksek satış rakamlarının ardından; dünyanın en çok satan oyuncu faresi ünvanının da sahibi oldu.
İlginizi çekebilir: Dört dörtlük kablosuz klavye ve fare seti! | Logitech MK540 Advanced incelemesi
Logitech G502 Hero, bu başarıya nasıl ulaştı?
HERO 25K sensörü (High Efficiency Rated Optical) ile güncellenen G502, 25.000 DPI’lık hassasiyetiyle beraber yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde hassas kontrol sağlamayı başarabiliyordu. Farklı oyun tarzlarına uyum sağlayabilmek konusunda başarılı olan G502 HERO, komut ve makroların özelleştirilebilmesi için programlanabilir tuş takımına ve ayarlanabilir ağırlığa da sahip. Ayrıca 5 adet kullanıcı profiline kadar ayar saklayabilme kapasitesine sahip olan G502 HERO; fiyat konusunda da iddialı bir model olduğu için birçok oyuncu tarafından sıklıkla tercih edildi. Aynı zamanda Logitech G502’nin, 50 milyon tıklamaya kadar dayanabilecek şekilde tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu sayede bu fareyi tercih eden oyuncular, uzun yıllar boyunca farelerini sorunsuz kullanmaya devam edebiliyorlar.
G502’nin yakaladığı başarıyla ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en çok satan oyuncu faresine sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Oyun sektörünün hem dünyada hem de Türkiye’de gelişmesi için oyuncu ekipmanlarının çok önemli olduğuna inanıyoruz; ve çalışmalarımızı her zaman daha mükemmellerini arayarak sürdürüyoruz.” dedi. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
HyperX, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu
Kingston Technology’nin oyun birimi HyperX tarafından, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu. Yeni Alloy Elite 2, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. HyperX tarafından belirtildiği üzere Alloy Elite 2, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı için tasarlanmış.
İlginizi çekebilir: HyperX Stinger serisine, üç yeni oyuncu kulaklığı ekleniyor!
HyperX Alloy Elite 2, oyuncuların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış
Klavye üzerinde, hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları bulunan Alloy Elite 2 modelinde, daha fazla LED ve RGB aydınlatma için çift katmanlı şeffaf tuş kapakları da bulunuyor. Alloy Elite 2 modelinde bulunan LED ışık çubuğu, her bir tuş için özel olarak tasarlanmış dinamik RGB efektlerine sahip. Dayanıklılığı ile öne çıkan Alloy Elite 2 modelinde, yeterli mukavemeti sağlayabilmek adınaysa çelik çerçeveler tercih edilmiş. Klavye, parlaklık, aydınlatma efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmelerine sahip olup; beraberinde bulunan özel medya düğmeleri ve büyük bir ses seviyesi ayarlama tekerleği sayesinde, birçok fonksiyona hızlı erişim sağlamakta. Alloy Elite 2 ayrıca, USB 2.0 geçişi, %100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliğine de sahip.
Genel anlamda bakıldığında Alloy Elite 2, dayanıklı bir çelik çerçeve ile tasarlanmış; tam özellikli bir RGB mekanik oyun klavyesi. Yazılım yönünde de rakiplerinden geri kalmayan Alloy Elite 2, “NGENUITY” yazılımı aracılığıyla sezgisel aydınlatmaları ve efektleri de otomatik olarak ayarlayabiliyor. Kişiselleştirme opsiyonları da sunan HyperX Alloy Elite 2, kullanıcıların üç adete kadar profil kayıt etmelerine de olanak sağlıyor. Ayrıca “NGENUITY” yazılımı ile özelleştirme deneyimini geliştirmeniz de mümkün kılınmış. NGENUITY ile, tuş başına aydınlatma efektlerini, oyun modu ve makro ayarlarınızı kişisel zevklerinize göre ayarlamanız mümkün. Günümüzde, oyun konsollarının popülaritesinin artmasıyla da beraber Alloy Elite 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One uyumluluğu sayesinde herhangi bir problem yaşamadan birçok farklı konsolda sorunsuzca kullanılabiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Teknik Özellikler:
Anahtar: HyperX Switch
Tip: Mekanik
Arka aydınlatma: RGB (16.777,216 renk)
Işık efektleri: Her tuşa özel RGB aydınlatma 1 ve 5 parlaklık seviyesi
Yerleşik bellek: 3 profil
USB 2.0 geçişi: Var
Yanlış tuş algılamayı önleme: %100 anti ghosting
Aynı anda basılan tuşları doğru algılama: N-key modu
LED gösterge: Var
Medya kontrolü: Var
Oyun Modu: Var
OS uyumluluğu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
Tuş Anahtarları
Anahtar: HyperX Red
Çalışma biçimi: Doğrusal
Etkinleştirme kuvveti: 45 g
Tuşların hareket mesafesi: 1.8 mm
Toplam mesafe: 3.8 mm
Kullanım ömrü (tuş vuruşları): 80 milyon
Kablo
Tür: Bağlı, örgülü
Uzunluk: 1.8 m
Boyutlar
Genişlik: 444.0 mm
Derinlik: 174.0 mm
Yükseklik: 37.4 mm
Ağırlık (Klavye ve kablo): 1530 g
Aksesuar
SteelSeries Arctis 9, PlayStation 5 ve PC uyumlu olacak!
SteelSeries tarafından satışa sunulacak olan yeni kulaklık modeli Arctis 9, PlayStation 5 ve PC ile uyumlu olacak. Tasarım ve teknik özellikler yönünden Arctis 9, bir önceki versiyon olan Arctis 9x modeliyle neredeyse aynı özelliklere sahip. Fakat Arctis 9 modeli, 9X’in aksine PS5 ile uyumlu olacak.
İlginizi çekebilir: PlayStation cephesi, Game Pass modelini mantıklı bulmuyor!
SteelSeries Arctis 9, farklı platformlarda oyun oynamayı seven kullanıcılar için öne çıkan kulaklık modellerinden biri olacak
Tam şarjda 20 saatlik batarya ömrü sunacak olan SteelSeries Arctis 9 ile, cihazlarınızla kablosuz olarak bağlantı kurmanız mümkün. Ayrıca Arctis 9’un çoklu kablosuz bağlantı desteği sayesinde, bir yandan oyun oynarken bir yandan da telefonda konuşabilmeniz veya podcast dinleyebilmeniz mümkün. Cihazın üzerindeki kontrol tuşları da, Arctis 9X’ten alışkın olduğumuz konumda tutulmuş. Ek olarak yine, kulaklığın sol tarafında bulunan ve kullanım amacınıza göre içeri girip çıkabilen bir mikrofon mekanizması mevcut. Bu sayede mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda, kulaklıkta bulunan hazne içine sokarak size rahatsızlık vermesini engelleyebilmeniz de mümkün.
Cihazın sağ tarafında, kulaklığını kablolu olarak kullanabilmek isteyenler için bir adet 3.5 mm jak girişi sunulmuş. Micro-USB girişi ile şarj edilebilen Arctis 9, yan tarafta bir adet mikrofon susturma butonuna da sahip. Bu sayede istenmeyen durumlarda hızlı bir şekilde mikrofonunuzu kapatabilmeniz de mümkün kılınmış. Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 199 Dolar olarak belirlenen SteelSeries Arctis 9 modelinin, yeni oyun konsollarının ülkemize girişiyle beraber ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!